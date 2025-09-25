Με συμμετοχές από Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Ρουμανία ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό Formula IHU. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεσμού Formula Student World Competition Series και αναδείχθηκε ως σημείο αναφοράς στον τομέα της μηχανικής, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με κύριους συντελεστές τους ίδιους τους φοιτητές.

Παράλληλα, αποτέλεσε σταθμό αριστείας και δημιουργικότητας και λειτούργησε ως σημείο συνάντησης των φοιτητικών ομάδων Formula Student με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και την ακαδημαϊκή κοινότητα, προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης.

Στο διαγωνισμό Formula IHU συμμετείχαν 12 φοιτητικές ομάδες από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Αγγλία, Ρουμανία), καθώς και δύο ομάδες Alumni. Οι ομάδες εκπροσωπήθηκαν με περισσότερους από 400 φοιτητές και διαγωνίστηκαν με πρωτότυπα αγωνιστικά μονοθέσια οχήματα (εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικά) τύπου formula ακολουθώντας το πρότυπο κανόνων «Formula Student Rules».

Ο διαγωνισμός Formula IHU 2025 ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την ικανότητα των φοιτητών να μετουσιώνουν την επιστημονική γνώση σε καινοτομία, καθώς επίσης και τη στενή διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και τη βιομηχανία.

Με όραμα ο διαγωνισμός Formula IHU να εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη του θεσμού Formula Student, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που το διακρίνει αποδεικνύει με συνέπεια και πιστότητα την προσφορά του στον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία.

Έχοντας ως εφαλτήριο την εμπειρία που αποκτήθηκε και την εμπιστοσύνη σε όλους τους συντελεστές του Formula IHU, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσβλέπει στην επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού και απευθύνει πρόσκληση για περισσότερη δράση και καινοτομία εν όψει του Formula IHU 2026.

