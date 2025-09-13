Η Citroen στο πρωτάθλημα της Formula E

Η γαλλική εταιρεία επανασυνδέεται με τις αγωνιστικές ρίζες της, συμμετέχοντας ως εργοστασιακή ομάδα.

Την είσοδό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA ανακοίνωσε η Citroen, ξεκινώντας από την αγωνιστική σεζόν 2025/2026.

Η γαλλική εταιρεία επιστρέφει επίσημα στους αγώνες ως εργοστασιακή ομάδα μετά την αποχώρησή της από το WRC το 2019, έναν θεσμό που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιστορίας και του θρύλου της μάρκας

Όπως ανακοινώνει η Citroen, η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA καταδεικνύει τη σύμπλευση αξιών, καθώς επανασυνδέεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην πιο «πράσινη» εκδοχή του.

Η εταιρεία θα αντιμετωπίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E ως ευκαιρία να εκφράσει την τεχνολογική της έμπνευση και να προβάλει διεθνώς το όραμά της για το μέλλον της κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.