European Historic Acropolis Rally (Πρωταγωνιστές) – Nissan Χαλκιάς: Η επιστροφή

Με τον τρόπο το σωστό, Όπως ταιριάζει στην αγωνιστική Nissan, με πρέσβεις την οικογένεια Χαλκιά στον αγώνα θρύλος, όπου έγραψαν την ιστορία τους οι αείμνηστοι Γιώργος Μοσχούς και Κώστας Φερτάκης με την υποστήριξη της Νικ. Ι. Θεοχαράκης.

Σεβασμός

Από τις σπάνιες περιπτώσεις που στα πλήκτρα μας τα αυτοκίνητα προηγούνται, χωρίς να υποτιμούμε το ρόλο των ανθρώπων.

Σημειώστε : ΝISSAN vs ΧΑΛΚΙΑΣ: Χ και από τη μία είναι το 240 RS γκρουπ Β, μεθαύριο στο ΙΡΑ με το νούμερο 14 στις πόρτες και από την άλλη, το GTiR με αριθμό συμμετοχής το 42. Δύο αγωνιστικά με έντονα Ελληνικά αγωνιστικά στοιχεία που αθροίζουν δέκα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Ενδιάμεσα, το Sunny 1.6 με το νούμερο 39 (!), -απλά (;) ανιστόρητος ο υπεύθυνος της «κλήρωσης», που μοιράζονται οι κ. Γιώργος Ντόντος-Νικόλας Ιντζόγλου.

Κοινός παρανομαστείς της πανδαισίας με την έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο Θέμης Χαλκιάς και θέλει όραμα όλο αυτό και πρόκειται για επιλογή που ξεπερνάει τη συμμετοχή του στο ΙΡΑ με το 240 RS και τον Μάριο Τσαούσογλου δίπλα του. Ατού όλης αυτής της σημαντικής προσπάθειας που ξεπερνάει τα τετριμμένα η Εldon’s και οι μηχανικοί τους. Ειδικά ο Νικόλας Κόλας που δούλεψε σκληρά και μεθοδικά στο ατελιέ του στην Κύπρο ώστε να αναστηθεί το 240 RS.

Αντίστοιχα, οι άνθρωποι της Colin Racing. Ευθύνη τους, να επιστρέψει στις ειδικές διαδρομές το GTiR με τον Βασίλη Χαλκιά. Toν θρύλο Bill Jack, ο τελευταίος των Πρωταθλητών με το Nissan-πολυνίκη, όντας ο πρώτος και ο καλύτερος το 97. Ακριβώς όπως τότε και σήμερα, οπότε δεν θα δείτε τυχαία τον Χρίστο Μαλισόβα δίπλα του. Ένας παλίκαρος με ήθος, καθηγητής στη σχολή Χαλκιά, για τη συμπεριφορά και εκτός μπάκετ.

Όνειρο ζώ…

Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι ο Θέμης Β. Χαλκιάς ονειρεύεται και στη συνέχεια πραγματοποιεί-υλοποιεί, ανατρέποντας προβλέψεις και επιβεβαιώνοντας προσδοκίες. Αντίστοιχα, με το τσαγανό του, ξεπερνάει τους εφιάλτες, συνήθως ανθρώπων έργα, αφού αν σε θέματα υγείας προκύπτουν ατυχίες που τις ξεπερνάς με οικογενειακές αρχές και πίστη, στα επιχειρηματικά, η αστοχία συνήθως συνδέεται με την προδοσία.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες είναι σημαντικοί, ως καθρέπτης της δουλειάς σου, αλλά και οξυγόνο, αφού ακόμα και οι ακούραστοι-αλύγιστοι έχουν την ανάγκη για υγιείς ανάσες, ενώ όταν δίνεις τη δυνατότητα στον πατέρα σου να παρακολουθεί ασφαλής την ταινία της ζωής του, συγγνώμη αλλά εδώ διεκδικείς Όσκαρ ανθρωπιάς. Ακριβώς όπως η συμπεριφορά του Θέμη Χαλκιά στον πατέρα του Βασίλη και καλό είναι να διδάσκεται σε σεμινάριο, δείγμα για το πώς είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας, ακόμα και σε πολύ μικρότερο ποσοστό, μακριά από την υπέρβαση, στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ως αγωνιζόμενοι, νιώθουμε περήφανοι που στην κοινότητα μας, πατέρας θυσιάζεται για το παιδί του και σήμερα άλλος παλίκαρος δίνει τη μέγιστη χαρά στον πατέρα του. Δεν συγκρίνουμε, σχολιάζουμε με τη μέγιστη προσοχή και σεβασμό σε κάθε περίπτωση, ενώ αναζητούνται μιμητές, ευρύτερα στην κοινωνία.

Θέλω να το ακούω…

Βράδυ στα Στύρφακα και το πρωί, το Σάββατο και την Κυριακή, κυρίως σε κάθε ανέβασμα, είναι σημαντικό, σου μαλακώνει την ψυχή και αναστατώνει τις αναμνήσεις όλων να ακούς το 240 RS και να απολαμβάνεις τα σύγχρονα πατήματα του Θέμη. Καμία αμφιβολία, ότι θα οδηγήσει έξυπνα και με σεβασμό, στον κόπο του Νικόλα, αλλά και στην ιστορία, σε μέγεθος που ξεπερνάει τα συνηθισμένα. Αντίστοιχα, καμία αμφιβολία ότι ο Βασίλης θα αξιοποιήσει από το πρώτο μέτρο, τη μετάδοση, το ατού του GTiR, που κάνει αθόρυβα τη βρώμικη δουλειά και εμείς θα λέμε «ψάχνεται ο Μπιλ Τζακ» και αυτός θα σημειώνει αξιοπρεπείς χρόνους, που ούτε ο ίδιος θα το πιστεύει.

Κακά τα ψέματα…

Ζηλεύεις, δεν κρύβεται. Όχι όμως επειδή μεθαύριο θα οδηγήσουν «δικά μας» εργαλεία, οι αγωνιστικοί συγγενείς μας και μάλιστα, με υψηλό κόστος και πολύ κόπο. Καμία σχέση. Ο βασικός λόγος, αφορά στο ότι έχουν το καθαρό μυαλό και τη νοικοκυρεμένη σκέψη να υλοποιούν τα όνειρα τους. Να υποστηρίζουν την κουλτούρα τους και να αναστατώνουν τα δικά μας όνειρα, που μας έμεινε να ξεφυλλίζουμε τις αναμνήσεις μας.

Καλό δρόμο, από καρδιάς._ Στρατισίνο

