FIA WEC – 6 ώρες της Βαρκελώνης: Ένα βήμα πριν το τέλος…

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA θα βρεθεί στην Ισπανία αυτό το Σαββατοκύριακο, για τον πρώτο από τους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες που θα κλείσουν τη σεζόν του 2026.

Η τελική ευθεία του πρωταθλήματος ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη, η οποία φιλοξενεί τον πρώτο αγώνα WEC στην ιστορία της και τον 50ό γύρο του πρωταθλήματος στην Ευρώπη (δείτε εδώ τις συμμετοχές). Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις δείχνουν βροχερό καιρό για το Σάββατο και την Κυριακή, οι πωλήσεις εισιτηρίων φαίνεται να είναι εξαιρετικά υψηλές, με τους διοργανωτές να αναμένουν περισσότερους από 60.000 θεατές κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Με 52 βαθμούς να παραμένουν ακόμη προς διεκδίκηση (25 για τη νίκη και 1 για την pole position στη Βαρκελώνη και τη Μόντσα αντίστοιχα), οι τρέχουσες μαθηματικές πιθανότητες εκτείνονται πολύ χαμηλά στην κατάταξη, με 10 αυτοκίνητα, τουλάχιστον θεωρητικά, να παραμένουν ακόμη στο κυνήγι των τίτλων. Μόνο οι ομάδες της Peugeot και της Genesis, καθώς και οι οδηγοί της Aston Martin #009, της Ferrari #83 της AF Corse και της Alpine #36 έχουν αποκλειστεί μαθηματικά από τη διεκδίκηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Οδηγών.

Το τριμελές πλήρωμα της Toyota #8 ηγείται της κατάταξης των οδηγών με μια διαφορά 10 βαθμών από το δεύτερο αυτοκίνητο της ιαπωνικής εταιρείας. Μια νίκη θα έβαζε, τουλάχιστον, τους Sebastian Buemi, Brenton Hartley και Rio Hirakawa σε πλεονεκτική θέση εν όψει του τελικού αγώνα της σεζόν τον επόμενο μήνα και θα μπορούσε, ανάλογα με τα αποτελέσματα πίσω τους, να σφραγίσει τον τίτλο στην Ισπανία. Ωστόσο, μια κακή μέρα για τις Toyota θα μπορούσε να φέρει ξανά στο προσκήνιο τους οδηγούς των εργοστασιακών ομάδων της BMW και της Ferrari, καθώς και το πλήρωμα της Alpine με τον αριθμό 35.

Αν όλες οι προαναφερθείσες ομάδες αντιμετωπίσουν δυσκολίες και η Toyota σημειώσει καλά αποτελέσματα, στη Μόντσα τα TR010 θα μπορούσαν να βρεθούν σε πολύ πλεονεκτική θέση στην Ιταλία. Στην κατάταξη των κατασκευαστών, υπάρχουν ακόμα 88 βαθμοί προς διεκδίκηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι πέντε πρώτες ομάδες παραμένουν στο παιχνίδι. Η Toyota με 169 βαθμούς διατηρεί προβάδισμα 23 βαθμών έναντι της BMW, ενώ η Ferrari ακολουθεί 31 βαθμούς πιο πίσω. Η Alpine και η Cadillac μπορούν ακόμα να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, καθώς και οι δύο έχουν 96 βαθμούς, 73 πίσω από την κορυφή. Αν και το Circuit de Barcelona-Catalunya αποτελεί νέα πίστα για το WEC, φιλοξένησε έναν Πρόλογο το 2019 και είναι ένας οικείος προορισμός για πολλές ομάδες και οδηγούς, έχοντας φιλοξενήσει αμέτρητους αγώνες και ιδιωτικές δοκιμές όλα αυτά τα χρόνια.

Παρά όλα αυτά οι Genesis, BMW και Cadillac επέλεξαν να πραγματοποιήσουν δοκιμές στην πίστα τον Αύγουστο, προκειμένου να συγκεντρώσουν επιπλέον δεδομένα και εμπειρία εν όψει του Σαββατοκύριακου. Μένει να δούμε αν αυτό θα αποτελέσει πλεονέκτημα, ειδικά καθώς οι συνθήκες αναμένεται να είναι ριζικά διαφορετικές. Αρκετές σημαντικές ιστορίες οδηγών προσθέτουν επιπλέον ενδιαφέρον στο Σαββατοκύριακο. Ο Sebastian Buemi της Toyota θα συμμετάσχει την Κυριακή στον 100ό του αγώνα στο WEC, ένα ορόσημο που συμπίπτει με την ανάδειξή του σε πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Ο Ελβετός οδηγός έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Toyota από την πρώτη της σεζόν στην κατηγορία LMP1 το 2012 και θα επιδιώξει να γιορτάσει την περίσταση με ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο TR010, ο Mike Conway αναμένεται να συμμετάσχει στον πρώτο του αγώνα από την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον επαγγελματικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η είδηση αυτή προσθέτει μια επιπλέον διάσταση, καθώς ο έμπειρος Βρετανός εισέρχεται στην τελική φάση της καριέρας του στο WEC, ελπίζοντας να την ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατακτώντας έναν δεύτερο παγκόσμιο τίτλο. Από την άλλη, πρόκειται για ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο για την Peugeot, καθώς συνεχίζει να εντείνει τις προετοιμασίες της για το 2027, ελπίζοντας να παρουσιάσει ένα πλήρως ανανεωμένο 9X8 στους αγώνες. Ο νεοδιορισμένος εργοστασιακός οδηγός Alex Quinn εντάσσεται στη σύνθεση για το ντεμπούτο του στο WEC και στους αγώνες της Peugeot. Μόλις κατέκτησε τον τίτλο της κατηγορίας LMP2 της IMSA στο Road Atlanta με την CrowdStrike Racing by APR, ο Quinn θα αγωνιστεί με το #93 μαζί με τους Nick Cassidy και Paul Di Resta, στη θέση που κατείχε ο Stoffel Vandoorne, ο οποίος αποχώρησε.

Στην Cadillac ο Alex Lynn επιστρέφει στην ομάδα, αφού μια εγχείρηση στον αυχένα τον ανάγκασε να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Η επιστροφή του στο WEC, μία εβδομάδα μετά από μια μεμονωμένη συμμετοχή στον τελικό του ELMS με την Algarve Pro Racing στο Πορτιμάο, ενισχύει την Cadillac Hertz Team JOTA, η οποία εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη νίκη της σεζόν. Ο Lynn επανέρχεται στη σύνθεση του #12 και θα μοιραστεί το V-Series.R με τους Norman Nato και Will Stevens.

Για τις ομάδες του WEC, το επίκεντρο θα είναι να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία σε μια νέα πίστα, καθώς οι μάχες για τον τίτλο φτάνουν σε κρίσιμο στάδιο και πλησιάζει ο τελικός γύρος στη Μόντσα. Με τους βαθμούς του πρωταθλήματος να έχουν μεγάλη αξία, τις πιθανότητες απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών και μια πίστα που δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ αγώνα του WEC, ο πρώτος αγώνας «6 ωρών της Βαρκελώνης» υπόσχεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για το σύνολο των συμμετεχόντων. Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδας. Η διαδικασία για την hyperpole ξεκινά το Σάββατο στις 16:40 ώρα Ελλάδας.