FIA WEC 2026 – Επίλογος στη Monza…

Ο αγώνας των 6 ωρών της Monza στις 8 Νοεμβρίου αποτελεί τον επίλογο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (FIA WEC) για το 2026. Εκεί, θα κριθεί το ποιο από τα δύο πληρώματα των Toyota θα κατακτήσει τον τίτλο των οδηγών.

Η Μonza επέστρεψε στο φετινό ημερολόγιο για να φιλοξενήσει τον τελευταίο γύρο της χρονιάς, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στην πίστα θα παραταχθεί ένας όμιλος 35 αυτοκινήτων με 14 διαφορετικούς κατασκευαστές, ενώ ο αγώνας έχει τεράστια σημασία καθώς κρίνονται οι παγκόσμιοι τίτλοι των οδηγών. Ενώ η Toyota έχει ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο των Κατασκευαστών στην κορυφαία κατηγορία (Hypercars) μετά το 1-2 του προηγούμενου αγώνα στη Βαρκελώνη, το πρωτάθλημα οδηγών είναι ανοιχτό και θα κριθεί σε έναν «εμφύλιο» της ιαπωνικής ομάδας. Το πλήρωμα του Toyota #8 των Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryo Hirakawa οδηγεί την κατάταξη, με 114 βαθμούς. Το ομογάλακτο Toyota #7 των Kamui Kobayashi, Nyck de Vries και Mike Conway βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 97 βαθμούς (17 πίσω).

Με 26 διαθέσιμους βαθμούς στη Monza (25 για τη νίκη + 1 για την pole position), το #8 είναι το φαβορί. H ηγεσία της Toyota ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν team orders αφήνοντας τα δύο πληρώματα να ανταγωνιστούν ελεύθερα. Επίσης, αυτός ο αγώνας αποτελεί τον τελευταίο στην επαγγελματική σταδιοδρομία του Βρετανού Mike Conway. Τίτλοι οδηγών και ομάδων κρίνονται επίσης και στην κατηγορία LMGT3, με την Corvette #33 της TF Sport να έχει το προβάδισμα έναντι της Porsche #92 της Manthey. Παράλληλα, οι Ferrari και BMW θα δώσουν μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στους κατασκευαστές Hypercars.

Ο ναός της ταχύτητας, η Μonza, είναι η τρίτη παλαιότερη πίστα στον κόσμο που κατασκευάστηκε ειδικά για αγώνες. Έχει μήκος 5,793 χιλιόμετρα και αποτελείται από 11 στροφές (4 αριστερές και 7 δεξιές). Η Ferrari τρέχει εντός έδρας και αναμένεται να είναι πολύ δυνατή μπροστά στους χιλιάδες tifosi, θέλοντας να χαλάσει το σερί της Toyota, η οποία κερδίζει ανελλιπώς όλους τους τελευταίους ημερολογιακά αγώνες του WEC, από το 2017.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Κατατακτήριες δοκιμές & Hyperpole (15:20 για LMGT3, 16:00 για Hypercars).

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Ο αγώνας ξεκινά στις 12:00 το μεσημέρι.