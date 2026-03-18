Formula E – To «νέο αίμα» της Citroen στις δοκιμές των rookies στη Μαδρίτη

Οι Theo Pourchaire και Joshua Durksen θα οδηγήσουν για την Citroen Racing στο «test Formula E rookie» της Μαδρίτης.

Η Citroën Racing Formula E ανακοινώνει ότι οι Théo Pourchaire και Joshua Dürksen θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στις επερχόμενες δοκιμές των «πρωτάρηδων» (Rookies) του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E που θα γίνουν στο Circuito del Jarama στη Μαδρίτη στις 22 Μαρτίου. Επιστρέφοντας στη γαλλική εταιρεία, ο Théo Pourchaire είχε μια εξαιρετικά παραγωγική εμπειρία με την ομάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου ελεύθερων δοκιμών για τους Rookies στο Miami E-Prix τον Φεβρουάριο. Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 2 εντυπωσίαζε συνεχώς με την ταχύτητα, την ικανότητά του και την παροχή πληροφοριών στους μηχανικούς κατά τη διάρκεια της οδήγησης με τα μονοθέσια GEN3 Evo, και η Citroën Racing είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Γάλλο πίσω για να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτή τη θετική δυναμική.

Εντασσόμενος στην ομάδα για πρώτη φορά, ο Joshua Dürksen θα κάνει το ντεμπούτο του με την Citroën Racing στη Μαδρίτη. Ο Παραγουανός οδηγός έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα νεαρά ταλέντα στην κατηγορία των μονοθέσιων junior και θα αποκτήσει την πρώτη του εμπειρία με την ομάδα στο πλαίσιο του πολύ σημαντικού προγράμματος των Rookie. Οι επίσημες δοκιμές των «πρωτάρηδων» της Formula E παρέχουν στις ομάδες μια πολύτιμη ευκαιρία να αξιολογήσουν τα ταλέντα των οδηγών, ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις εργασίες εξέλιξης των μονοθεσίων GEN3 Evo στα μέσα της σεζόν.

Η συμμετοχή του Joshua για πρώτη φορά υπογραμμίζει επίσης την αξία αυτών των συνεδριών ως πλατφόρμα για την εμφάνιση ανερχόμενων οδηγών και την παροχή ουσιαστικής εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο του ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για την Citroën Racing, οι δοκιμές της Μαδρίτης έχουν πρόσθετη σημασία, καθώς λαμβάνει χώρα σε μια βασική στρατηγική αγορά για τη μάρκα, επιτρέποντας παράλληλα στην ομάδα να αξιολογήσει περαιτέρω υποσχόμενα νεαρά ταλέντα εντός του οικοσυστήματος της Formula E.

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Théo πίσω στην ομάδα μετά την εξαιρετική δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στο Μαϊάμι νωρίτερα φέτος. Ενσωματώθηκε γρήγορα με τους μηχανικούς, παρείχε σαφή πληροφόρηση στους μηχανικούς και επέδειξε ισχυρό ρυθμό, οπότε η επιστροφή του για να συνεχίσει να χτίζει αυτή τη σχέση ήταν μια πολύ φυσική απόφαση για εμάς, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο παγκόσμιο ημερολόγιο μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Joshua για πρώτη φορά. Είναι ένας οδηγός που παρακολουθούμε στενά και γι’ αυτό ακριβώς έχουν σχεδιαστεί οι δοκιμές των Rookie: για να δίνουν στα αναδυόμενα ταλέντα την ευκαιρία να επιδείξουν την ικανότητά τους στο περιβάλλον της Formula E. Θα είναι πολύτιμο τόσο για τον Joshua όσο και για την ομάδα καθώς συνεχίζουμε το πρόγραμμα εξέλιξης του πακέτου GEN3 Evo».