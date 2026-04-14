European Historic Championship – Rally Fafe: Από το μπάκετ

Στα πλήκτρα για το 4troxoi,gr ο Νίκος Παυλίδης, ένας ωραίος παλιός που συμμετείχε στο Ράλλυ FAFE, με τον Δημήτρη Αμαξόπουλο και το EMC Fiat 131 racing.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: JOSE MANUEL LAMAS TABOAS, RUI RICARDO COSTA MACHADO

Σε πρώτο πρόσωπο το σχόλιο, επιστρέφοντας από την Πορτογαλία και αναλύοντας τα Υπέρ και τα Κατά της παρουσίας τους, ώστε να επιστρέψουν καλύτεροι.

Στην Πορτογαλία κ.α.

“Αποφασίσαμε φέτος να συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων Ράλλυ και ειδικά στο χωμάτινο θεσμό. Στόχος μας είναι να διανύσουμε τα χιλιόμετρα και των πέντε αγώνων, να ικανοποιηθούμε αλλά και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχέση με ξένους οδηγούς με αντίστοιχα αυτοκίνητα.

Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι συγκεκριμένοι:

Καταρχάς, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα φιλικό θεσμό με πολλά ρεαλιστικά στοιχεία, σε σύνολο πέντε αγώνων, ένας εκ των οποίων το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, όπου επιβάλλεται να είμαστε σοβαροί και ανταγωνιστικοί καθώς γίνεται στη χώρα μας.

Κατά δεύτερον, το Fiat 131 racing, οπότε ήταν απόφαση μονόδρομος η συμμετοχή μας σε συνδυασμό με τη συνεργασία μας με την EMC.

Το δικό μας Fiat 131 racing στα χρώματα των εργοστασιακών όπως το 1977 και με τα σήματα 4ΤΡΟΧΟΙ, είναι εξελιγμένο σε επίπεδα γκρουπ 2. Ο δίλιτρος κινητήρας, χρησιμοποιεί 8βάλβιδη κεφαλή με 2 ΕΕΚ και ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως η βάση των γκρουπ IV με τους δεκαεξαβάλβιδους κινητήρες κ.α. όμως σημαντικές διαφορές, τα 131 Abarth που οδηγούσαν οι “θεοί” της εποχής, μεταξύ των οποίων οι Markku Alen και Walter Rohrl.

Ένα διαφορετικό αυτοκίνητο σε σχέση με το πιο συνηθισμένο και πιο φιλικό Ford Escort Mk1 ή Mk2, το δικό μας Fiat με κινητήρα εξελιγμένο από ιταλική ομάδα και συνολικά πρόκειται για ένα γνήσιο αυτοκίνητο εποχής που συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

EMC Motosport IN

Η επιλογή της ομάδας ήταν επίσης μονόδρομος, με γεγονός πως έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με την EMC Motorsport του Κώστα Σπύρου, όπως και με τους συνεργάτες του. Εκ του αποτελέσματος, η υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα κρίνεται εξαιρετική.

Πάμε Fafe…

Συνήθως εκεί πηγαίνεις θεατής για το άλμα όλων, στην ομώνυμη Ε.Δ. του αγώνα στο WRC. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στην Πορτογαλία για τη συμμετοχή μας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Ιστορικών. Το “άκομψο” της υπόθεσης ήταν η ημερομηνία, καθώς έπεσε πάνω στο δικό μας Πάσχα. Για τους ανθρώπους της EMC, τον Κώστα και τον συνεργάτη του, τον Νίκο, το ταξίδι διήρκεσε 4 ημέρες, ώστε να φτάσουν οδικώς με φορτωμένο το αγωνιστικό αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τη γραμμή Πάτρα–Ανκόνα.

Για την υπόλοιπη ομάδα -το πλήρωμα και τους μηχανικούς Μίμη και Γιάννη- η μετακίνηση έγινε αεροπορικώς. Πρόκειται για ένα σχετικά μακρινό ταξίδι και με αεροπλάνο, όπου η διαφορά των δύο ωρών ανάμεσα στη δική μας και την τοπική ώρα, συνδυάζεται με περίπου τέσσερις ώρες πτήση.

Οι αναγνωρίσεις πραγματοποιήθηκαν δύο ημέρες πριν τον αγώνα, για 6 διαφορετικές ειδικές και μεγάλο μέρος των αναγνωρίσεων έγινε μέσω video. Φυσικά έγιναν αλλαγές, αλλά βοήθησαν αρκετά στο πρώτο πέρασμα. Υπολογίστε ότι συνολικά κάναμε 3 περάσματα από κάθε ειδική.

Μοτίβο σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος, καθώς αν συμβεί κάτι -για παράδειγμα στο αυτοκίνητο αναγνωρίσεων- ο χρόνος είναι οριακός για να καλύψεις τον αγώνα. Λεπτομέρεια που μας φάνηκε φυσιολογική, ότι πλέον με την ύπαρξη tracker, δεν υπάρχει λόγος παρουσίας κριτών στις ειδικές, οπότε μειώνονται τα έξοδα για την οργάνωση.

Οι ειδικές διαδρομές ήταν όλες εξαιρετικές και στην προετοιμασία τους εκτός από γκρέιντερ, χρησιμοποιούν και οδοστρωτήρα. Είχαν κυρίως συνεχόμενες στροφές, αρκετά μικρά “χασίματα” και πολύ περιορισμένες ευθείες, ιδανικές συνθήκες για οδήγηση στο χώμα.

Αν υπάρχει κάτι που δυσκολεύει, ειδικά όσους πηγαίνουν πρώτη φορά, είναι ότι περίπου το 80% των χιλιομέτρων μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά σημεία, οπότε βασίζεσαι καθαρά στα γραπτά σου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μας στο Fafe και στις γύρω περιοχές, μας έκανε θετική εντύπωση η συμπεριφορά των ανθρώπων. Πέρα από την ευγένεια και την καλοσύνη, είναι εμφανές ότι έχουν “σπουδάσει” στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλλυ που διεξάγεται στην περιοχή, με επίκεντρο το γνωστό άλμα (Fafe jump). Όταν οι κάτοικοι μιας περιοχής είναι μέσα στο κλίμα, το ίδιο ισχύει και για τους διοργανωτές, που είναι γνώστες, οργανωμένοι και φιλικοί. Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι μέρος της φύλαξης των ειδικών διαδρομών αναλαμβάνει η αστυνομία, λειτουργώντας ουσιαστικά ως κριτές. Η αστυνομία με κόστος που επιβαρύνει την οργάνωση σε συνδυασμό με την Ομοσπονδία και με την πολιτεία.

Ο χώρος του service park, είναι ο ίδιος με αυτόν του αγώνα στο WRC, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του αγώνα και κυρίως των συμμετεχόντων.

“Κερασάκι στην τούρτα”, το μουσείο με αντικείμενο το ράλλυ, όπου η συλλογή αγωνιστικών αυτοκινήτων δεν είναι τεράστια, αλλά αντάξια των προσδοκιών του επισκέπτη.

Συνοψίζοντας

Παρά την ατυχία μας, τη δεύτερη ημέρα του αγώνα, όπου εγκαταλείψαμε ενώ ακολουθούσαμε έναν αξιοπρεπή ρυθμό, ο αγώνας, όπως και ευρύτερα ο θεσμός, αποδεικνύονται ιδανική επιλογή για τους ευαίσθητους με τα ιστορικά αυτοκίνητα, σε συνδυασμό με την προτίμησή τους οδηγώντας στο χώμα.

Οι διοργανωτές, τόσο του αγώνα, όσο και από την πλευρά της FIA, προσπαθούν να βοηθήσουν και να διευκολύνουν όσο αυτό είναι εφικτό και δεν είναι σύμπτωση το πως μας υποδέχτηκαν, ενώ ήταν άριστοι και στην επικοινωνία με αναφορά στα social media, παράδειγμα για κάθε διοργάνωση.

Από την πλευρά μας, θα δουλέψουμε σε επιμέρους τομείς -όπως της ανάρτησης- ώστε να βελτιώσουμε το αυτοκίνητο και να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας.

Επόμενη συνάντηση: το δικό μας Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις τον Μάιο.

Ευχαριστούμε όλους όσους είναι δίπλα μας και στηρίζουν με πραγματικό ενδιαφέρον την προσπάθεια μας”. _NΠ.