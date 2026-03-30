Η Raptor Engineering στο Ιταλικό Πρωτάθλημα GT Sprint

Η Raptor Engineering κάνει την παρθενική της εμφάνιση στους αγώνες της κατηγορίας GT3, συμμετέχοντας στο Ιταλικό πρωτάθλημα GT Sprint του 2026 με μια McLaren 720S GT3 Evo.

Μετά την πρόσφατη είσοδό της στον κόσμο της McLaren, η Raptor Engineering είναι έτοιμη να κάνει το ντεμπούτο της στην κατηγορία GT3. Το 2026, για πρώτη φορά η ομάδα με έδρα τη Μόντενα θα αγωνιστεί στα υψηλότερα επίπεδα του Ιταλικού Πρωταθλήματος GT Sprint.

Μετά από αρκετούς τίτλους στην κατηγορία GT Cup, η ομάδα με επικεφαλής τoυς Andrea Palma και Isabelle Maserati θα συμμετάσχει με την #59 McLaren 720S GT3 Evo σε μια εντυπωσιακή πορτοκαλί-μαύρη-μπλε χρωματική παλέτα με μια νεανική και φιλόδοξη σύνθεση οδηγών που σχηματίζεται από τον εργοστασιακό οδηγό της McLaren Dean MacDonald και τον Riccardo Cazzaniga.

Ο MacDonald, γεννημένος το 2000 από τη Σκωτία, είναι ένας γνωστός πρωταγωνιστής της διεθνούς σκηνής του μηχανοκίνητου αθλητισμού και θα κάνει το ντεμπούτο του στο Ιταλικό GT. Ο Cazzaniga από την άλλη πλευρά, έχει ήδη αγωνιστεί και κερδίσει τίτλους σε εθνικό επίπεδο και ο Ιταλός οδηγός από τη Μόντσα, γεννημένος το 1997, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση πίσω από το τιμόνι μιας McLaren GT3.

Προετοιμάζοντάς την για μια απαιτητική σεζόν, η Raptor Engineering έχει ήδη ολοκληρώσει μια δοκιμή στην Ίμολα, όπου θα ξεκινήσει το Ιταλικό Πρωτάθλημα GT Sprint στις 25-26 Απριλίου. Η σεζόν θα συνεχιστεί στη συνέχεια στη Βαλελούνγκα, τη Μουτζέλο και τη Μόντσα. Εκτός από το GT3, η Raptor Engineering επιβεβαιώνει τα προηγουμένως ανακοινωθέντα σχέδιά της για το 2026 με τη McLaren Artura Trophy Evo τόσο στο McLaren Trophy Europe, όσο και στην κατηγορία GT Cup του Ιταλικού Πρωταθλήματος GT.

