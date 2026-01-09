Dakar 2026 – 6η ημέρα: Η σειρά της Dacia και του Al Attiyah

Στο απρόβλεπτο Dakar του 2026, όπου μέχρι χθες η Ford και η Τοyota εναλλάσσονταν στην κορυφή, σήμερα (έκτη ημέρα του αγώνα) ήταν η ώρα της Dacia να πρωταγωνιστήσει, με τον Al Attiyah να ανεβαίνει στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Nasser Al-Attiyah ανέβηκε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του Ράλι Ντακάρ 2026 με την πρώτη του φετινή νίκη σε ημερήσια αγωνιστική διαδρομή, στην οποία δεύτερος αναδείχθηκε ο team-mate του Sebastien Loeb. Στα 326 χιλιόμετρα της διαδρομής, ο Al-Attiyah πήρε το προβάδισμα περίπου στο ένα τρίτο της ημέρας από τον Joao Ferreira. Παρά την αντίσταση από τον Seth Quintero και στη συνέχεια από τον Loeb, ο πέντε φορές νικητής του Ράλι Ντακάρ κέρδισε με διαφορά 2λ 26δλ από τον Γάλλο πολυπρωταθλητή του WRC.

Σε συνδυασμό με την δύσκολη ημέρα του Henk Lategan για την Toyota, ο Al-Attiyah πήρε επίσης το προβάδισμα στη γενική κατάταξη, με το πλεονέκτημά του να σταθεροποιείται στα 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από τον οδηγό της Toyota.

Η καθυστερημένη επίθεση του Loeb τον εκτόξευσε από την όγδοη στην δεύτερη θέση κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της ημέρας, σημειώνοντας το πρώτο του βάθρο στο Ράλι Ντακάρ από το 2024. Ο Quintero κατέλαβε την τρίτη θέση για την Toyota W2RC, με τον ομογάλακτο Toby Price να κάνει μια εντυπωσιακή επίθεση και να τερματίσει στην τέταρτη θέση. Η εξέλιξη αυτή έριξε πίσω τον Ferreira, που ήταν πρώτος στην αρχή, στην πέμπτη θέση για το νοτιοαφρικανικό τμήμα της Toyota.

Οι Nani Roma και Carlos Sainz ολοκλήρωσαν στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα. Ο Mathieu Serradori κατέκτησε την όγδοη θέση για την Century Racing, μπροστά από τον Guy Botterill για την Toyota Νότιας Αφρικής, με τον Eryk Goczal της Energylandia Toyota να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Στην γενική κατάταξη, ο Al-Attiyah της Dacia προηγείται του Lategan της Toyota, με την τριμερή μάχη μεταξύ των κατασκευαστών να εξελίσσεται, καθώς ο Roma προηγείται δύο ακόμη οδηγών της Ford (Sainz και Mattia Ekstrom, που τον ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση). Ο Loeb ανέβηκε στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης για τη Dacia, προσπερνώντας τον Mitch Guthrie της Ford. Οι Serradori, Goczal και Lucas Moraes (Dacia) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης.

Το Ράλι Ντακάρ 2026 έχει ημέρα ανάπαυσης αύριο Σάββατο, πριν η δράση ξαναρχίσει με την έβδομη ειδική διαδρομή την Κυριακή, η οποία καλύπτει 462 χιλιόμετρα μεταξύ Ριάντ και Wadi Ad-Dawasir.

