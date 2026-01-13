Dakar 2026: H Toyota νικήτρια της 9ης ημέρας – «1-2» της Ford στη γενική κατάταξη – ο Nani Roma επικεφαλής

Ανατροπές και πάλι στο Dakar του 2026, με την Energylandia Toyota να κυριαρχεί στην 9η ημέρα και την Ford να ανεβαίνει στην κορυφή της προσωρινής γενικής κατάταξης. Ο Al Attiyah υποχώρησε στην τρίτη θέση, ο Carlos Sainz παραμονεύει στην δεύτερη…

Ο Eryk Goczal πέτυχε μια εκπληκτική νίκη για την ιδιωτική ομάδα Energylandia Toyota, την 9η αγωνιστική ημέρα του Ντακάρ, ενώ ο Nani Roma ανέβηκε από στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Η διαδρομή των 410 χιλιομέτρων από το Wadi ad-Dawasir στο Bisha ανέτρεψε τα δεδομένα, με τον Nasser Al-Attiyah που ήταν πρώτος μετά την πρώτη μέρα και αρκετούς διεκδικητές να χάνουν σημαντικό χρόνο λόγω προβλημάτων πλοήγησης.

Από νωρίς, ο Lucas Moraes έλεγχε την πορεία με το Dacia Sandrider του, χτίζοντας ένα μικρό πλεονέκτημα 1λ 30 δλ έναντι του Guy Botterill της Toyota στο σημείο ελέγχου των 271 χλμ. Αλλά η ατυχία χτύπησε και τους δύο οδηγούς λίγο μετά, βγάζοντάς τους εκτός συναγωνισμού και προωθώντας τον 21χρονο Goczal στην πρώτη θέση.

Ο Πολωνός οδηγός επωφελήθηκε από τις καθαρές διαδρομές που είχε μπροστά του και έφτασε στον τερματισμό με διαφορά επτά λεπτών, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στην κατηγορία Ultimate. Ο θείος του Michal Goczal απέφυγε επίσης το δράμα που έπληξε τους αντιπάλους τους και πέτυχε ένα λαμπρό «1-2» για την ιδιωτική ομάδα που αγωνίζεται με Toyota Hilux, καθώς η Energylandia ξεπέρασε την εργοστασιακή. Ο Toby Price (Toyota) τερμάτισε τρίτος, 11 λεπτά πίσω, σε μια δραματική ειδική διαδρομή.

Ο Guillaume de Mevius έφερε το X-Raid Mini του στην τέταρτη θέση, ενώ η Cristina Gutierrez αναδείχθηκε ως η κορυφαία οδηγός της Dacia στην πέμπτη θέση, αφού όλοι οι team-mates της έχασαν χρόνο.

Ο Carlos Sainz έχασε επίσης πάνω από 15 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων 1 λ και 10 δλ λόγω ποινής για υπερβολική ταχύτητα, αλλά κατάφερε να νικήσει τους περισσότερους από τους άμεσους αντιπάλους του και να τερματίσει την ειδική διαδρομή στην έκτη θέση, μπροστά από τον Nani Roma (Ford) και τον Lionel Baud της Mini. H εργοστασιακή ομάδα της Toyota πέρασε μια μάλλον άσχημη μέρα, με τους Seth Quintero, Botterill και Henk Lategan να χάνουν πάνω από 20 λεπτά και να τερματίζουν στην ένατη, δέκατη και ενδέκατη θέση αντίστοιχα. Ο Lategan, η κύρια ελπίδα της Toyota για τον τίτλο, αντιμετώπισε προβλήματα με το υδραυλικό τιμόνι σε μια ειδική διαδρομή όπου η πλοήγηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Ήταν επίσης μια άσχημη ημέρα για τον Al-Attiyah, με τον οδηγό της Dacia να χαθεί περίπου στα 280 χιλιόμετρα της διαδρομής. Τελικά έφτασε στον τερματισμό 12ος, χάνοντας 26 λεπτά από τον νικητή της ένατης αγωνιστικής ημέρας. Όμως, οι μεγαλύτερες απώλειες της ημέρας ήταν το δίδυμο της Ford Mattias Ekstrom και Mitch Guthrie. Ο Ekstrom έχασε πάνω από 30 λεπτά στην πορεία προς το Refuge Bivouac στο Bisha, ενώ οι απώλειες του Guthrie ξεπέρασαν την μία ώρα, τερματίζοντας κάθε ελπίδα για συνολική διεκδίκηση.

Η ανατροπή της ένατης αγωνιστικής ημέρας έχει αλλάξει και πάλι τη γενική κατάταξη, με τον δύο φορές νικητή του Dakar Roma να είναι επικεφαλής στο 1-2 για τη Ford, μόλις 57 δλ μπροστά από τον ομογάλακτο Sainz. Το 1λ 10δλ που αποκαταστάθηκε μετά την αναίρεση της ποινής του για υπερβολική ταχύτητα, αποδείχθηκε αποφασιστικό για τη διαφορά μεταξύ του Roma και του Sainz στην κορυφή.

Ο Al-Attiyah κατήλθε από την πρώτη στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, αλλά απέχει μόνο 1 λ και 10 δλ από την πρώτη θέση, με τον Lategan να ακολουθεί πέντε λεπτά πίσω, στην τέταρτη. Ο Ekstrom βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση, ενώ ο έτερος θρύλος του WRC Sebastien Loeb διατηρεί την έκτη θέση, παρά το γεγονός ότι έχασε μισή ώρα την Τρίτη. Ο Price διατηρεί την έβδομη θέση, μπροστά από τον Moraes. Ο Matthieu Serradori της Century και η οδηγός της Dacia Gutierrez συμπληρώνουν την προσωρινή πρώτη δεκάδα.

