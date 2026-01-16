Dakar 2026: o Nasser Al Attiyah αύξησε τη διαφορά και βλέπει νίκη…

Ο Nasser Al-Attiyah πλησίασε ένα βήμα πιο κοντά στην έκτη νίκη του στο Ράλλυ Dakar, επικρατώντας στην προτελευταία αγωνιστική ημέρα της διοργάνωσης του 2026.

Πλέον, με μόνο 108 χιλιόμετρα να έχει να διανύσει το Σάββατο στο Yanbu, ο Al-Attiyah προηγείται στην γενική κατάταξη με ένα προβάδισμα 15 λεπτών και 2 δευτερολέπτων από τον Nani Roma με το Ford Raptor και οι πιθανότητες να κερδίσει για έκτη φορά το Dakar είναι πολύ ισχυρές.

Ο Καταριανός οδηγός της Dacia ηγήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής των 311 χλμ. μεταξύ Al Henakiyah και Yanbu, με το δίδυμο της Ford, Mitch Guthrie και Mattias Ekstrom, να διακόπτει μόνο για λίγο την πρωτοκαθεδρία του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Al-Attiyah πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα λίγο πριν τα 100 χιλιόμετρα, προσπερνώντας τον Guthrie, ενώ μαζί με τον Sebastien Loeb έφεραν προσωρινά την Dacia στην πρώτη και δεύτερη θέση.

Ο Ekstrom πήρε την πρώτη θέση από τον Al-Attiyah στο τρίτο σημείο ελέγχου, αλλά ο τελευταίος ανέκαμψε στα επόμενα 50 χιλιόμετρα και επανήλθε στην κορυφή. Η διαφορά μεταξύ των δύο παρέμεινε κάτω από ένα λεπτό στην επόμενη φάση της διαδρομής, αλλά ο Al-Attiyah κατάφερε να αυξήσει το πλεονέκτημά του σε 1m38s στο τελικό σημείο ελέγχου πριν τον τερματισμό, καθώς ο Guthrie και ο Toby Price της Toyota μπήκαν επίσης στη μάχη για τη νίκη. Στην τελική ευθεία προς τον τερματισμό, ο Al-Attiyah κατάφερε να αποφύγει κάθε δραματική ανατροπή και να εξασφαλίσει τη νίκη της ημέρας με 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα διαφορά, σφραγίζοντας τη δεύτερη νίκη του το 2026. Αυτή ήταν επίσης η 50ή νίκη στη λαμπρή καριέρα του στο Dakar, ισοφαρίζοντας τους κατόχους του ρεκόρ Stephane Peterhansel και Ari Vatanen ως τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία του ράλι.

​Ο Ekstrom προσπέρασε τον Loeb και παραμένει πίσω από τον Nani Roma στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Με μόλις 29 δευτερόλεπτα να τον χωρίζουν από τον Γάλλο πολυπρωταθλητή του WRC, ο αγώνας για την τελική θέση στο βάθρο συνεχίζεται. Ο Sainz έχει σταθεροποιηθεί στην πέμπτη θέση, ενώ ο έκτος Mathieu Serradori (Century) απειλείται από τον οδηγό της Dacia Lucas Moraes. Ο Price παραμένει ο υψηλότερα τοποθετημένος οδηγός της Toyota στην όγδοη θέση, μπροστά από τον ομόσταυλό του Quintero, με τον Guthrie να αναρριχάται ξανά στην δέκατη θέση.

