Dakar 2026: O Al Attiyah επικεφαλής στο τέλος της 2ης ημέρας

Σε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη της χθεσινής πρώτης ημέρας, τα Toyota Hilux κατακυρίευσαν σήμερα τις πέντε πρώτες θέσεις της κατάταξης, στη διαδρομή Yanbu-Alula. Στη γενική, ο Nasser Al Attiyah (Dacia) ετέθη επικεφαλής.

Σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα, όπου τα Hilux δεν τα πήγαν καλά, στη δεύτερη διαδρομή Yanbu-Alula (μήκους 504 χλμ, από τα οποία τα 400 ήταν ειδικές διαδρομές) η Toyota κατέλαβε τις θέσεις 1-2-3-4-5, με τον Nasser Al Attiyah να αναλαμβάνει με το Dacia Sandrider την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Ο Seth Quintero οδήγησε την Toyota στην πρώτη πεντάδα της δεύτερης ημέρας του rally Dakar 2026.

H Toyota ανέκαμψε δυναμικά στη δοκιμασία των 400 χλμ. της Δευτέρας προς το Al-Ula. Τόσο η νοτιοαφρικανική ομάδα, όσο και η World Rally-Raid παρέμειναν στην πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον Saood Variawa να οδηγεί τα πρώτα 100 χιλιόμετρα πριν ο Quintero αναλάβει την πρωτοπορία στο τέταρτο σημείο ελέγχου, στα 143 χιλιόμετρα. Ο Variawa παρέμεινε σε απόσταση βολής για την επόμενη φάση του σταδίου, αλλά τελικά έμεινε επτά λεπτά πίσω, δίνοντας στον Quintero ελεύθερο πεδίο μέχρι τον τερματισμό. Ο Αμερικανός πήρε τη νίκη με διαφορά 1 λεπτού και 42 δευτερολέπτων, σημειώνοντας την τρίτη νίκη στην καριέρα του σε ειδική διαδρομή του Dakar. Ο Henk Lategan πέρασε στη δεύτερη θέση στον προτελευταίο έλεγχο, πριν την εδραιώσει στην τελική ευθεία προς τον τερματισμό.

Ο νικητής του 2024 Yazeed Al-Rajhi έκανε μια ισχυρή επιστροφή μετά από μια καταστροφική πρώτη ημέρα, στην οποίο έχασε σχεδόν 30 λεπτά λόγω μιας σειράς λαθών και ποινών, οδηγώντας την Toyota της Overdrive στην τρίτη θέση.

Ο ταχύτερος οδηγός εκτός της Toyota τη Δευτέρα ήταν ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι Sebastien Loeb, ο οποίος τερμάτισε στην έκτη θέση με το Dacia Sandrider του, έξι λεπτά πίσω από τον νικητή Quintero. Ο νικητής της πρώτης ημέρας Guillaume de Mevius δεν μπόρεσε να τερματίσει πάνω από την 11η θέση με το X-raid Mini, χάνοντας πάνω από οκτώ λεπτά από τους πρωτοπόρους. Η Ford είχε επίσης μια μέτρια μέρα στο Ντακάρ, με τον νικητή του Προλόγου της 3ης Ιανουαρίου Mattias Ekstrom να χάνει πάνω από εννέα λεπτά και να τερματίζει 12ος και τον θρύλο των ράλλυ Carlos Sainz Sr να περιορίζεται στην 14η θέση.

Στην συνολική κατάταξη, ο Al-Attiyah είναι πρώτος μετά από δύο σταθερές, αν και όχι εντυπωσιακές, εμφανίσεις κοντά στον Κόλπο. Ο οδηγός από το Κατάρ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα επτά δευτερολέπτων έναντι του νικητή της Δευτέρας Quintero, ο οποίος ανέκαμψε σε μεγάλο βαθμό από μια δύσκολη πρώτη ημέρα την Κυριακή, κατά την οποία τερμάτισε 18ος μετά από ποινή δύο λεπτών για υπερβολική ταχύτητα. Ο De Mevius της Mini έπεσε στην τρίτη θέση της κατάταξης, αλλά απέχει μόνο 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα από τον Al-Attiyah, με τον Lategan να ακολουθεί 19 δευτερόλεπτα πίσω στην τέταρτη θέση.



Ο Sebastian Loeb κλείνει με το Dacia Sandrider την πρώτη πεντάδα, ακολουθούμενος από το δίδυμο της Toyota, Ferreira και Price. Ο Toby Price, δύο φορές νικητής στην κατηγορία μοτοσικλετών, ολοκλήρωσε την κατάταξη 1-2-4 για την ομάδα W2RC της Toyota, νικώντας τον Joao Ferreira, τον καλύτερο από τους οδηγούς της Toyota South Africa. Ο Ferreira ήταν ένας από τους πολλούς οδηγούς που υπέστησαν σκασίματα ελαστικών κατά τη διάρκεια της δύσκολης δεύτερης ημέρας στη Σαουδική Αραβία.

Ο Guillaume de Mevius της X-raid Mini κατέκτησε την πρώτη θέση στην εναρκτήρια ημέρα του Dakar 2026 την Κυριακή, ξεπερνώντας τον Mattias Ekstrom με ανατροπή στο τέλος. Ο οδηγός της Ford Ekstrom έλεγχε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα των 305 χλμ. γύρω από το Yanbu στη Σαουδική Αραβία, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δεύτερο σημείο ελέγχου στα 70 χλμ. και στη συνέχεια αυξάνοντας το προβάδισμά του σε πάνω από ένα λεπτό με το Raptor του. Ο De Mevius ήταν ο πιο κοντινός ανταγωνιστής του Ekstrom με περίπου 120 χιλιόμετρα να απομένουν, 53 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη θέση, πριν οπισθοχωρήσει από τον πίνακα κατάταξης λόγω προβλήματος με τον πομπό του.

Αυτό άφησε τον Ekstrom με προβάδισμα 1μ20 δευτερολέπτων από τον Nasser Al-Attiyah στον προτελευταίο έλεγχο, με τον Marek Goczal της Energylandia και τον Martin Prokop της MD Sport να ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε στα τελευταία 45 χιλιόμετρα, τα οποία περιλάμβαναν μια μίξη από αμμόλοφους, άμμο και βραχώδες έδαφος, με τον Ekstrom να πέφτει γρήγορα στην κατάταξη. Αυτό επέτρεψε στον de Mevius να πάρει μια νίκη-έκπληξη με 40 δευτερόλεπτα διαφορά, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της Mini στην πρώτη ειδική διαδρομή σε δύο χρόνια.