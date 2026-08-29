Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών – East Sweden Rally: Ο Latvala και οι άλλοι

Συνεχίζει το σερί των επιτυχιών ο Φινλανδός, που αξιοποιεί την εμπειρία του και την Toyota Celica ST185, οπότε κερδίζει με άνεση και στη Σουηδία.

Σε κάθε περίπτωση, η απουσία αντιπάλου δεν μετριάζει τις επιτυχίες του, με γεγονός ότι αναβαθμίζει το ενδιαφέρον των θεατών, όπως και οι απαιτητικοί συμπατριώτες του, ενώ σε συνδυασμό με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, αναβαθμίζεται και το κύρος του θεσμού.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών, με βασικό του χαρακτηριστικό το χωματόδρομο, που δυστυχώς φαίνεται πως περιορίζει τις συμμετοχές. Σε αριθμό στη Σουηδία και σε ποιότητα ευρύτερα και εκτίμηση μας θα είναι διαφορετικά το Νοέμβριο με τον επίλογο, στην Ιταλία.

Απο τη μία, η Τοσκάνη με στενό πολύ γρήγορο και ποιοτικό terrain και από την άλλη, οι Ιταλοί οδηγοί και αν οι οργανωτές ασχοληθούν σοβαρά με την επικοινωνία πιθανόν οι τίτλοι τέλους για φέτος να πέσουν κάτω από ιδανικές συνθήκες.

Για τον Έλληνα, το ενδιαφέρον αφορά και στις Ελληνικές συμμετοχές, με το Νικόλα Παυλίδη και την ομάδα EMC του Κώστα Σπύρου να διδάσκουν συνέπεια ακολουθώντας όλους τους αγώνες του θεσμού, αλλά και επικοινωνία που ξεπερνάει τους χρόνους και αφορά στον τρόπο.

Κλειδί το Fiat 131 που δεν είναι Abarth, αλλά Racing και η υπεραξία από τον Δημήτρη Αμαξόπουλο, σε σημαντικό ρόλο-κλειδί, που ξεπερνάει το υπολογίζω χρόνους, γράφω και διαβάζω σημειώσεις.

Η ελληνική παρουσίας με δυναμική που αναζητάει μιμητές, συνδυασμός που στη Φινλανδία χθες και στη Σουηδία σήμερα, συμπληρώθηκε από τους Τσέτση-Τσαούσογλου, με ένα προσεγμένο Lada που δεν αποτελεί, έτσι απλά και επιπόλαια τη Ρώσικη έκδοση του 124 ή του 125. Άλλωστε, ο θρύλος εδώ είναι ο Ρώσος που ξεπερνάει τα αγωνιστικά Fiat 125.

Made in Sweden

Μελετώντας τις συμμετοχές είναι σαφές πως δεν προκύπτει αντίπαλος για τον Latvala, που ευτυχώς για το θέαμα σηκώνει το πόδι από το γκάζι μόνο στις απλές διαδρομές και είναι η τρίτη νίκη του μετά το Ακρόπολις και τους αγώνες σε Φινλανδία και Σουηδία.

Στο κατόπι του, δεν ήταν ο συνήθης ύποπτος ο Μακρόμπακ με τη Μ3, αλλά ο γνωστός μας 57χρονος Ροσενμπέργκερ με το Impreza, σε σκληρό man to man με τον συνομίληκο του Φινλανδό Ράμανεν με Opel Astra GSi, στην κυριολεξία τέρμα γκάζι από το shakedown μέχρι το stop της τελευταίας ε.δ., η 15η στο πρόγραμμα του αγώνα.

Ουσιαστικά η καρό σημαία εκεί, ότι αντίκρυσαν και τα ελληνικά πληρώματα, ξεπερνώντας με πείσμα τα προβλήματα.

Επόμενος αγώνας για τους θεσμούς που αφορούν στη Sporting κατηγορία των Ιστορικών, στην Ελλάδα το Φθινοπωρινό Ράλλυ από το ΑΣΜΑ στις 7-8 Νοεμβρίου και στην Ευρώπη το Rally Del Brunello στις 27-28 Νοεμβρίου. Ένας ενδιαφέρον συνδυασμός για τους πιστούς. _ΣΧ

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