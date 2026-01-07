Dakar 2026 – 4η ημέρα: H επιστροφή της Toyota

H Toyota επέστρεψε με τον Henk Lategan στην πρώτη θέση του γεμάτου ανατροπές ως τώρα φετινού Dakar, με την Ford να υποχωρεί και τον Nasser Al Attiyah να επιμένει.

Ο οδηγός της Toyota Henk Lategan υπερίσχυσε με άνεση του ανταγωνισμού στο ράλλυ Ντακάρ την Τετάρτη, επιστρέφοντας εντυπωσιακά από την απογοήτευση της Τρίτης και σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην διαδρομή των 417 χλμ. γύρω από το Al-Ula. Ο Νοτιοαφρικανός ακολουθούσε τον Sebastien Loeb της Dacia όταν ξεκίνησε η τέταρτη ημέρα, αλλά γρήγορα πήρε την πρωτοπορία στο δεύτερο σημείο ελέγχου, δημιουργώντας ένα πλεονέκτημα 46 δευτερολέπτων έναντι του Nasser Al-Attiyah.

Το προβάδισμά του συνέχισε να αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής αυτής, καθώς προσπέρασε 11 αυτοκίνητα και τερμάτισε την ημέρα με 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαφορά νίκης στο Ντακάρ φέτος, τοποθετώντας τον Lategan στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Ο πέντε φορές νικητής του Ντακάρ Al-Attiyah (Dacia) δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά από τον Lategan στα τελικά τμήματα και έπρεπε να αρκεστεί στη δεύτερη θέση, με το δίδυμο πατέρα-γιου Marek και Eryk Goczal να τον ακολουθούν με τα Toyota Hilux τους στην τρίτη και τέταρτη θέση. Ο Loeb ολοκλήρωσε μια σταθερή μέρα για τη Dacia στην πέμπτη θέση, αλλά έχασε σχεδόν 18 λεπτά από τον Lategan. Ο Michal Goczal, αδελφός του Marek, ήταν έβδομος, ακολουθούμενος από τα εργοστασιακά Toyota των Toby Price και Saood Variawa.

Ο Mathieu Serradori της Century κατέλαβε την ένατη θέση με το Century CR7, ενώ ο Seth Quintero ανέβασε τον αριθμό των Toyota στην πρώτη δεκάδα σε επτά. Όπως και στην δεύτερη ημέρα του αγώνα, η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της Toyota συνέπεσε με την πτώση της απόδοσης της Ford, με τους δύο κατασκευαστές να ανταλλάσσουν τις θέσεις τους στην ιεραρχία.

Ο καλύτερος εκπρόσωπος της Blue Oval εταιρείας ήταν ο Mattias Ekstrom στην ενδέκατη θέση, με τον δύο φορές πρωταθλητή DTM να χάνει περισσότερα από 26 λεπτά στις ερήμους της Σαουδικής Αραβίας. Ο Carlos Sainz τερμάτισε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πίσω στην 12η θέση, ενώ ο Nani Roma ολοκλήρωσε στην 15η θέση. Ο οδηγός της Ford που δυσκολεύτηκε περισσότερο ήταν ο Αμερικανός Mitch Guthrie, ο οποίος έχασε 43 λεπτά μια ημέρα μετά την πρώτη του νίκη σε ειδική δαδρομή στην κατηγορία Ultimate. Ο νικητής του 2024 Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) αποσύρθηκε από τον αγώνα μετά από 234 χιλιόμετρα, αφού μια σειρά από προβλήματα των ελαστικών του τον έβγαλαν εντελώς εκτός συναγωνισμού.

Η απόδοση της Toyota την Τετάρτη ανακάτεψε για άλλη μια φορά τη γενική κατάταξη, δίνοντας στον Lategan πλεονέκτημα 3 λεπτών και 55 δευτερολέπτων έναντι του Al-Attiyah, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ο Ekstrom είναι ο υψηλότερα τοποθετημένος οδηγός της Ford στην τρίτη θέση, μπροστά από τον ομογάλακτο Sainz, με τον Serradori να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση για τη Century, μπροστά από τον οδηγό της Toyota Variawa.

Ο Roma και ο Loeb βρίσκονται στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Eryk Goczal ανεβαίνει στην ένατη θέση, μπροστά από την Cristina Gutierrez της Dacia. Η καταστροφική, όπως αποδείχτηκε, ημέρα του Guthrie τον έριξε από την πρώτη στην 13η θέση σε διάστημα 24 ωρών, πίσω από τους Michal Goczal και Lucas Moraes.