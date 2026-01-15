Dakar 2026: o Ekstrom νικητής της 11ης ημέρας – μειώθηκε το προβάδισμα του Al Attiyah

Η Ford κυριάρχησε στην 11η αγωνιστική ημέρα του Dakar, με τον Mattias Ekstrom να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ ο team mate του Nani Roma μείωσε τη διαφορά από τον Nasser Al-Attiyah στην γενική κατάταξη.

Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής των 346 χλμ. από το Bisha στο Al-Henakiyah, οι οδηγοί της Ford έλεγχαν την κατάσταση, με τον Ekstrom να προηγείται σε όλα τα σημαντικά σημεία ελέγχου και να κατακτά τη δεύτερη νίκη του στη φετινή διοργάνωση, μετά από αυτή στον Πρόλογο. Ο Ekstrom κέρδισε την αγωνιστική ημέρα με διαφορά 1λ 22δλ από τον ομογάλακτό του στη Ford Romain Dumas, με τον Carlos Sainz (Ford Raptor) να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, 2λ 26δλ πίσω από τον νικητή.

Η μεγάλη ανατροπή της ημέρας ήταν η αποχώρηση του Lategan της Toyota από τον αγώνα για τη νίκη. Ο Νοτιοαφρικανός ήταν δεύτερος στη γενική κατάταξη και ο κύριος ανταγωνιστής του Al-Attiyah, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα στα 140 χιλιόμετρα της διαδρομής, τα οποία τον σταμάτησαν για 1 ώρα και 40 λεπτά, πριν καταφέρει να συνεχίσει για λίγο. Ο χαμένος χρόνος έβγαλε τον Lategan από τη διεκδίκηση της νίκης και ουσιαστικά έβαλε τέλος στις ελπίδες της Toyota για νίκη, καθώς κανένας από τους οδηγούς της δεν βρισκόταν στην πρώτη επτάδα της προσωρινής γενικής κατάταξης.

Ο Joao Ferreira κατέλαβε την τέταρτη θέση της ενδέκατης αγωνιστικής ημέρας για την Toyota για το νοτιοαφρικανικό τμήμα της ομάδας, με τον team-mate του Seth Quintero να τερματίζει πέμπτος, μπροστά από τον Guillaume de Mevius (X-raid Mini). Ακολούθησαν άλλα δύο Toyota, με τον Guy Botterill στην έβδομη και τον Saood Variawa στην όγδοη θέση, ενώ ο Sebastien Loeb (Dacia) και ο Nani Roma της Ford συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Σε συνδυασμό με την πτώση του Lategan στην κατάταξη, ο Nani Roma είναι πλέον εκείνος που καταδιώκει τον Al-Attiyah για να του αποσπάσει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Ο οδηγός της Ford έχει μειώσει τη διαφορά από το Dacia Sandrider του Nasser στα 8λ 40δλ. Ο Loeb της Dacia ανέβηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, με σχεδόν τρία λεπτά να τον χωρίζουν από τον Ekstrom, ο οποίος ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Ο Carlos Sainz βρίσκεται στην πέμπτη θέση, 29 λεπτά πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ο νικητής της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας Mathieu Serradori ανέβηκε στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης για την Century, μπροστά από τον οδηγό της Dacia Lucas Moraes. Τρία Toyota Hilux συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα, με τους Price, Varaiawa και Botterill.

