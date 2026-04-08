European Historic Championship – Rally Fafe: Με άρωμα ελληνικό

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών με ασφάλτινα και χωμάτινα Ράλλυ όπως το δικό μας Ράλλυ Ακρόπολις το Μάιο.

Σε χωμάτινο terrain, θεσμός με πέντε αγώνες, η πρεμιέρα από μεθαύριο στην Πορτογαλία, με το Ράλλυ FAFE κοντά στο Porto, περιοχή γνωστή από την κλασική ε.δ. του Ράλλυ Πορτογαλίας στο WRC, να συγκεντρώνει 53 συμμετοχές.

Διήμερος αγώνας, Παρασκευή και Σάββατο, με το γνωστό μοτίβο των ε.δ. που επαναλαμβάνονται και έχουμε να κάνουμε με τρεις ε.δ. σε κάθε σκέλος, ενώ αντίστοιχα με τον αγώνα έχει σχεδιαστεί και η περίοδος των αναγνωρίσεων σήμερα και αύριο. Το shake down, το απόγευμα της Πέμπτης και υπενθυμίζουμε ότι έχουμε δύο ώρες διαφορά με την Πορτογαλία.

Στα καθ’ ημάς, πέρα από την προσμέτρηση του ΙΡΑ, αγώνας από την ΟΜΑΕ, στον ίδιο θεσμό, το Ελληνικό ενδιαφέρον αφορά στην Ελληνική συμμετοχή των Νικόλα Παυλίδη-Δημήτρη Αμαξόπουλου και μάλιστα, με πλάνο συμμετοχής στο θεσμό. Κάτι που ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα την κοινότητα του Ελληνικού Motorsport, αφού μια τέτοια εμπειρία ξεπερνάει το πλήρωμα και την ομάδα τους που ζουν τη στιγμή και τη μοιράζονται με χαρακτηριστική ευγένεια από τα social media κ.ο. μόνο.

Οι Έλληνες, οι καλύτεροι σε οργάνωση, αλλά ειδικά στα Ράλλυ όσο ανησυχείς μαθαίνεις, με τις λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά. Του ονείρου άλλωστε δύο Ιστορικά Ράλλυ Ακρόπολης, ίσως και με κοινή αφετηρία στην Ακρόπολη και δύο ημέρες άσφαλτος και δύο χώμα, με προσμέτρηση ο κάθε ξεχωριστός αγώνας στον αντίστοιχο θεσμό.

Καμία αμφιβολία ότι η ΟΜΑΕ μπορεί, ενώ ουδείς αμφισβητεί την υπεραξία που δίνει ο αγώνας μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο μοναδικός με όνομα βαρύ και σαν ιστορία. Είπαμε του ονείρου, όπως άλλωστε είναι σχεδιαστικά το EHAR με αφετηρία στις 22 Μαΐου στις Θερμοπύλες.

EMC-FIAT 131 Racing

Το αυτοκίνητο των Παυλίδη-Αμαξόπουλου με τα σήματα και του 4Τροχοί, σε χρώματα όπως τα 131 Abarth το 1977, αρχικά φτιάχτηκε στην Ιταλία από το Team Bassano και συμμετείχε στα Ράλλυ San Remo της εποχής όπως και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα.

Τη σύγχρονη εποχή, συμμετείχε σε Ευρωπαϊκούς αγώνες του πρωταθλήματος με Ιστορικά αυτοκίνητα.

Για την περίσταση, ο δίλιτρος κινητήρας με 2ΕΕΚ που εξελίχθηκε το 2024 από ειδικούς με την έδρα τους στο Μαρανέλο, αποδίδει περίπου 180 ίππους και συνδυάζεται με κιβώτιο πέντε ταχυτήτων.

Τα φρένα είναι αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός και απλοί πίσω, οι τροχοί των 15 ιντσών συνδυάζονται με ανάρτηση της Jams Sport, του Μιχάλη Κυρλαγκίτση στη Θεσσαλονίκη. Το 131 με αμάξωμα που ξεπερνάει τα χίλια κιλά, αρχικά ταλαιπώρησε οδηγό και τεχνικούς, αλλά εν τέλει, όπως αποδείχθηκε στη Βένιζα, μετά την παρέμβαση της EMC του Κώστα Σπύρου, προσαρμόστηκε στα Ελληνικά χώματα και έδωσε χαρά σε θεατές και πλήρωμα, πέρα από το αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο σύνολο εξελιγμένο σε προδιαγραφές γκρουπ 2, κατηγορία εξαρτημένη από το ενδιαφέρον του εργοστασίου να αναγνωρίσει διάφορα καλούδια, σημαντικά για τις επιδόσεις και την αξιοπιστία.

«ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ»

Από την Τρίτη η Ελληνική ομάδα στο Πόρτο για τη συμμετοχή στο Ράλλυ FAFE και σήμερα το πλήρωμα ακολουθώντας το επίσημο πρόγραμμα των αναγνωρίσεων πήρε μια πρώτη γεύση για το ύφος του χωμάτινου αγώνα.

Το πρώτο σκέλος με τρεις επαναλαμβανόμενες ε.δ. με την τρίτη και μεγαλύτερη να φτάνει στα 18 χιλιόμετρα και ποια είναι η γνώμη τους για την ποιότητα των Ε.Δ.;

Οι ειδικές διαδρομές χαρακτηρίστηκαν από τους Παυλίδη-Αμαξόπουλο σε επίπεδα Ιταλίας και ακόμα καλύτερες, αφού ο δρόμος με το τέλειο οδόστρωμα που δεν θα σκαφτεί, είναι συχνά φαρδύς ότι επιτρέπει να σημειωθούν υψηλές μ.ω.τ. χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις και 4η και 5η σχέση στο κιβώτιο.

(ΣΧ: Αγαπητοί, Λευτέρη Αλυγιζάκη και Άγγελε Ζήβα, να ζηλεύετε ελεύθερα).

Στο κλειστό στάδιο της μικρής και φιλόξενης πόλης FAFE, το αρχηγείο της οργάνωσης, με στελέχη που διδάσκουν φιλοξενία.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το πώς υποδέχτηκαν οι πολύπειροι λόγο WRC Πορτογάλλοι τους Νικόλα Παυλίδη και Δημήτρη Αμαξόπουλο, ενώ ο EMC Κώστας Σπύρου έχει βρει το σωστό χώρο για τις ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής στο FIAT 131 Racing. Συνδυασμός έτοιμος για όλα και μένουμε συντονισμένοι, έχοντας σταυρώσει δάκτυλα για έναν καθαρό τερματισμό. Vive Le Sport mates._ ΣΧ

