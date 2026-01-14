Dakar 2026 – 10η ημέρα: O Al Attiyah ξανά στην κορυφή

Ο Mathieu Serradori κατέκτησε τη νίκη για την Century την 10η αγωνιστική ημέρα του Ράλλυ Dakar, ενώ ο Nasser Al-Attiyah με το Dacia Sandrider επέστρεψε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης.

Στην δοκιμασία των 420 χιλιομέτρων γύρω από το Bisha οι οδηγοί ξεκίνησαν με αυτοκίνητα που είχαν συντηρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Οδηγώντας το Century CR7 με τον κινητήρα της Audi, ο Serradori βρισκόταν στη δεύτερη θέση λίγο μετά το ξεκίνημα της ημέρας, μόλις πέντε δευτερόλεπτα πίσω από το Ford Raptor του Mattias Ekstrom. Έτσι, όταν ο Ekstrom σταμάτησε στα τελευταία 100 χιλιόμετρα της διαδρομής λόγω μηχανικών προβλημάτων, ο Serradori ανέλαβε την πρωτοπορία και δεν την έχασε μέχρι το τέλος.

Ο οδηγός του Century αύξησε σταδιακά τη διαφορά του έναντι του δεύτερου Al-Attiyah στη συνέχεια, φτάνοντας να έχει προβάδισμα στη γραμμή τερματισμού 6 λ και 12 δλ. Η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη, αν δεν του είχε επιβληθεί ποινή δύο λεπτών για υπερβολική ταχύτητα. Ήταν η δεύτερη νίκη σε αγωνιστική ημέρα τόσο για τον Serradori όσο και για την Century, μετά την προηγούμενη νίκη τους στην πρώτη επίσκεψη του Dakar στη Σαουδική Αραβία το 2020. Συνολικά πέντε εταιρείες (Ford, Toyota, Dacia, Mini, Century) έχουν σημειώσει τουλάχιστον μία νίκη στην 48η διοργάνωση του Dakar.

Ο Al-Attiyah δέχτηκε ποινή 40 δευτερολέπτων την Τετάρτη, αλλά κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση, αυξάνοντας τις πιθανότητές του να εξασφαλίσει την έκτη νίκη του στο Dakar, καθώς απέκτησε ένα σημαντικό πλεονέκτημα 12 λεπτών έναντι του αντιπάλου του από την Toyota, Lategan. Ο Roma, που ήταν πρώτος μετά την πρώτη μέρα, έπεσε στην τρίτη θέση, 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον Lategan,

Ο Sebastien Loeb, ανέκαμψε από ένα πρόβλημα στο υδραυλικό τιμόνι που έπρεπε να επιδιορθώσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της νύχτας, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της προσωρινής γενικής κατάταξης.

Ήταν μια καταστροφική μέρα για τη Ford συνολικά. Ο Ekstrom κατάφερε να σημειώσει μόνο τον 13ο ταχύτερο χρόνο, αφού σταμάτησε νωρίς στην πίστα, χάνοντας περισσότερο από μισή ώρα από τους πρωτοπόρους, ενώ ο Carlos Sainz έχασε 20 λεπτά λόγω σφαλμάτων πλοήγησης, με μια ποινή 15 λεπτών να αποτελεί ένα επιπλέον πλήγμα για τις ελπίδες του για νίκη. Αμφότεροι, έπεσαν στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα, και οι δύο με διαφορά άνω των 30 λεπτών πριν από το στάδιο της Πέμπτης από το Bisha στο Al Henakiyah. Πιο πίσω, ο Lucas Moraes βρίσκεται στην όγδοη θέση της συνολικής κατάταξης, ενώ οι Toby Price και Saood Variawa της Toyota συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ RALLY DAKAR 2026