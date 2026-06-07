Baja Greece 2026: Σκληρές μάχες στο Βίτσι

Με την Ειδική Διαδρομή «ΒΙΤΣΙ» να επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη φήμη της ως μία από τις πλέον απαιτητικές και εντυπωσιακές διαδρομές του θεσμού, ολοκληρώθηκε το Σάββατο η πιο σκληρή και καθοριστική ημέρα του Baja Greece 2026.

Τα πληρώματα του FIA World Baja Cup, του FIA European Baja Cup και του Εθνικού Αγώνα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο επαναλήψεις της διαδρομής μήκους 164 χιλιομέτρων, διανύοντας συνολικά περισσότερα από 320 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε ένα τερέν που συνδύαζε ταχύτητα, τεχνικές απαιτήσεις και συνεχείς εναλλαγές υψομέτρου.

Από τους γρήγορους δασικούς δρόμους και τα απαιτητικά περάσματα της περιοχής της Λεύκης μέχρι τα ορεινά τμήματα γύρω από τον Κρανιώνα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου, οι αγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία πραγματική δοκιμασία αντοχής, συγκέντρωσης και στρατηγικής. Τα αγωνιστικά οχήματα έφτασαν σε υψόμετρο που αγγίζει τα 1.900 μέτρα, προσφέροντας παράλληλα μοναδικές εικόνες στους θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα από τα επιλεγμένα σημεία θέασης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού ασφαλείας της διοργάνωσης, καθώς οι διοργανωτές ανταποκρίθηκαν άμεσα και συντονισμένα σε κάθε περιστατικό που απαιτούσε παρέμβαση.

Η φετινή διοργάνωση έφερε και μία σημαντική καινοτομία για τον Εθνικό Αγώνα. Οι νικητές του National Cup τιμήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε ειδική τελετή απονομών που πραγματοποιήθηκε στο Service Park του Άργους Ορεστικού, παρουσία αγωνιζομένων, ομάδων, εθελοντών και φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η εκδήλωση αποτέλεσε μία ακόμη όμορφη στιγμή της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας την προσπάθεια των πληρωμάτων που συμμετείχαν στην κατηγορία και δίνοντας πανηγυρικό χαρακτήρα στην ολοκλήρωση του εθνικού σκέλους του αγώνα.

Αγωνιστικά, η μεγάλη μάχη της ημέρας ανέδειξε πρωτοπόρους τους Benediktas Vanagas και Aisvydas Paliukenas με Toyota Hilux, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις δύο επαναλήψεις της ειδικής διαδρομής στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι Mitchel Van den Brink και Bart Van Heun, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Hamed Al Wahaibi και Maciej Giemza.

Παρά τη μεγάλη απόσταση που κάλυψαν τα πληρώματα στο απαιτητικό τερέν του Βιτσίου, οι διαφορές παραμένουν διαχειρίσιμες, αφήνοντας… ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της αυριανής τελικής ημέρας.

FIA World Baja Cup / FIA European Baja Cup (provisional)

Benediktas VANAGAS – Aisvydas PALIUKENAS (Toyota Hilux), 04:45:45.7 Mitchel VAN DEN BRINK – Bart VAN HEUN (Can-Am Maverick R) +03:26.6 Hamed AL WAHAIBI – Maciej GIEMZA (Taurus Evo Max) +11:30.4 Mansour AL HELEI – Khalid ALKENDI (Can-Am Maverick R) +17:17.8 Hedda HOSAS – Pol TIBAU ROURA (Can-Am Maverick R) +17:57.7

Στον Εθνικό Αγώνα, οι Γιάννης Aκράτος και Μάριος Τσαούσογλου βρέθηκαν στην κορυφή, ακολουθούν οι Λάμπρος Διονυσακόπουλος και Γιώργος Κανελλόπουλος, με διαφορά μόλις λίγων λεπτών, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Δημήτρης Κόκκινος και Ιωάννης Βαρβάκης.

Στην κατηγορία CAR νικητές αναδείχθηκαν οι Γιάννης Βορριάς και Αθανάσιος Μπάκας με Mitsubishi Pajero Evo, δεύτεροι οι Φώτης Κουτσουμπός και Αναστάσιος Τσαγκαράκης με Toyota LC90 και τρίτοι οι Τούρκοι Ahmet Tinkir και Ali Kutay με Mitsubishi L200.

Στα SSV πρώτοι αναδείχθηκαν οι Γιάννης Aκράτος και Μάριος Τσαούσογλου, δεύτεροι οι Λάμπρος Διονυσακόπουλος και Γιώργος Κανελλόπουλος, ενώ και εδώ την τριάδα συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Κόκκινος και Ιωάννης Βαρβάκης.

National

Ιωάννης Άκρατος – Μάριος Τσαούσογλου (CanAm Maverick R) – 05:39:48.4 Λάμπρος Διονυσακόπουλος – Γιώργος Κανελλόπουλος (CanAm Maverick R) +02:36.6 Δημήτρης Κόκκινος – Γιάννης Βαρβάκης (CanAm Maverick R) +18:09.8 Riccardo Ambrosetti – Cristian Darchi (CanAm South Racing) +22:45.9 Δημήτρης Παλαιοκώστας – Δημήτρης Αμαξόπουλος (CanAm Maverick R) +37:25.0

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: https://results.bg/greece/

Το Baja Greece 2026 ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με την ειδική διαδρομή «ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ», μήκους περίπου 110 χιλιομέτρων, η οποία θα διεξαχθεί δύο φορές και αναμένεται να κρίνει την τελική έκβαση του αγώνα τόσο στο FIA World Baja Cup και FIA European Baja Cup όσο και στον Εθνικό Αγώνα.

Η διαδρομή, γνώριμη στους φίλους της διοργάνωσης από τις προηγούμενες χρονιές, συνδυάζει γρήγορα και τεχνικά τμήματα, απαιτώντας από τα πληρώματα απόλυτη συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο αγωνιστικό χιλιόμετρο. Με συνολικά περίπου 220 αγωνιστικά χιλιόμετρα μπροστά τους, οι συμμετέχοντες καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα ταχύτητα, αντοχή και στρατηγική σε μία ημέρα που αναμένεται να αναδείξει τους μεγάλους νικητές του Baja Greece 2026.

Η αυλαία του Baja Greece 2026 θα πέσει το βράδυ στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στο Άργος Ορεστικό, όπου θα πραγματοποιηθούν ο τερματισμός των πληρωμάτων, η συνέντευξη Τύπου των νικητών και η τελετή απονομής επάθλων, σε μια μεγάλη γιορτή που θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση ενός ακόμη συναρπαστικού αγωνιστικού τριημέρου στη Δυτική Μακεδονία.

Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως «sustainability partner» της εκδήλωσης. Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr ενώ μπορείτε να ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: