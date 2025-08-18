Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων: Ένα βρετανικό δίδυμο στην κορυφή του Lahti Historic Rally

Το βρετανικό δίδυμο των Seb Perez-Dale Bowen με Porsche 911 Carrera RS 3.0 επικράτησε στο Lahti Historic Rally, 6ο γύρο του FIA European Historic Rally Championship. Συνέχεια στο θεσμό σε τρεις εβδομάδες, με τη διεξαγωγή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Το βρετανικό δίδυμο των Seb Perez-Dale Bowen με Porsche 911 Carrera RS 3.0 επικράτησε στο Lahti Historic Rally, 6ο γύρο του FIA European Historic Rally Championship. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη στο θεσμό για τον 25χρονο περσινό Πρωταθλητή Ιστορικών Αυτοκινήτων της χώρας του.

Οι Πολωνοί, γνωστοί από τη συμμετοχή τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του 2024, Maciej Lubiak οδηγός και Grzegorz Dachowski συνoδηγός, ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη Φινλανδία, έχοντας στα χέρια τους μία Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Την τρίτη θέση στο βάθρο των νικητών της γενικής κατάταξης κατέκτησαν οι Will Graham-Matt Edwards με BMW M3 E30.

Για άλλον έναν αγώνα δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους οι Jari-Matti Latvala-Jani Hussi. Τους πρόδωσε ο κινητήρας της Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) κι ενώ ήταν στην κορυφή του αγώνα με διαφορά μεγαλύτερη των 3 λεπτών από τους αντιπάλους τους.

Επόμενος σταθμός για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων είναι το «δικό μας» PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου.