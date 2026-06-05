Baja Greece 2026: Όλα έτοιμα για την έναρξη της δράσης

Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το Baja Greece 2026, καθώς πραγματοποιήθηκε ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα οχήματα και τα πληρώματα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Παράλληλα, οι αγωνιζόμενοι συμμετείχαν σε ενημερωτικό σεμινάριο για τη χρήση του ηλεκτρονικού roadbook, ενώ πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη συνάντηση των διοργανωτών με τους Team Managers, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες ενόψει της εκκίνησης. Την ίδια ώρα, το Service Park στο Άργος Ορεστικό απέκτησε πλέον πλήρη αγωνιστικό παλμό, καθώς οι περισσότερες ομάδες εγκαταστάθηκαν στους χώρους τους. Μηχανικοί, τεχνικοί και αγωνιζόμενοι εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για τις τελευταίες προετοιμασίες και ρυθμίσεις των οχημάτων, δημιουργώντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη διοργάνωση Cross Country Rally.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αυριανή ημέρα, η οποία αναμένεται ιδιαίτερα γεμάτη και σημαντική για την εξέλιξη του αγώνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον επίσημο δοκιμαστικό γύρο (Shakedown) στην περιοχή Βοτάνι, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί η πρώτη ειδική διαδρομή κοντά στο Αεροδρόμιο Άργους Ορεστικού.

Η ημέρα θα κορυφωθεί με την Πανηγυρική Εκκίνηση του Baja Greece 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό. Εκεί, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, να δουν τα αγωνιστικά οχήματα και να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του σημαντικότερου αθλητικού γεγονότος της Δυτικής Μακεδονίας. Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως «sustainability partner» της εκδήλωσης. Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr ενώ μπορείτε να ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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