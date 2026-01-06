Dakar 2026 – 3η ημέρα: Ανατροπή από την Ford

Η Ford κυριάρχησε στην τρίτη ημέρα των αγωνιστικών διαδρομών του Dakar, με τον Mitch Guthrie αναλαμβάνει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Η κατάταξη του Dakar ανατρέπεται, καθώς οι οδηγοί της Ford κυριάρχησαν την τρίτη ημέρα, ενώ αρκετά από τους φαβορί πριν τον αγώνα αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μετά από μια μέτρια εμφάνιση τη Δευτέρα, όπου κανένα από τα αυτοκίνητά της δεν τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα, η Ford αναδείχθηκε ως η καλύτερη στην δοκιμασία των 421 χλμ. γύρω από την Al-Ula την Τρίτη, με τα Raptors να προηγούνται σε όλη τη διάρκεια. Ο δύο φορές πρωταθλητής DTM Mattias Ekstrom έθεσε από νωρίς τον ρυθμό, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του ως σημείο αναφοράς της Ford, χάνοντας μόνο για λίγο το πλεονέκτημά του στο τέταρτο σημείο ελέγχου από τον ομογάλακτο Nani Roma.

Ο Guthrie ξεκίνησε με χαμηλούς τόνους και βρισκόταν εκτός της πρώτης δεκάδας στην αρχή, χάνοντας σχεδόν δύο λεπτά από τους πρωτοπόρους. Ωστόσο, στο μέσο του αγώνα, είχε μειώσει τη διαφορά από τον Ekstrom σε μόλις 16 δευτερόλεπτα και τον προσπέρασε για να πάρει το προβάδισμα στα 303 χιλιόμετρα του σταδίου. Καθώς ο Σουηδός έχασε περισσότερα από επτά λεπτά στα τελευταία 100 χιλιόμετρα, ο Guthrie εδραίωσε τη θέση του, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στην κατηγορία Ultimate με διαφορά 2 λεπτών και 27 δευτερολέπτων.

Η τελευταία ανακατάταξη των θέσεων είδε τον οδηγό της MD Sport Martin Prokop να φτάνει από την πέμπτη στην δεύτερη θέση στον τερματισμό, ολοκληρώνοντας ένα 1-2 για τη Ford με το Raptor. Τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση των Toyota στο Dakar του 2026 συνεχίστηκαν και στην τρίτη ημέρα. Το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του ιαπωνικού κατασκευαστή δεν ήταν ποτέ στο προσκήνιο γύρω από την Al-Ula. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο Guy Botterill, ο οποίος ανέβηκε στην τρίτη θέση με το εργοστασιακό Hilux του, 5 λεπτά και 53 δλ πίσω από την κορυφή.

Με τους οδηγούς της Dacia Al-Attiyah και Sebastien Loeb να χάνουν πολύ χρόνο, ο Lucas Moraes ηγήθηκε της εταιρείας του Ομίλου Renault, σημειώνοντας τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Η πρωταθλήτρια του Extreme E 2022 Cristina Gutierrez με το Sandrider ακολούθησε στην πέμπτη θέση, έχοντας φτάσει μέχρι και τη δεύτερη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Roma τερμάτισε έκτος, ενώ ο Carlos Sainz κατατάχθηκε έβδομος μετά από μια άλλη σταθερή, αλλά όχι εντυπωσιακή μέρα.

Ο Matthieu Serradori εντυπωσίασε με το Century CR7 με κινητήρα Audi, τερματίζοντας μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Sainz, ενώ ο Ekstrom κατέληξε ένατος μετά από ένα δύσκολο τέλος στο στάδιο. Ο Denis Krotov της M-Sport έφερε το έκτο Ford στην πρώτη δεκάδα.

Η εργοστασιακή ομάδα της Toyota αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες, με τον Seth Quintero να χάνει πολύ χρόνο μετά από στάση στα 275 χιλιόμετρα λόγω μηχανικών προβλημάτων, αφήνοντας τον Henk Lategan ως τον υψηλότερα καταταγμένο οδηγό της ομάδας στην 19η θέση. Το δίδυμο της Dacia Al-Attiyah και Loeb επίσης πέρασε μια εφιαλτική τρίτη ειδική διαδρομή, χάνοντας και οι δύο πάνω από 20 λεπτά από τους πρωτοπόρους, αφού έχασαν σταδιακά χρόνο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό επέτρεψε στον Guthrie να ανέβει από την 14η θέση στην κατάταξη και να πάρει το προβάδισμα στη γενική, 26 δευτερόλεπτα μπροστά από τον σταθερό Martin Prokop με το Ford. Το δίδυμο ακολουθούν οι Ekstrom, Sainz και Roma με αυτή τη σειρά, συμπληρώνοντας τις θέσεις 1-2-3-4-5 για τη Ford στη γενική κατάταξη πριν από την μαραθώνια ειδική διαδρομή της Τετάρτης.

Ο Moraes της Dacia είναι πλέον ο πρώτος οδηγός εκτός της Ford στην έκτη θέση, μπροστά από την Gutierrez, με τον Serradori να καταλαμβάνει την όγδοη θέση για την Century. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Variawa και Al-Attiyah, με τους Lategan και Loeb να βρίσκονται στην 11η και 12η θέση αντίστοιχα.