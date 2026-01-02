Έφτασε η ώρα για το 48ο Ράλλυ Dakar

Το δημοφιλέστερο rally-raid του κόσμου, το ράλλυ Dakar που λαμβάνει χώρα για έβδομη φορά στην Σαουδική Αραβία, θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων των αγώνων από τις 3 ως τις 17 Ιανουαρίου.

Η 48η έκδοση του περίφημου μαραθωνίου αγώνα αντοχής θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 17 Ιανουαρίου 2026. Δεκαπέντε ημέρες γεμάτες ταχύτητα και δράση, που θα ξεκινήσει και θα τελειώσει στο Yanbu, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας, ύστερα από σχεδόν 8.000 περιπετειώδη χιλιόμετρα. Ο αγώνας έχει σχεδιαστεί για να είναι ένας από τους μακρύτερους και πιο απαιτητικούς αγώνες Dakar επί της εποχής της Σαουδικής Αραβίας, με σχεδόν 4.900-4.880 χιλιόμετρα χρονομετρημένων ειδικών διαδρομών, δύο απαιτητικές μαραθώνιες διαδρομές και μια ημέρα ανάπαυσης στο Ριάντ, με έντονη έμφαση στην αντοχή, την πλοήγηση και τη μηχανική διαχείριση από το πρώτο χιλιόμετρο μέχρι τον τερματισμό (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).

Το Ράλλυ Ντακάρ 2026 διατηρεί τη Σαουδική Αραβία ως αποκλειστικό οικοδεσπότη για έβδομη συνεχή χρονιά. Η διαδρομή έχει επανασχεδιαστεί, προκειμένου να αναδείξει την ποικιλόμορφη γεωγραφία της χώρας, από τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας έως τα βραχώδη οροπέδια, τα βαθιά φαράγγια και τις απέραντες αμμοθίνες.

Οι διοργανωτές έχουν επιβεβαιώσει ότι το περιβόητο «Empty Quarter» δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του 2026, αλλά έχουν αντισταθμίσει αυτό το γεγονός γεμίζοντας τη δεύτερη εβδομάδα με εκτεταμένα τμήματα αμμόλοφων και μακρινές διαδρομές με δύσκολη πλοήγηση, που αναμένεται να δοκιμάσουν τα πληρώματα τόσο σκληρά όσο και σε οποιαδήποτε προηγούμενη επίσκεψη στο Rub’ al Khali. Όσον αφορά τη συνολική απόσταση, οι διαγωνιζόμενοι στην κατηγορία αυτοκινήτων αναμένεται να καλύψουν περίπου 8.000 χιλιόμετρα σε δύο εβδομάδες, με περίπου 4.840-4.880 χιλιόμετρα να διανύονται ως ειδικές διαδρομές και τα υπόλοιπα να αποτελούνται από οδικά τμήματα που συνδέουν τις ειδικές διαδρομές και τα καταλύματα.

Το ράλλυ Dakar θα ξεκινήσει και πάλι την αγωνιστική περίοδο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος rally-raid της FIM. Αυτό σημαίνει ότι οι αναβάτες και οι οδηγοί στις κατηγορίες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην βαθμολογία, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν από τον Πρόλογο του αγώνα και μετά.

Μια σημαντική αλλαγή για το 2026 είναι η κατάργηση του συστήματος χρονομέτρησης 48 ωρών που δοκιμάστηκε τα προηγούμενα χρόνια και έγινε καθοριστικό χαρακτηριστικό της διαδρομής του 2024. Αντί για αυτή την πειραματική παρατεταμένη χρονομετρημένη διαδρομή, οι διοργανωτές επέλεξαν μια πιο παραδοσιακή δομή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι στερούνται της συνήθους εξωτερικής υποστήριξης και πρέπει να διαχειριστούν τα οχήματά τους με περιορισμένα εργαλεία και με βοήθεια μεταξύ τους.