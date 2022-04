Η Cupra EKS αποκαλύπτει τους οδηγούς της στο FIA ETCR 2022

Ο Σουηδός πρωταθλητής του ETCR Mattias Ekström και ο Ισπανός άσος Jordi Gené θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Tom Blomqvist και τον Adrien Tambay στην ομάδα της Cupra EKS.

Η Cupra EKS αποκάλυψε το line up των οδηγών της για το φετινό FIA ETCR με τους Tom Blomqvist και Adrien Tambay να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον περσινό πρωταθλητή του ETCR Mattias Ekström και τον Jordi Gené. Ο Blomqvist, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή ράλι του 1984 Stig Blomqvist, έγινε ο νεαρότερος πρωταθλητής της Formula Renault UK όταν, σε ηλικία μόλις 16 ετών, κέρδισε τον τίτλο το 2010. Από τότε ο Σουηδός αγωνίστηκε με επιτυχία στη γερμανική Formula 3, στο DTM και στη Formula E. Ο 28χρονος έχει επίσης αγωνιστεί στη σειρά Blancpain GT, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA και στο Πρωτάθλημα SportsCar IMSA, κερδίζοντας τόσο το 24 Hours of Spa (2018) και Daytona 24 Hours (2022), τερματίζοντας δεύτερος στο LMP2 στο 24 Hours of Le Mans (2021) και τρίτος στο Petit Le Mans (2019).

Ξεκινώντας την αγωνιστική του καριέρα στη Γερμανία, ο γεννημένος στο Παρίσι Tambay, γιος του πρώην νικητή της Formula 1 Patrick Tambay, έχει αγωνιστεί στη Formula 3 Euroseries, στο Auto GP, στο GP3 (κερδίζοντας στο Spa-Francorchamps) και στο DTM. Όπως ο Blomqvist, ο 31χρονος θα κάνει φέτος το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIA ETCR eTouring με την ομάδα της CUPRA EKS.

Ο Gené δε χρειάζεται συστάσεις στην CUPRA, καθώς βρίσκεται με την μάρκα κατά το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής του καριέρας. Ως ένας από τους κορυφαίους οδηγούς δοκιμών αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο, ο Gené, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος στην κατάταξη οδηγών του ETCR πέρσι, παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνεχή ανάπτυξη του CUPRA e-Racer, του πρώτου 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου τουρισμού.

Ο Ekström είναι ο περσινός πρωταθλητής του ETCR και ιδρυτής της EKS. Ο 41χρονος Σουηδός θεωρείται ένας από τους πιο ευέλικτους οδηγούς του κόσμου, έχοντας αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA, στο NASCAR, στο Bathurst 24 Hours και στο Ράλι Ντακάρ. Είναι πρωταθλητής του FIA World Rallycross (2016), δύο φορές πρωταθλητής στο DTM (2004 και ‘07), Σουηδός πρωταθλητής Touring Car (1999) και τρεις φορές νικητής του Race of Champions (2006, ’07 και ’09).

Όταν θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο το 2022 στον εναρκτήριο γύρο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Αυτοκινήτων FIA ETCR eTouring στο Pau Ville στη Γαλλία (6-8 Μαΐου), το CUPRA e-Racer θα εμφανιστεί με ολοκαίνουργια χρώματα. Το νέο εντυπωσιακό χρώμα του αμαξώματος με ζωηρές πράσινες και βιολετί αποχρώσεις με διάσπαρτες κίτρινες πινελιές νέον, είναι ένας σχεδιασμός εμπνευσμένος και επηρεασμένος από τον ψηφιακό κόσμο και σηματοδοτεί μία επαναστατική αλλαγή στην αισθητική της μάρκας.

Θα υπάρξουν επίσης κι άλλες καινοτομίες πέρα από την εμφάνιση. Το βάρος του CUPRA e-Racer έχει βελτιωθεί ενώ τα ενισχυμένα μέρη του το καθιστούν πιο στιβαρό. Το αυτοκίνητο θα διαθέτει επίσης αφαιρούμενα πλαστικά παράθυρα που θα επιτρέπουν ιατρική πρόσβαση στο πιλοτήριο όταν η είσοδος μέσω των θυρών είναι εκ των πραγμάτων διακινδυνευμένη ή αδύνατη.