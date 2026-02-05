FIA WEC: Επέκταση συμφωνίας για τη μετάδοση των αγώνων μέχρι το 2030

Η Warner Bros Discovery επέκτεινε τη συμφωνία μετάδοσης των αγώνων του FIA WEC τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Εκατομμύρια οπαδοί σε όλη την Ευρώπη και την Ινδία θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την ζωντανή κάλυψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA στο Eurosport και τα συνεργαζόμενα δίκτυα για τουλάχιστον τις επόμενες πέντε σεζόν, αφού η Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe παρέτεινε την συμφωνία δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων του θεσμού.

Η ανανέωση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας επεκτείνει τη σχέση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα με τους κορυφαίους διεθνείς αγώνες και ενσωματώνει όλους τους αγώνες στο ημερολόγιο του FIA WEC, περιλαμβανομένων και των 24 ωρών του Le Mans.

Τα κανάλια Eurosport (ηπειρωτική Ευρώπη) και TNT Sports (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία) του WBD, καθώς και οι πλατφόρμες streaming HBO Max και discovery+, θα παρέχουν εκτεταμένη πρόσβαση σε κάθε γύρο κάθε αγώνα, μεταφέροντας τους θεατές κατευθείαν στην καρδιά της δράσης σε πραγματικό χρόνο.

Το 2026 δράση θα ξεκινήσει για άλλη μια φορά με έναν δεκάωρο αγώνα στο Κατάρ στις 28 Μαρτίου, ακολουθούμενο από αγώνες στην Ίμολα (19 Απριλίου), στο Σπα-Φρανκορσάμπ (9 Μαΐου), στο Λε Μαν (13-14 Ιουνίου), στο Ιντερλάγκος (12 Ιουλίου), στην COTA (6 Σεπτεμβρίου) και στο Φούτζι (27 Σεπτεμβρίου) πριν ολοκληρωθεί με τον παραδοσιακό οκτάωρο τελικό της σεζόν στο Μπαχρέιν στις 7 Νοεμβρίου.