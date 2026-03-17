FIA WEC 2026: Τον Οκτώβριο ο αγώνας του Qatar – Πρεμιέρα στην Imola

Όπως είναι γνωστό, οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ανέβαλαν του αγώνα στο Qatar, ο οποίος τελικά θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Πρεμιέρα για το FIA WEC στην Imola στις 17-19 Απριλίου.

Μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις με την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας του Κατάρ (QMMF), το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο Lusail (LIC) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), το FIA WEC είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί πλέον από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου, καθιστώντας την τον προτελευταίο γύρο του 2026.

Η ασφάλεια και η προστασία των αγωνιζομένων, του προσωπικού και των φιλάθλων παραμένουν υψίστης σημασίας για την QMMF, το LIC, τη FIA και το FIA WEC. Όλοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν με τις 6 ώρες της Imola, στην Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας στις 17-19 Απριλίου. Το Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari θα φιλοξενήσει επίσης την παραδοσιακή ομαδική δοκιμή Prologue την Τρίτη 14 Απριλίου, επιτρέποντας στους αγωνιζόμενους να βρουν τον ρυθμό τους και να τελειοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους πριν από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.