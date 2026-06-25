Η Ford Racing στην κορυφή του Pikes Peak International Hill Climb

Η Ford Racing κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Pikes Peak International Hill Climb, με το ηλεκτρικό πρωτότυπο Super Mustang Mach-E των 1.400 ίππων να ολοκληρώνει φέτος την απαιτητική διαδρομή των 156 στροφών σε χρόνο 8:18.202.

Ο Romain Dumas και η Ford Racing θριάμβευσαν στην 104η διοργάνωση της θρυλικής αμερικανικής ανάβασης Pikes Peak International Hill Climb.

Οδηγώντας το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο Super Mustang Mach-E (με τον συμβολικό αριθμό 125), ο Dumas κατέκτησε την κορυφή του «Βουνού της Αμερικής» με εντυπωσιακό χρόνο 8:18.202.

Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί τη δεύτερη νίκη της Ford Racing στον ιστορικό αυτό αγώνα, ενώ παράλληλα χαρίζει στον Γάλλο οδηγό τον τίτλο του «Βασιλιά του Βουνού» για έκτη φορά στην καριέρα του. Επιπλέον, ο Dumas κυριάρχησε και στη νεοσύστατη κατηγορία «Unlimited – Production Based», η οποία είναι αφιερωμένη σε αγωνιστικά οχήματα που βασίζονται σε μοντέλα παραγωγής.

Η συγκεκριμένη νίκη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας για τη Ford Racing. Η σχέση της εταιρείας με το Pikes Peak ξεκίνησε το 1916, στην παρθενική διοργάνωση του αγώνα, συμπληρώνοντας πλέον 110 χρόνια παρουσίας.

Επιστρέφοντας το 2026 σε έναν από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Ford Racing επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο που δείχνει το μέλλον της μάρκας στις πίστες.

Ένα ηλεκτρικό θηρίο με περισσότερους από 1.400 ίππους

Εξελιγμένη σε συνεργασία με την STARD και με την υποστήριξη της Pirelli, η πανίσχυρη Super Mustang Mach-E διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες STARD UHP, οι οποίοι κινούν και τους τέσσερις τροχούς, αποδίδοντας συνδυαστικά περισσότερους από 1.400 ίππους. Η μπαταρία των 50 kWh υποστηρίζει ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης έως και 710 kW.

Η παραπάνω απόδοση παραμένει διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης συνολικού μήκους 20 χιλιόμετρα που περιλαμβάνει 156 στροφές και διαθέτει υψομετρική διαφορά 1.440 μέτρων μέχρι την κορυφή – αυτή βρίσκεται σε υψόμετρο 4.302 μέτρων.

Καθώς η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E ανεβαίνει, η μειωμένη πυκνότητα του αέρα περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αεροδυναμικής, ενώ οι μεταβολές στη θερμοκρασία, στα επίπεδα πρόσφυσης του ασφάλτου και στην ταχύτητα διέλευσης από τις στροφές έχουν ως αποτέλεσμα οι απατήσεις τόσο από την ανάρτηση όσο και από τα ελαστικά της Pirelli να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρυσι

Έχοντας συμμετάσχει με την Super Mustang Mach-E και στο περσινό Pikes Peak International Hill Climb, η Ford Racing επέστρεψε φέτος στη θρυλική ανάβαση, έχοντας προχωρήσει σε

εκτεταμένη εξέλιξη του πρωτότυπου οχήματός της τον τελευταίο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανικοί αποτύπωσαν μέσω τρισδιάστατης σάρωσης ολόκληρο το αγωνιστικό αυτοκίνητο και το συνέκριναν με τα αρχικά ψηφιακά σχέδια (CAD).

Στη συνέχεια προσδιόρισαν το κέντρο βάρους και τις ροπές αδράνειας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν δοκιμές κινηματικής και ελαστικότητας του οχήματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αξιοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης, η ακαμψία του αυτοκινήτου στις στροφές, η γεωμετρία της ανάρτησης, καθώς και οι εσωτερικές τριβές της.

Παράλληλα, η ομάδα εξέλιξης προσδιόρισε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αμορτισέρ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα ρυθμίσεων σε πέντε κατευθύνσεις, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικές εγκαταστάσεις για την πιστή αναπαραγωγή των κινήσεων των τροχών και των υψηλών φορτίων που αναπτύσσονται από τα θηριώδη αεροδυναμικά βοηθήματα της Super Mustang Mach-E.

Ταυτόχρονα, ο Romain Dumas συνεργάστηκε με τους μηχανικούς στον προσομοιωτή της Ford Racing, ενώ μέσω ψηφιακών εξομοιώσεων πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες εικονικές αναβάσεις στην διαδρομή του Pikes Peak International Hill Climb για τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων.

Επίσης, εκτεταμένες δοκιμές με αισθητήρες πίεσης στο κάτω μέρος του αμαξώματος βοήθησαν στη συσχέτιση των πραγματικών μετρήσεων ροής του αέρα με τις προβλέψεις της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, πριν από την τελική επικύρωση σε δοκιμές οι οποίες έλαβαν χώρα τόσο στην πίστα όσο και στην αεροδυναμική σήραγγα.