Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα XC Crosscar: Δύο στα δύο από τον Ηλιόπουλο

Με τον πιo πειστικό τρόπο, ο νεαρός Βασίλη Ηλιόπουλος, κέρδισε και στην Λιθουανία.

Στο. δεύτερο αγώνα του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος , XC crosscar Junior, στην πίστα Vilkyciai ο νεαρός Βασίλης δεν άφησε περιθώριο σε κανένα να τον αμφισβητήσει. Πρώτος στα επίσημα χρονομετρημένα, με διαφορά, και κερδίζοντας και τους τρείς προκριματικούς αγώνες, ο Βασίλη στήθηκε στην pole position του τελικού της Κυριακής.

Με το άναμμά των Φώτων ο μικρός έκανε εκπληκτική εκκίνηση, έστριψε πρώτος στην επόμενη στροφή και δυο γύρους μετα είχε χτίσει απόσταση ασφαλείας από τους συναθλητές του, την οποία, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του, διατήρησε μέχρι κ την καρό σημαία.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο νεαρός Ηλιόπουλος πήρε το μέγιστο βαθμών από τον αγώνα, χτίζοντας ετσι καλό προβάδισμα στην βαθμολογία του πρωταθλήματος και έβαλε γερές βάσεις για την διεκδίκηση του.

Η ταχύτητα και η ωριμότητα που τον διακρίνουν δίνουν ουσιαστική ελπίδα για μια αξιόλογη χρονιά , με στόχο πλέον την κατάκτηση του τροπαίου.

Επόμενη στάση του θεσμού η πίστα Matschenberg στην Γερμανία στο τέλος του Ιουνίου!