Η GR Toyota παρουσίασε τη σύνθεση για το Ράλλυ Ντακάρ 2027, έχοντας ως στόχο τη νίκη σε δύο κατηγορίες.

Η Gazoo Racing Toyota θα συμμετέχει σε δύο απαιτητικές κατηγορίες στο Ράλι Ντακάρ 2027, συνδυάζοντας τη νέα τεχνολογία με μια ομαδική προσέγγιση για το 49ο αγώνα του Ντακάρ.

Το Ράλι Ντακάρ 2027 διεξάγεται από 9 έως 23 Ιανουαρίου και αποτελείται από 12 ειδικές διαδρομές σε μια συνολική διαδρομή 7.824 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων 4.341 χιλιομέτρων χρονομετρημένων διαδρομών, από την Πορτογαλία στο Μαρόκο μέσα από ένα αμείλικτο και ερημικό έδαφος.

Ένα σκληρό περιβάλλον και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εξέλιξη ανθρώπων και τεχνολογίας, επιταχύνοντας τη δέσμευση της Gazoo Racing Toyota να κατασκευάζει ολοένα και καλύτερα αυτοκίνητα που προέρχονται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το Toyota Hilux στην κατηγορία Ultimate

Η Gazoo Racing Toyota θα διεκδικήσει τη νίκη με οχήματα rally-raid βασισμένα στο Toyota Hilux. Βασισμένες στην ένατη γενιά του θρυλικού Hilux, γνωστού για την ανθεκτικότητά του στις πιο απαιτητικές συνθήκες, οι αγωνιστικές εκδόσεις έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να αντέχουν τις ακραίες δυνάμεις που βιώνονται κατά την οδήγηση εκτός δρόμου με πλήρη ταχύτητα. Είναι κατασκευασμένα σε ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο και διαθέτουν ειδική ανάρτηση, αμορτισέρ και φρένα, ενισχυμένα για αξιοπιστία και απόδοση σε σκληρές συνθήκες. Η ισχύς και η αποδοτικότητα παρέχονται από κινητήρες βασισμένους στον 3,5 λίτρων V6 twin-turbo βενζινοκινητήρα V35A.

Ένας συναρπαστικός συνδυασμός νεότητας και εμπειρίας φέρνει αποδεδειγμένη απόδοση στο Ράλι Ντακάρ, θέληση για νίκη και ισχυρό ομαδικό πνεύμα στη σύνθεση οδηγών και πλοηγών της Gazoo Racing Toyota το 2027.

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Πορτογαλία και το Μαρόκο ως μέρος μιας κοινής ομαδικής προσέγγισης, όπου η Gazoo Racing Europe και η Gazoo Racing South Africa συνδυάζουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν μια ισχυρή σύνθεση Gazoo Racing Toyota.

Guy Botterill & Henry Kohne

Ο πρόσφατα αναδειχθείς πρωταθλητής του South African Rally-Raid για το 2026, Guy Botterill, αναδείχθηκε rookie της χρονιάς στο ντεμπούτο του στο Ράλι Ντακάρ το 2024, όταν τερμάτισε έκτος συνολικά. Έχει κερδίσει πολλούς άλλους εθνικούς τίτλους στην πατρίδα του μαζί με τον συμπατριώτη του Henry Kohne, που θα καθίσει δίπλα του στο Ράλι Ντακάρ για πρώτη φορά το 2027.

Henk Lategan & Brett Cummings

Οι Νοτιοαφρικανοί Henk Lategan και Brett Cummings είναι πολλαπλοί εθνικοί πρωταθλητές και αποτελούν μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τερμάτισαν δεύτεροι στο Ράλι Ντακάρ 2025 και κέρδισαν τον γύρο της Νότιας Αφρικής στο W2RC την ίδια σεζόν.

Akira Miura & Armand Monleon

Ο Ιάπωνας οδηγός Akira Miura είναι πέντε φορές νικητής της κατηγορίας Stock στο τιμόνι ενός Toyota Land Cruiser. Ο Ισπανός Armand Monleοn είναι έμπειρος πλοηγός, έχοντας συμμετάσχει στο Ράλι Ντακάρ 11 φορές μέχρι στιγμής. Το 2026, σημείωσαν σημαντική πρόοδο κατά την πρώτη τους σεζόν μαζί στο W2RC.

Seth Quintero & Andrew Short

Με δύο νίκες στο W2RC μέχρι στιγμής το 2026 και πολλαπλές νίκες σε διαδρομές του Ράλι Ντακάρ, το αμερικανικό δίδυμο Seth Quintero και ο συνοδηγός Andrew Short έχουν εδραιωθεί σταθερά ως κορυφαίο πλήρωμα. Θα παλέψουν για το πρώτο τους συνολικό βάθρο στο Ράλι Ντακάρ, προσθέτοντάς το στη δεύτερη θέση του Quintero στην κατηγορία T3 το 2023.

Saood Variawa & Charan Moore

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο Saood Variawa, ο πρωταθλητής του Rally-Raid της Νότιας Αφρικής το 2025, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος νικητής διαδρομής στην ιστορία του Dakar Rally κατά τη μόλις δεύτερη εμφάνισή του το 2025. Στο τέταρτο Ράλι Ντακάρ τον συνοδεύει ένας νέος συνοδηγός, ο συμπατριώτης του από τη Νότια Αφρική και πρώην μοτοσικλετιστής Charan Moore.

Dakar Future Mission 1000

Η Toyota θα συνδυάσει την τεχνολογία υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στους αγώνες συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ με το DKR GR FC Hilux με στόχο να κερδίσει την κατηγορία Dakar Future Mission 1000, που είναι αφιερωμένη σε πειραματικά οχήματα και νέες τεχνολογίες. Ένα σύντομο και εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης περιλάμβανε στενή συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Toyota, της Overdrive Racing, της Toyota Racing GmbH στην Κολωνία και του Εργοστασίου Υδρογόνου της Toyota στην Ιαπωνία.

Κατασκευασμένο στην ίδια πλατφόρμα με το Hilux της κλάσης Ultimate – χρησιμοποιώντας το ίδιο σωληνωτό πλαίσιο, το roll-cage ασφαλείας, ανάρτηση και φρένα – το DKR GR FC Hilux διαθέτει μια ισχυρή μονάδα κυψέλης καυσίμου που αποτελείται από δύο συστοιχίες κυψελών καυσίμου μαζικής παραγωγής συνδυασμένες σε ένα σύστημα. Η αποθήκευση αερίου υδρογόνου επί του οχήματος χρησιμοποιεί τις ίδιες δεξαμενές με το Toyota Mirai.

Ένας ειδικός ηλεκτρονικός άξονας, ένα ECU IAV Dragoon (που λειτουργεί ως μονάδα ελέγχου διασύνδεσης μεταξύ του οχήματος και του συστήματος διπλών κυψελών καυσίμου της Toyota) και ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν επιλεγεί ειδικά, ενώ έχουν εισαχθεί καινοτόμες λύσεις όπως πάνελ από φυσικές ίνες, που αντικαθιστούν ορισμένα μέρη από ανθρακονήματα και ένα νέο σύστημα ψύξης υψηλής τάσης.

Dania Akeel & Sebastien Delaunay

H οδηγός Dania Akeel από την Σαουδική Αραβία θα οδηγήσει το DKR GR FC Hilux μαζί με τον Γάλλο Sebastien Delaunay. Το δίδυμο αγωνίζεται μαζί στο Ράλι Ντακάρ για δεύτερη φορά. Στο πρώτο της Dakar Rally το 2022, η Akeel κατέλαβε μια θέση στην πρώτη 10άδα στην κατηγορία T3 και, το 2025, κέρδισε ένα σκέλος στην κατηγορία Challenger. Είναι επίσης δύο φορές νικήτρια του FIA Middle East Baja Cup.