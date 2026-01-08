Dakar 2026 – 5η ημέρα: Αντεπίθεση από τη Ford

Ο Mitch Guthrie οδήγησε τη Ford σε ένα ηχηρό «1-2-3» την πέμπτη αγωνιστική ημέρα του ράλλυ Dakar, αλλά ο Henk Lategan της Toyota κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στη γενική κατάταξη.

Η Ford κατέκτησε την τρίτη νίκη της στο Dakar για το 2026, μετά τις προηγούμενες επιτυχίες της στον Πρόλογο και στην τρίτη ημέρα. Στον αγώνα των 371 χλμ. της Πέμπτης από το Al-Ula στο Hail, οι δύο οδηγοί της Ford Mitch Guthrie και Nani Roma έδωσαν μια σκληρή μάχη, με τους δυό τους να ανταλλάσσουν θέσεις καθώς πλησίαζαν στις κεντρικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Guthrie έθεσε τον αρχικό ρυθμό με το Ford Raptor #222, αποκτώντας πλεονέκτημα άνω του ενός λεπτού έναντι του Ford Raptor #228. Αντίθετα, ο δύο φορές νικητής του Dakar, Roma, ξεκίνησε αργά και έπεσε ακόμη και πίσω από τον Lucas Moraes της Dacia, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στα μέσα της διαδρομής.

Με περίπου 100 χιλιόμετρα να απομένουν, ο Αμερικανός Guthrie διατηρούσε ακόμα ένα άνετο προβάδισμα στην πρώτη θέση, αλλά ο Roma κατάφερε να μειώσει τη διαφορά σε μόλις 21 δευτερόλεπτα στον προτελευταίο έλεγχο. Στα τελευταία 50 χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό, ο Ισπανός πήρε το προβάδισμα, κερδίζοντας προσωρινά με μια μικρή διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων από τον νεότερο team-mate του. Ωστόσο, τιμωρήθηκε αργότερα με ποινή 1 λεπτού και 10 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Guthrie. Αυτό έκανε τον 29χρονο τον πρώτο oδηγό που φθάνει τις δύο νίκες στο 48ο Dakar, έχοντας επίσης πρωτεύσει στην τρίτη ημέρα, γύρω από το Al-Ula. Ο Roma τελικά κατατάχθηκε δεύτερος, 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ ο Martin Prokop της MD Sports συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα με το Raptor του.

Τρία ακόμη Ford τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα την Πέμπτη, με τον Dennis Krotov της M-Sport και τους εργοστασιακούς οδηγούς Mattias Ekstrom και Carlos Sainz να ολοκληρώνουν την ημέρα στην πέμπτη, έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα. Ο μόνος οδηγός που κατάφερε να αναμειχθεί μεταξύ των Ford ήταν ο Moraes, ο οποίος οδήγησε το Dacia Sandrider στην τέταρτη θέση, 3m38s πίσω από τον Guthrie.

Το σημερινό αποτέλεσμα υπογραμμίζει την αστάθεια που παρατηρείται την πρώτη εβδομάδα του Dakar, με τις επιδόσεις των Ford και Toyota να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα. Η Toyota, που σημείωσε νίκη με διαφορά επτά λεπτών την τέταρτη ημέρα, οπισθοχώρησε σημαντικά την Πέμπτη, με τον Joao Ferreira να τερματίζει όγδοος με το Hilux. Ακολούθησε από κοντά ο ομογάλακτός του Guy Botterill, με τον Seth Quintero να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα της ομάδας W2RC της Toyota.

Ο Lategan πλήρωσε το τίμημα για το ότι άνοιξε την ημέρα που οι μοτοσικλέτες ακολούθησαν διαφορετική διαδρομή, χωρίς να του αφήσουν ίχνη να ακολουθήσει. Ο Νοτιοαφρικανός έχασε σχεδόν 13 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας, τερματίζοντας προσωρινά 16ος στην κατάταξη. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι Sebastien Loeb έφερε το Dacia του στην 11η θέση, χάνοντας περισσότερο χρόνο από τους αντιπάλους του της Toyota και της Ford. Ο Nasser Al-Attiyah είχε αρχικά τερματίσει ένα κλάσμα του λεπτού μπροστά από τον συμπαίκτη του Loeb, αλλά έπεσε στην 15η θέση της κατάταξης μετά από ποινή δύο λεπτών.

Με μόνο μία αγωνιστική ημέρα να απομένει πριν από την ημέρα ανάπαυσης στο Ριάντ, ο Lategan συνεχίζει να ηγείται της γενικής κατάταξης για την Toyota, αλλά με μικρότερο προβάδισμα (3λ 17δλ) έναντι του Al-Attiyah. Οι οδηγοί της Ford καταλαμβάνουν τις επόμενες τέσσερις θέσεις στην κατάταξη, με τον Ekstrom να ακολουθείται από τους Roma, Sainz και Guthrie, νικητή της Πέμπτης. Οι τέσσερις πρώτοι οδηγοί χωρίζονται μόνο από 8’33”, αλλά ο Guthrie βρίσκεται οκτώ λεπτά πιο πίσω, καθώς δεν έχει ανακτήσει πλήρως το χρόνο που έχασε ανοίγοντας το δρόμο την τέταρτη ημέρα. Το δίδυμο της Dacia Moraes και Loeb βρίσκεται στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα, περίπου ένα λεπτό πίσω από τον Guthrie, ενώ ο Mathieu Serradori της Century έπεσε στην ένατη θέση μετά από μία δύσκολη ημέρα.