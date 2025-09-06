H RAM επιστρέφει στο NASCAR

Η RAM επιβεβαίωσε ότι η Kaulig Racing θα γίνει η βασική εργοστασιακή ομάδα για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Αμερικανού κατασκευαστή στη δημοφιλή σειρά αγώνων NASCAR.

Η Kaulig Racing, που ιδρύθηκε πριν από μια δεκαετία από τον επιχειρηματία Matt Kaulig με έδρα το Οχάιο, είναι έτοιμη να συμμετάσχει με έως και πέντε RΑΜ 1500 στη σειρά «NASCAR Craftsman Truck», ξεκινώντας στις 13 Φεβρουαρίου 2026 στο «Daytona International Speedway». Ο αγώνας αυτός θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που μια ομάδα που υποστηρίζεται από το εργοστάσιο θα φέρει το έμβλημα RΑΜ σε αγώνα NASCAR από το 2012.

«Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Kaulig Racing, είναι μια ένωση κοινών αξιών», δήλωσε ο Matt Kaulig, ιδιοκτήτης της Kaulig Racing. «Την τελευταία δεκαετία, η ομάδα μας έχει χτίσει μια κληρονομιά βασισμένη στην απόδοση, την ακεραιότητα και την προσφορά στην κοινότητα. Το να ενώνουμε τώρα τις δυνάμεις μας ως η βασική ομάδα για την επιστροφή της RΑΜ στη NASCAR είναι τιμή και ευθύνη. Μαζί, είμαστε έτοιμοι να θέσουμε ένα νέο πρότυπο την ημέρα του αγώνα και στον αντίκτυπο που έχουμε εκτός πίστας».

Η Kaulig Racing διαθέτει επί του παρόντος δύο μισθωμένες συμμετοχές στη NASCAR Cup Series και τρεις ομάδες στη NASCAR Xfinity Series, με 29 νίκες σε αγώνες τις τελευταίες επτά σεζόν και στις δύο σειρές. Καθώς η Kaulig Racing συνεχίζει να δημιουργεί τις ομάδες της Craftsman Truck Series για τη σεζόν του 2026, η σύνθεση των οδηγών για την πρώτη της σεζόν στη «NASCAR Craftsman Truck Series» θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Kaulig Racing θα κάνει το ντεμπούτο της στη NASCAR Craftsman Truck Series με τη RΑΜ υπό τα φώτα του «Daytona International Speedway» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ζωντανά στο Fox Sports 1, το Motor Racing Network (MRN) και το SIRIUS XM NASCAR Channel 90.