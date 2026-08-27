Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών – East Sweden Rally – Πρωταγωνιστής: Νίκος Παυλίδης

Πορτογαλία, Ελλάδα, Φινλανδία και αύριο Σουηδία, όταν αυτό το βαρύ οδοιπορικό, ρεσιτάλ υποστήριξης του ελληνικού Motorsport στη διεθνή του εκδοχή, ολοκληρώνεται από τους Νικόλα Παυλίδη-Δημήτρη Αμαξόπουλο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Τοσκάνη, τον προσεχή Νοέμβριο.

Από το «μπάκετ»…

Αυτοκίνητο του «πρέσβη», το δίλιτρο Fiat 131 Racing με «θωράκιση» για το Ακρόπολις, ενώ τον master chief Κώστα Σπύρου, συνοδεύουν-υποστηρίζουν δύο Έλληνες συνεργάτες του, στην EMC, που έχει εξελιχθεί σε διεθνή οργανισμό…

Ανάπαυλα στη Σουηδία, δοκιμές-αναγνωρίσεις χθες και σήμερα και το κυρίως γεύμα, την Παρασκευή και το Σάββατο σε διαδρομή με δεκαπέντε Ειδικές αναμετρήσεις που οριακά ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα, στις περιοχές Linköping, Motala και Finspång.

Νικόλα, οι δρόμοι;

ΝΠ: Περιγράφονται πιο εύκολα από ότι στη Φινλανδία, αλλά θα φανεί αν η προσαρμογή είναι άμεσα εφικτή, πάντα με εμπιστοσύνη στον Δημήτρη (Αμαξόπουλος) που κάνει και τη διαφορά. Υπολόγισε πολύ γρήγορες ε.δ. σε πιο στενό δρόμο από ότι στο Lahti και σε συνδυασμό με τα δέντρα αριστερά δεξιά, θυμίζει Ελλάδα, αλλά με εξαιρετικό οδόστρωμα.

Πως εξελίχθηκε ο ενδιάμεσος χρόνος;

ΝΠ: Στη Σουηδία μας βρήκε το κενό ανάμεσα στους δύο αγώνες, όπου πιστεύαμε πως θα ξεκουραστούμε, ότι δεν συνέβη. Αξιοποιήσαμε όμως το χρόνο ώστε να ασχοληθούμε με το αυτοκίνητο, οπότε και αλλάξαμε το set up, επιλέγοντας πιο σκληρές ρυθμίσεις. Συνθήκες ιδανικές και για συναναστροφή με ξένους οδηγούς κ.α παγκόσμιου επιπέδου, που γνωρίσαμε στην Ελλάδα, όπως κ.α.

Ευχαριστημένοι;

ΝΠ: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για να περιγράψουμε και τα συναισθήματα μας και είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε σε αυτό το σερί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών, όπου ξεχωρίζει το δικό μας Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις.

Φινλανδία ή Σουηδία;

ΝΠ: Ιδανικά παντού και δεν συγκρίνεις, συμμετέχεις και άλλα στοιχεία καταγράφεις και κρατάς από τον έναν αγώνα και άλλα στον επόμενο, οπότε και περιμένουμε την αφετηρία, την Παρασκευή το πρωί. Σημαντικό ότι γράψαμε την Τετάρτη τις επτά ειδικές της Παρασκευής και την Πέμπτη τις οκτώ του Σαββάτου, ακολουθώντας το κλασικό μοτίβο για το συγκεκριμένο θεσμό.

«Καλό δρόμο»…

Η αγωνιστική ευχή και για τα δύο ελληνικά πληρώματα, σε αγώνα με τριάντα εξαιρετικές συμμετοχές.

Με το νούμερο 19 οι Παυλίδης Αμαξόπουλος στο 4Τ Fiat 131 Racing που υποστηρίζει η EMC και με το νούμερο 26 οι Τσέτης-Μάριος Τσαούσογλου με το Lada VFTS.

Mε το νούμερο 1 στις πόρτες της Toyota Celica ST185 εκκινεί ο Latvala, νικητής στην Ελλάδα και στη Φινλανδία και μακάρι, όπως και να εξελιχθεί το Πρωτάθλημα να τον απολαύσουμε και στην Ιταλία, το Νοέμβριο.

Είπαμε, λίγοι αλλά καλοί στη Σουηδία με τους Έλληνες να εκπροσωπούν υποδειγματικά τη χώρα του Ράλλυ Ακρόπολις με πιλότο την κουλτούρα των δύο πληρωμάτων και των ομάδων τους, εκεί στα ξένα.

Σε επιλογή του ονείρου, παράδειγμα ώστε να βρει μιμητές._ΣΧ

ΥΓ: Αποτελέσματα-χρόνοι ε.δ., στο εξαιρετικό www.ewrc-results.com