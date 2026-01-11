Dakar 2026: O Ekstrom νικητής της 7ης ημέρας – Ο Al Attiyah διατηρεί την πρωτοπορία

Ο Mattias Ekstrom της Ford κέρδισε τη νίκη στην 7η αγωνιστική ημέρα του Dakar, καθώς ο άτυχος Henk Lategan της Toyota αντιμετώπισε προβλήματα στο τέλος και έχασε περισσότερα από 10 λεπτά, ενώ ο Al Attiyah παρέμεινε επικεφαλής στην γενική κατάταξη.

Ο Lategan ήταν έτοιμος να κερδίσει τόσο τη νίκη της ημέρας όσο και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, καθώς ο οδηγός της Toyota ηγούνταν του αγώνα στον τελικό έλεγχο πριν τον τερματισμό, με διαφορά 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα από τον Ekstrom, αλλά ο Νοτιοαφρικανός έχασε όλο το πλεονέκτημά του στην πορεία προς τη σημαία τερματισμού της διαδρομής των 459 χλμ. μεταξύ Ριάντ και Wadi Ad-Dawasir.

Πρώτος αντί αυτού ολοκλήρωσε ο Ekstrom που κέρδισε την ειδική διαδρομή με διαφορά 4,27 δευτερολέπτων από τον Joao Ferreira της Toyota, ενώ ο Lategan έπεσε στην 13η θέση της τελικής κατάταξης της ειδικής διαδρομής. Ο Lategan όχι μόνο έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος οδηγός που θα κέρδιζε για δεύτερη φορά την ειδική διαδρομή στον αγώνα του 2026, αλλά έχασε και την προσωρινή πρωτιά στην γενική κατάταξη. Ο οδηγός της Toyota είχε προσπεράσει τον Nasser Al-Attiyah στο σημείο ελέγχου των 375 χλμ., αλλά ο χρόνος που έχασε στο τελευταίο τμήμα του σταδίου τον έριξε στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Όταν ο Lategan πέρασε τη γραμμή τερματισμού του σταδίου, δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε την απώλεια χρόνου, αλλά η Toyota του είχε υποστεί ζημιά κατά την άφιξη.

Το απρόοπτο του Lategan ανακάτεψε την κατάταξη, με τον Mitch Guthrie να καταλαμβάνει την τρίτη θέση της έβδομης αγωνιστικής ημέρας, πίσω από τον νικητή Ekstrom και τον Ferreira της Toyota. Ο Toby Price έχασε το βάθρο για έξι μόλις δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση για την εργοστασιακή ομάδα της Toyota, μπροστά από το δίδυμο της Dacia, Lucas Moraes και Sebastien Loeb, με ένα άλλο Toyota του Seth Quintero στην έβδομη θέση. Ο Mathieu Serradori συνέχισε να εντυπωσιάζει για την Century Racing με την όγδοη θέση της ημέρας, ενώ το δίδυμο της Ford, Carlos Sainz Sr και Nani Roma, συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ανακοινώθηκε ότι ο Roma ανακηρύχθηκε νικητής της πέμπτης ημέρας, αφού η ποινή του 1 λεπτού και 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε για υπερβολική ταχύτητα, ακυρώθηκε από τους αγωνοδίκες της FIA.

Αν και φαινόταν ότι θα χάσει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, ο Al-Attiyah της Dacia την διατήρησε, αλλά η διαφορά του από τον Ekstrom, που είναι πλέον ο πιο κοντινός του ανταγωνιστής, μειώθηκε στα 4m47s, ενώ ο Roma, επίσης οδηγός της Ford, ανέβηκε στην τρίτη θέση. Ο Lategan είναι πλέον τέταρτος, 7’21” πίσω από τον Al-Attiyah, με τον Sainz της Ford στην πέμπτη θέση και τον Loeb στην έκτη για τη Dacia.

Η εμφάνιση του Guthrie τον έφερε πιο κοντά, αλλά παραμένει έβδομος στη γενική κατάταξη, με τον Serradori να παραμένει επίσης όγδοος, ενώ ο Moraes ανέβηκε στην ένατη θέση, καθώς ο Eryk Goczal έπεσε στη δέκατη, με τους δέκα πρώτους να χωρίζονται από λιγότερο από 26 λεπτά.

