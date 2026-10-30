Η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα φιλοξενήσουν το Ράλλυ Ντακάρ του 2027

Λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, το Ράλλυ Ντακάρ θα μεταφερθεί στην Ευρώπη και την Αφρική το 2027, πριν επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028 για να γιορτάσει την 50ή διοργάνωσή του.

Εξαιτίας των εξελίξεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής, το Ράλλυ Ντακάρ θα μεταφερθεί κατά εξαίρεση στην Ευρώπη και την Αφρική το 2027, πριν επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028 για να τιμήσει με τις ανάλογες εκδηλώσεις την 50ή διοργάνωσή του. Το Dakar Classic, το Dakar Future Mission 1000 και το πρόγραμμα Dakar Saudi Next Gen θα ακολουθήσουν αυτή την αλλαγή. Η 49η διοργάνωση θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη της σεζόν του 2027 των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Ράλι-Ρέιντ της FIA και της FIM. Αυτός ο εναρκτήριος γύρος θα αποτελείται από έναν πρόλογο, τον οποίο θα ακολουθήσουν δώδεκα ειδικές διαδρομές, από τις 9 έως τις 23 Ιανουαρίου, μεταξύ Λουλέ-Φάρο στην Πορτογαλία και Μαρακές στο Μαρόκο. Το Αλγκάρβε θα φιλοξενήσει τον πρόλογο και την πρώτη ειδική διαδρομή. Το Μαρόκο, με στόχο την εξερεύνηση του συνόλου της επικράτειάς του, από το βορρά έως το άκρο του νότου, θα φιλοξενήσει έντεκα ειδικές διαδρομές και μια ημέρα ανάπαυσης στο Αγκαντίρ. Ο αγώνας θα κάνει στάση σε έξι διαφορετικά καταλύματα κατά μήκος της διαδρομής των 7.824 χλμ., εκ των οποίων τα 4.341 χλμ. είναι ειδικές διαδρομές. Όλα τα συστατικά του αγώνα θα είναι εκεί. Ο Διευθυντής Αγώνων Ντέιβιντ Καστέρα ανακοινώνει ένα «αδιάλλακτο» Ντακάρ.

Αντιμέτωπο με μια δύσκολη κατάσταση που οδήγησε στην έκτακτη μεταφορά της διοργάνωσης για το 2027, το Ντακάρ επωφελείται από μια μορφή αλληλεγγύης που κληρονομεί από την ιστορία του, ιδίως από την Πορτογαλία και το Μαρόκο, τα οποία συμφώνησαν να ανοίξουν και πάλι τα εδάφη τους για τη διοργάνωση. Οι μακροχρόνιοι δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί με αυτές τις χώρες έχουν διατηρηθεί από την ευρύτερη κοινότητα του ράλι-ρέιντ, η οποία συνέχισε να συγκεντρώνεται εκεί, κυρίως για τους αγώνες του W2RC που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια.

Η πορτογαλική τεχνογνωσία, για παράδειγμα, επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες τρεις σεζόν χάρη στον ACP (Automóvel Club de Portugal), ο οποίος διοργάνωσε τον περασμένο Απρίλιο τον δεύτερο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι-Ρέιντ, με τερματισμό στο Λουλέ-Φάρο, στο Στάδιο Αλγκάρβε χωρητικότητας 30.000 θέσεων. Αυτό το στάδιο θα αποτελέσει το σκηνικό για την έναρξη της 49ης διοργάνωσης, η οποία φυσικά θα κατευθυνθεί προς το Μαρόκο, έναν ιστορικό σύμμαχο της διοργάνωσης. Το Βασίλειο του Μαρόκου ξεχωρίζει πάντα για την ποιότητα των ερήμων του, οι οποίες καθιστούν αυτό το απέραντο έδαφος, που εξακολουθεί να κρύβει εκπλήξεις, έναν αθλητικό προορισμό κατ’ εξοχήν για το ράλι-ράιντ. Με εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, το Μαρόκο θα είναι σε θέση να υποστηρίξει το Ντακάρ στην αντιμετώπιση μιας νέας οργανωτικής πρόκλησης εντός του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου.

Μετά τα εγκαίνια του service park στις 5 Ιανουαρίου στο Λουλέ-Φάρο, εκεί θα πραγματοποιηθούν οι διοικητικοί και τεχνικοί έλεγχοι από τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου. Η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στην Πορτογαλία στις 9 Ιανουαρίου με τον πρόλογο, πριν από την πρώτη ειδική διαδρομή την επόμενη μέρα. Η διαδρομή θα συνεχιστεί με μεταφορά προς το λιμάνι επιβίβασης για το Ναντόρ του Μαρόκου. Η διάσχιση της Μεσογείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με την άφιξή τους στην αφρικανική ήπειρο στις 11 Ιανουαρίου, οι διαγωνιζόμενοι θα μεταβούν στο πρώτο μαροκινό καταυλισμό στο Μπουάρφα. Από την περιοχή Οριεντάλ, στο βορειοανατολικό Μαρόκο, ο αγώνας θα κατευθυνθεί αρχικά νότια κατά μήκος των βουνών του Άτλαντα, της πραγματικής ραχοκοκαλιάς του Βασιλείου, μέσω Ζαγκόρα και στη συνέχεια Αγκαντίρ, όπου θα κάνει ένα διάλειμμα 24 ωρών. Τότε θα έρθει η ώρα να απομακρυνθεί από τον Άτλαντα και να περιπλανηθεί βαθιά στις απέραντες, ελάχιστα εξερευνημένες ερήμους του άκρου νότου της χώρας. Η Σμάρα, και στη συνέχεια σχεδόν μέχρι τη Ντάχλα, θα σηματοδοτήσουν τα πιο απομακρυσμένα σημεία στον χάρτη της δεύτερης εβδομάδας. Από εκεί θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής προς τα βόρεια, περνώντας και πάλι από τη Σμάρα, πριν ακολουθήσει τον Ατλαντικό Ωκεανό και φτάσει στο Μαρακές, τον τελικό προορισμό του.

Η διαδρομή, η οποία σχεδιάστηκε τις τελευταίες εβδομάδες με βάση τις γνώσεις που έχουν συσσωρεύσει οι οργανωτικές ομάδες και μια σειρά αποστολών αναγνώρισης, πληροί τα συνήθη πρότυπα της μεγαλύτερης διοργάνωσης ράλι-ρέιντ της σεζόν, με 4.341 χλμ. ειδικών διαδρομών, ένας αριθμός που προσεγγίζει το μέγεθος των πρόσφατων εκδόσεων. Σε καθημερινή βάση, οι περισσότερες ειδικές διαδρομές θα κυμαίνονται μεταξύ 350 και 500 χιλιομέτρων. Ένας σημαντικός μέσος όρος, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη φύση του εδάφους που θα διανυθεί. Οι ειδικοί το γνωρίζουν: οι έρημοι του Μαρόκου συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο απαιτητικών στον κόσμο, τόσο για τους οδηγούς και τους συνοδηγούς όσο και για τα οχήματά τους.