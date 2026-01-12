Dakar 2026 – 8η ημέρα: «1-2» για την Ford – Mειώθηκε η διαφορά του Al Attiyah από τους διώκτες του

Η Toyota τερμάτισε στην πρώτη και δεύτερη θέση της όγδοης αγωνιστικής ημέρας, με τους αντίπαλους για την τελική νίκη Ford και Dacia να διατηρούν τις δύο πρώτες θέσεις στην τελική κατάταξη.

Ο Saood Variawa ξεπέρασε τον ομόσταυλό του στην Toyota Henk Lategan, στην τελική ευθεία προς τον τερματισμό, κατακτώντας τη νίκη στην όγδοη αγωνιστική ημέρα του Ράλλυ Dakar 2026.

Παρά το γεγονός ότι ήταν η μεγαλύτερη σε μήκος ειδική διαδρομή της 48ης έκδοσης του Ράλλυ Dakar, τα 483 χιλιόμετρα γύρω από το Wadi ad Dawasir πρόσφεραν τον πιο «σφιχτό» αγώνα μέχρι στιγμής στο διασημότερο rally-raid του κόσμου, με τους οκτώ πρώτους οδηγούς να χωρίζονται από λιγότερο από ένα λεπτό στο μέσο της ημέρας.

Ο Mitch Guthrie έθεσε τον αρχικό ρυθμό με το Ford Raptor, αλλά ο Lategan ανέτρεψε γρήγορα την κατάταξη στο δεύτερο σημείο ελέγχου, παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα πέντε δευτερολέπτων. Ο Αμερικανός αντεπιτέθηκε και ανέκτησε την πρωτοβουλία στα 180 χιλιόμετρα της διαδρομής, όταν ο Lategan έπεσε ξαφνικά στην τέταρτη θέση, πίσω από τον Sebastien Loeb της Dacia και το δεύτερο Ford του Nani Roma.

Στο μέσο της διαδρομής, ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ ανέτρεψε την κατάταξη, προσπερνώντας το δίδυμο της Ford και της Toyota στο τέταρτο σημείο ελέγχου και ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατάταξης. Ωστόσο, η πορεία του Loeb στην πρώτη θέση αποδείχθηκε βραχύβια, με τους Lategan, Mattias Ekstrom και τον ίδιο τον Nasser Al-Attiyah να τον προσπερνούν στα επόμενα 40 χιλιόμετρα. Ο Guthrie, ωστόσο, έχασε σχεδόν δύο λεπτά μεταξύ των δύο σημείων ελέγχου.

Αυτό άφησε τον Ekstrom και τον Al-Attiyah ως τους πιο κοντινούς αντιπάλους του Lategan, με τον Al-Attiyah να εξαπολύει μια σφοδρή επίθεση για να πλησιάσει τον οδηγό της Toyota σε απόσταση πέντε δευτερολέπτων, με μόλις 100 χιλιόμετρα να απομένουν. Ωστόσο, η επίθεση του Al-Attiyah ατόνησε στην πορεία προς τον τερματισμό, επιτρέποντας στον Lategan να γίνει προσωρινά ο πρώτος νικητής δύο συνεχόμενων αγωνιστικών ημερών στο Dakar του 2026.

Ωστόσο, σε μια αναπάντεχη ανατροπή των γεγονότων, ο Variawa κατέβασε τον Lategan από την πρώτη θέση με διαφορά μόλις τριών δευτερολέπτων, ανακτώντας το έλλειμμα (45 δλ.) που είχε στο τελευταίο σημείο ελέγχου πριν τον τερματισμό. Ήταν μια απίστευτη ανατροπή από τον Νοτιοαφρικανό, ο οποίος βρισκόταν στην έκτη θέση, καθώς πλησίαζε τα τελευταία 100 χιλιόμετρα της διαδρομής.

Το αποτέλεσμα σηματοδότησε επίσης τη δεύτερη νίκη στην σύντομη καριέρα του Variawa στο Dakar, μετά την σημαντική νίκη του το 2025. Πίσω από το δίδυμο της Toyota, ο Ekstrom κέρδισε τη μάχη για την καλύτερη θέση μεταξύ των υπολοίπων, τερματίζοντας 29 δλ. πίσω από τον πρώτο (στην τρίτη θέση) παρά το γεγονός ότι άνοιξε τον δρόμο. Ο Seth Quintero έφερε το Hilux στην τέταρτη θέση, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής σε απόσταση ενός λεπτού από την κορυφή, ξεπερνώντας τον Al-Attiyah της Dacia, ο οποίος έπρεπε να αρκεστεί στην πέμπτη θέση.

Ο πρωταθλητής του WRC Carlos Sainz τερμάτισε έκτος, αλλά μόλις 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη θέση, ενώ ο νικητής της πρώτης αγωνιστικής ημέρας Guillaume de Mevius οδήγησε το X-Raid Mini στην έβδομη θέση. Ο Loeb τελικά υποχώρησε στην όγδοη θέση, με τους Roma και Mathieu Serradori να τον ακολουθούν από κοντά, στην ένατη και δέκατη θέση. Ο Guthrie έπεσε ανεξήγητα στην 11η θέση στο τέλος της διαδρομής, ακριβώς μπροστά από τον Toby Price (Toyota) χάνοντας σχεδόν πέντε λεπτά στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Στη γενική κατάταξη ο Al-Attiyah συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση με το Dacia, αλλά το πλεονέκτημά του έναντι του αντιπάλου του από τη Ford (Ekstrom) έχει μειωθεί σε ακριβώς τέσσερα λεπτά. Ο Lategan ανέβηκε στην τρίτη θέση ως ο καλύτερος από τους οδηγούς της Toyota, 6λ 8 δλ πίσω από τον πρωτοπόρο, με το δίδυμο της Ford Roma και Sainz, να ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Ο Loeb και ο Guthrie παραμένουν έκτος και έβδομος αντίστοιχα στην κατάταξη, παρά το γεγονός ότι έχασαν χρόνο αργά τη Δευτέρα.

