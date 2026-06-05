ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Πρωταγωνιστές: Κώστας Στεφανής – il professore…

Ο ακριβής χαρακτηρισμός για τον εμβληματικό Κώστα Στεφανή, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, ακριβώς πριν 77 χρόνια και έχει τις ευχές όλων μας σε 4Τ, με σημαντική τη συνεργασία μας στο παρελθόν, όπου δίδαξε εργατικότητα και έντιμο πάθος, ότι τον διακρίνει διαχρονικά.

Δείγμα γραφής του, καθρέπτης του, η τηλεοπτική εκπομπή Traction και το αντίστοιχο site,όπου συνεργάζεται με τα παιδιά του, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον που τους ταιριάζει. Επαγγελματική υπέρβαση σε συνέπεια και εντιμότητα, αποτύπωμα αντίστοιχο με ό,τι έχει αφήσει ο Κωστής και στους αγώνες, ότι θα μείνει αναλλοίωτο και στην κοινωνία, χάρη στα παιδιά του. Στην προσιτή Ινώ (καλλονή όπως η μητέρα της κ. Φυλίς Στεφανή) και στον σεμνό Μάνο, ο λεβέντης τους, σε χώρο που το συναίσθημα έχει κόστος.

Τα στατιστικά του Κώστα Στεφανή-κορυφαίος Έλληνας συνοδηγός όλων των εποχών, συναρπάζουν, ακόμα και αν γνωρίζεις τη διαδρομή του και μάλιστα, βλέπεις και πίσω από αριθμούς. Ο Κώστας Στεφανής, από το 1970 στους αγώνες, η πρεμιέρα με τον χαρισματικό Γιάννη Μπελέγρη με NSU TT, ενώ συγκλονίζει το πάθος του, να συμμετέχει μεθαύριο στο 31ο του ΡΑ, -το πρώτο του με τον Γιάννη Σταθάτο το 1975 με Lada- ως συνοδηγός του 26 χρόνου Flandy με τη CyclonFord Fiesta Rally3. Όπως ακριβώς με τον μπαμπά του Ανδρέα, με τον Τζίγγερ και το Audi Quattro, πριν σαράντα ένα χρόνια, το 1985. Ο Γιάννης, τότε 23 ετών.

Δέκα χρόνια αφού ο Κωστής είχε γνωρίσει αγωνιστικά τον Ιαβέρη στην πρεμιέρα τους στο Φθινοπωρινό Ράλλυ το 1975 με την “Ντόλυ”. Αδύνατος, μειώδης, αεικίνητος, ενθουσιώδης, με μάτι που λειτουργούσε και ως ευρυγώνιος φακός, τότε στο αγωνιστικό Πανεπιστήμιο της οδού Μιχαλακοπούλου λίγες ημέρες πριν τον αγώνα. Η έκπληξη στον Τάσο από τον μπαμπά του, τον αείμνηστο “κυρ Αργύρη”, ένας δίλιτρος κινητήρας, με τον προηγούμενο να έχει παραδώσει το πνεύμα στο Ακρόπολις του 1975, όπου ο Legend με τον αείμνηστο Κώστα Φερτάκη διεκδικούσαν την τρίτη θέση, στη γενική.

Τον Κωστή τον γνωρίσαμε από τα κείμενά του στο Ωτο Τουρίσμ του φίλου του Γιάννη Παγώνη, όπου έγραφε και για moto και έχει αποθηκευτεί στη μνήμη το άρθρο του για τη Bultaco Pursang MKV του φίλου του Κώστα Αρβανιτάκη. Τον ζήσαμε δίπλα στον Ιαβέρη με τρελές επιδόσεις έξω από τα όρια σε μια σειρά από Ράλλυ Ακρόπολις, όπωςκαι στη Χαλκιδική αλλά κ.α. Αγωνιστικά, συνυπήρξαμε όταν συμμετείχε στους αγώνες με τον Τζίγγερ από το 85 μέχρι το 93 με δυνατές στιγμές και με τον Τάκη Dim το 97 και το 98. Στη μία περίπτωση, κέρδισε την εμπιστοσύνη της οικογένειας και αξιοποίησε το χρυσάφι-Τζίγγερ με ομάδα WRC, δημιουργικό έργο του, με ατού τον εξαιρετικό Νίκο Πάνο, με σπουδαίους συνεργάτες σε σύνολο dream team. Στην περίπτωση DIM, με πλεονέκτημα το πείσμα και τη σκληρή δουλειά του κατά κόσμο Τάκη Δημητρακόπουλου, πατριάρχης μιας εξαιρετικής οικογένειας, συμμετοχή όπου ο Κώστας με μαεστρία έβγαλε του Τάκη τον καλύτερο του εαυτό και οδηγώντας.

Πρόκειται για τον τρόπο/Στεφανής, ακριβώς όπως με τον Μέλα και με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπατριανταφύλλου, ενώ συμμετείχε σε ΡΑ και με τον Πάνο Χατζητσοπάνη και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου (Πρωταθλητές), όπως και με τον Λεωνίδα, όταν με τον Άρη Βωβό κέρδισαν το 95 με τη Δελτόνα, ενώ μεταξύ άλλων συμμετείχε και σε αγώνες του Πρωταθλήματος με τον Μπένι στη Stratos και με τον Λεωνίδα Κύρκο στο Sierra.

Εγγύηση και αγωνιστικού ήθους η παρουσία του και αν ήταν πετυχημένη η λαμπερή συμμετοχή του με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη (Jr), ψηλά καταγράφεται στη διαδρομή του η οργάνωση και η παρακολούθηση -εποπτεία του Trofeo Fiat 500 σε άψογη συνεργασία με τον Νίκο Ταγκούλη. Γεγονός ότι όποιος θέλει ένα σοβαρό και σύγχρονο ενιαίο αυτή την άσκηση πρέπει να αντιγράψει, μισό αιώνα μπροστά από την εποχή της.

Του αρέσει του Κωστή η υποστήριξη του νέου και προσφέρεται σε σεμινάριο ή συμμετοχή του σε Ράλλυ Ακρόπολις με το παλικάρι του, με τον Μάνο τους, οπότε σήμερα η επιλογή του με τον Flandy βάζει σε άλλη διάσταση τη διαδρομή του, δείχνοντας το δρόμο και το κυριότερο παρασύροντας σε σοβαρό ρυθμό με το φως τόσο όσο πρέπει, τον Έλληνα οδηγό αγώνων, που έχει ανάγκη τους ήρωες του, όταν τυχερή η γενιά μας έχει τα σημεία αναφοράς της, έργο Ιαβέρη και Φερτάκη που ελπίζω να μη προδώσαμε.

Κακά τα ψέματα.

Αν δεν την έχεις την τέχνη στο DNA σου, μπορείς να τη μάθεις με χρήματα και πείσμα, αλλά η συμπεριφορά σου αφορά τους δασκάλους σου και τυχεροί όσοι ταξίδεψαν με Στεφανή, όπως και εμείς που διδαχτήκαμε αγωνιστική συμπεριφορά από τον Ιαβέρη, όπως και ο ΕλΕμ, ενώ συναναστράφηκαμε και με τον Γιώργο Μοσχούς, όπως και ο Δημήτρης Βαζάκας.

Κε Κώστα,

Πολύχρονος, να είσαι γερός, να καθοδηγείς τους νεότερους και να θυμίζεις στους παλιούς την ιστορία που δεν είναι πάντα καταγεγραμμένη. Καλό δρόμο._ ΣΧ