Baja Greece 2026: Νικητές οι Van den Brink και Van Heun

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου το BajaGreece 2026, επισφραγίζοντας ακόμη μία επιτυχημένη διοργάνωση που έφερε στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού το Άργος Ορεστικό και τη Δυτική Μακεδονία.

Ύστερα από τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση, έντονες μονομαχίες, απαιτητικές ειδικές διαδρομές και εκατοντάδες αγωνιστικά χιλιόμετρα στο Βίτσι, τα πληρώματα του FIA World BajaCup, του FIA European BajaCup και του Greece National Baja Cup ολοκλήρωσαν με επιτυχία μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις του θεσμού.

Η αυλαία έπεσε με τις δύο επαναλήψεις της Ειδικής Διαδρομής «Κρανιώνας», οι οποίες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο. Παρά τις σημαντικές διαφορές που είχαν διαμορφωθεί το Σάββατο, η τελική ημέρα επιφύλασσε ανακατατάξεις και ανατροπές, επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο στους αγώνες Cross Country Rally.

Μεγάλοι νικητές του Baja Greece 2026 αναδείχθηκαν οι Mitchel Van den Brink και Bart Van Heun με Can-AmMaverick R, οι οποίοι με σταθερότητα, ταχύτητα και σωστή στρατηγική κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή της γενικής κατάταξης του FIA World BajaCup και FIA European BajaCup. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι MansourAlHelei και KhalidAlkendi, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Hedda Hosas και Pol Tibau Roura, σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διοργάνωση με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Στον Greece National Baja Cup, τη νίκη κατέκτησαν οι Ταξιάρχης Αδαμόπουλος και Θεόδωρος Αργυρόπουλος, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Riccardo Ambrosetti και Cristian Darchi, ενώ τρίτοι ολοκλήρωσαν οι Ματθαίος Σκαφτούρος και Κυριάκος Κόττης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, η ασφάλεια παρέμεινε η απόλυτη προτεραιότητα της διοργάνωσης. Η συνεργασία των διοργανωτών με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τις ομάδες διάσωσης και τους δεκάδες εθελοντές διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του BajaGreece. Η διοργάνωση συγκέντρωσε πληρώματα, ομάδες, συνοδούς, δημοσιογράφους και επισκέπτες από δεκάδες χώρες, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία και προβάλλοντας τη Δυτική Μακεδονία ως ιδανικό προορισμό για αθλητικό τουρισμό και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η γιορτή κορυφώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό, όπου πραγματοποιήθηκαν ο τερματισμός των πληρωμάτων, η συνέντευξη Τύπου των νικητών και η τελετή απονομής επάθλων μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Αγωνιζόμενοι, διοργανωτές, εθελοντές και θεατές έδωσαν ραντεβού για το επόμενο BajaGreece, ανανεώνοντας τη δέσμευση να συνεχίσουν να γράφουν την ιστορία ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

FIA World Baja Cup / FIA European Baja Cup

1. Mitchel VAN DEN BRINK – Bart VAN HEUN (Can-Am Maverick R) – 08:01:51.9

2. Mansour AL HELEI – Khalid ALKENDI (Can-Am Maverick R) +22:09.3

3. Hedda HOSAS – Pol TIBAU ROURA (Can-Am Maverick R) +30:15.4

4. Karel TRNENY – Vaclav PRITZL (Ford F150 EVO+) +32:51.3

5. Murat KAPANOGLU – Aleksandar TRENDAFILOV (CanAm Maverick X3 XRS Turbo RR) +39:46.3

Greece National Baja Cup

1. Ταξιάρχης Αδαμόπουλος – Θεόδωρος Αργυρόπουλος (CanAmMaverick R) – 09:53:42.5

2. Riccardo Ambrosetti – Cristian Darchi (BRP CanAm South Racing) +03:43.0

3. ΜατθαίοςΣκαφτούρος – ΚυριάκοςΚόττης (CanAm Maverick R XRS) +03:46.7

4. ΔημήτρηςΚόκκινος – ΙωάννηςΒαρβάκης (CanAm Maverick R) +06:42.8

5. Νικόλας Μητσοτάκης – Αχιλλέας Αδαμίδης (CanAmMaverick XRS) +12:43.9

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: https://results.bg/greece/

Το BajaGreece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Χρυσοί Υποστηρικτές του BajaGreece είναι τα ελαστικά TOYOTIRES και ο ΔΕΣΦΑως«sustainabilitypartner» της εκδήλωσης. Πληροφορίες για το BajaGreece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr ενώ μπορείτε να ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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