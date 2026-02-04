Formula E: Παρένθεση για την Citroen Racing o αγώνας στο Μαϊάμι

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα ο Nick Cassidy διατηρεί το προβάδισμα στο Πρωτάθλημα Οδηγών, ενώ η Citroën Racing καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, πίσω από την Porsche, μετά από τρεις γύρους της σεζόν.

Η Citroën Racing αντιμετώπισε μια απογοητευτική κατάληξη στον 3ο Γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula E, παρά το γεγονός ότι είχε ανταγωνιστικό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι. Ο νικητής του προηγούμενο αγώνα, Nick Cassidy ξεκίνησε από την έβδομη θέση της σειράς εκκίνησης και πάλεψε σκληρά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, περνώντας τελικά τη γραμμή τερματισμού στη 16η θέση.

Ο Jean-Éric Vergne, ο οποίος ήταν 17ος, σημείωσε πρόοδο στην πίστα και τερμάτισε 15ος μετά από επίδοση τακτικής. Ο αγώνας σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Formula E αγωνίστηκε στην πίστα των 2,32 χιλιομέτρων και των 14 στροφών στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι, με την ομάδα να επιδεικνύει την ανταγωνιστική φόρμα της κατά τη διάρκεια των ελεύθερων και των κατατακτήριων δοκιμών. Ωστόσο, αυτά τα ελπιδοφόρα σημάδια δεν μεταφράστηκαν σε θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα, καθώς ένας απρόβλεπτος και σε υγρές συνθήκες αγώνας έθεσε το στήσιμο του αυτοκινήτου και τη στρατηγική των ελαστικών στο επίκεντρο της εξέλιξής του.

Η βροχή πριν από την εκκίνηση οδήγησε στην έναρξη του αγώνα πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, με τους αγωνιζόμενους να βλέπουν την πράσινη σημαία που σηματοδοτούσε την ουσιαστική έναρξή του μόλις στον πέμπτο γύρο. Οι απρόβλεπτες και μεταβαλλόμενες συνθήκες της πίστας είχαν ως αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί της Citroën Racing να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την απόδοσή τους καθώς εξελισσόταν ο αγώνας. Παρά το απογοητευτικό αποτέλεσμα, ο Nick Cassidy διατηρεί το προβάδισμα στο Πρωτάθλημα Οδηγών, ενώ η Citroën Racing καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, πίσω από την Porsche, μετά από τρεις γύρους της σεζόν. Η ομάδα στρέφει τώρα την πλήρη προσοχή της στην ανάλυση των δεδομένων του Μαϊάμι και στη βελτίωση της προσέγγισής της ενόψει του επερχόμενου διπλού αγώνα στη Τζέντα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στη φόρμα που έδειξε νωρίτερα στη σεζόν.

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Προφανώς αυτός δεν ήταν ο αγώνας μας και είναι ένα πολύ απογοητευτικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Δείξαμε καλό ρυθμό όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά σαφώς κάτι μας έλειπε σε αυτές τις συνθήκες, κάτι που είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Πρέπει να αναλύσουμε τι ακριβώς πήγε στραβά και να καταλάβουμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε ενόψει της Τζέντα. Υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από αυτόν τον αγώνα που θα είναι σημαντικά αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αντιμετωπίσουμε παρόμοιες συνθήκες. Πρέπει να μάθουμε από αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο δυνατοί».

«Ήταν δύσκολο. Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν αρκετά καλές, οπότε ανυπομονούσα πραγματικά για τον αγώνα, αλλά απλά δεν μας βγήκαν οι συνδυασμοί και ήταν μια πραγματικά δύσκολη μέρα για την ομάδα. Θα προχωρήσουμε, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, αλλά δεν θα σταθούμε πολύ σε αυτό. Τώρα η εστίαση μετατοπίζεται στην Τζέντα τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όπου θα εκπλαγώ πολύ αν βρέχει», εξήγησε ο Nick Cassidy, Οδηγός της Citroën Racing Formula E.

O Jean-Eric Vergne (JEV), Οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Το αποτέλεσμα σαφώς δεν ήταν αυτό που περιμέναμε ή ελπίζαμε. Η απόδοσή μας στο βρεγμένο κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν πολύ κακή και ένιωθα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Τέτοια αποτελέσματα πονάνε πολύ, αλλά θα ανασυνταχθούμε ως ομάδα, θα αναλύσουμε πού πρέπει να βελτιωθούμε και θα επικεντρωθούμε στο να επιστρέψουμε πιο δυνατοί στην Τζέντα».

Ο Théo Pourchaire, Rookie οδηγός της Citroën Racing Formula E Team δήλωσε: «Το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν λίγο απογοητευτικό για την ομάδα, ωστόσο, αυτές είναι οι στιγμές που μαθαίνεις τα περισσότερα, και αυτό είναι το κλειδί για την πρόοδο: να καταλάβεις τι πήγε στραβά και να δουλέψεις για να γίνεις καλύτερος την επόμενη φορά. Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή μου, το Rookie Free Practice μου πήγε καλά, ήταν μια καλή περίοδος για μένα, έμαθα πολλά και ένιωσα γρήγορος στο μονοθέσιο. Ελπίζω πραγματικά να επιστρέψω σύντομα στην ομάδα. Δεν ξέρω πότε ακόμα, αλλά μου φαίνεται ήδη σαν οικογένεια, οπότε ελπίζω πολύ σύντομα».