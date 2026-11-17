Η Aston Martin ανακοίνωσε την πρώτη συμμετοχή στην ιστορία της στο Ράλλυ Ντακάρ, με μια ομάδα τριών αυτοκινήτων, έχοντας στο τιμόνι κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η σύνθεση της Aston Martin Racing για το Ράλλυ Ντακάρ του 2027 περιλαμβάνει τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές από διαφορετικές κατηγορίες. Ξεκινάμε με τον Fernando Alonso, τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, που επιστρέφει στο διάσημο rally-raid επτά χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση το 2020. Συνοδηγός του θα είναι, όπως και τότε, ο πέντε φορές νικητής του αγώνα στις μοτοσικλέτες Marc Coma.

Συνεχίζουμε με τον Sebastian Loeb, που ούτε αυτός χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ (WRC) εντάσσεται στην ομάδα διεκδικώντας την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ, έχοντας ήδη τρεις δεύτερες θέσεις στο ενεργητικό του. Ολοκληρώνουμε με τον Lucas Moraes, τον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή Rally-Raid (W2RC), που συμπληρώνει την τριάδα των οδηγών, φέρνοντας σημαντική εμπειρία από τις ερήμους.

Η βρετανική ομάδα θα αγωνιστεί με το πρωτότυπο Aston Martin Dreadnought, ένα αγωνιστικό όχημα κατηγορίας T1+ εμπνευσμένο από το ομώνυμο ψηφιακό στρατιωτικό όχημα που σχεδιάστηκε για το βιντεοπαιχνίδι Call of Duty: Modern Warfare 4. Την κατασκευή, την εξέλιξη και την αγωνιστική υποστήριξη των αυτοκινήτων έχει αναλάβει η Prodrive, αξιοποιώντας την επιτυχημένη αρχιτεκτονική του Dacia Sandrider με twin-turbo κινητήρα V6.

Το 49ο Ράλι Ντακάρ θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Ιανουαρίου 2027, λίγο πριν την έναρξη των χειμερινών δοκιμών της Formula 1. Λόγω της ασταθούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο αγώνας μεταφέρθηκε για φέτος από τη Σαουδική Αραβία. Η εκκίνηση θα δοθεί στην Πορτογαλία και ο τερματισμός θα γίνει στο Μαρακές του Μαρόκου, έπειτα από δώδεκα απαιτητικές ειδικές διαδρομές στην έρημο Σαχάρα.