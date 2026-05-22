Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι Latvala-Maekawa ταχύτεροι στο shakedown

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου το shakedown του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, με τους συμμετέχοντες να παίρνουν μια πρώτη εικόνα των συνθηκών που θα συναντήσουν στις 13 Ειδικές Διαδρομές του Ευρωπαϊκού αγώνα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε διαδρομή μήκους 3,39 χιλιομέτρων, λίγο έξω από τη Λαμία, η οποία αποτελεί φέτος το κέντρο του αγώνα. Τα 14 πληρώματα που συμμετείχαν εξάντλησαν ως επί το πλείστον τα τέσσερα περάσματα, έχοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα ιστορικά τους αυτοκίνητα, λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί παράλληλα τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και προσμετράει και στο αντίστοιχο Κύπελλο Χώματος. 14 πληρώματα, τα περισσότερα από το εξωτερικό, συμμετείχαν στη διαδικασία. Την ταχύτερη επίδοση σημείωσαν οι Jari-Matti Latvala – Tomiya Maekawa, με τον περσινό νικητή του αγώνα να επιβεβαιώνει από νωρίς τον ρόλο του ως ενός εκ των μεγάλων φαβορί για τη νίκη.

Ο Φινλανδός οδηγός, πίσω από το τιμόνι της Toyota Celica Turbo 4WD ST185, πραγματοποίησε τέσσερα περάσματα από το shakedown, κατεβάζοντας συνεχώς τον χρόνο του, και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την τρίτη του νίκη στα Ελληνικά χώματα. Το ίδιο ίσχυσε και για τους Ghislain de Mevius-Johan Jalet, που βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα. Οι Βέλγοι αγωνίζονται στο φετινό Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με νέο αυτοκίνητο, ένα Subaru Impreza 555. Πέτυχαν την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στο shakedown και θέλουν να φτάσουν στον τερματισμό, κάτι που δεν κατάφεραν στις δύο προηγούμενες παρουσίες τους στον αγώνα.

Με ίδιο αυτοκίνητο, οι Kris Rosenberger-Nicola Januschke Bleicher πραγματοποίησαν τρία περάσματα από το shakedown και δηλώνουν έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο. Από ελληνικής πλευράς, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Ευθύμιος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI έκαναν αναγνωριστικά περάσματα στην αρχή, ανεβάζοντας ρυθμό στη συνέχεια και στον αγώνα αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στα Impreza στην κατηγορία 5. Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησαν με τα περάσματά τους στο shakedown οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh, με τον βετεράνο Βέλγο Παγκόσμιο Πρωταθλητή να έρχεται για άλλη μια φορά στη χώρα μας με ένα Nissan Sunny GTi-R.

Τέσσερα περάσματα πραγματοποίησαν από το shakedown οι πρωτάρηδες στα Ελληνικά χώματα, Nemo Mazza-Mauro Marchiori με Ford Escort RS1800 MKII, σε αντίθεση με τους Αυστραλούς Darryn και Steuart Snooks που προτίμησαν να διέλθουν δύο φορές από τη διαδρομή του shakedown με το Ford Escort RS1800 MKII.

Επιστροφή στα ελληνικά χώματα για τους Τσέχους Oldrich Kovarik jnr-Marek Kapic με το μικρό αλλά θαυματουργό Skoda Favorit 136L. Το πλήρωμα δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα ελληνικά χώματα και έκανε εντυπωσιακά περάσματα από το shakedown δείχνοντας έτοιμο να “ανάψει φώτα” σε ισχυρότερους συνδυασμούς. Εντυπωσιακοί όπως πάντα οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής με το Fiat 131 Racing μέτρησαν τις δυνάμεις τους στο shakedown απέναντι κυρίως στον ξένο συναγωνισμό, έχοντας στόχο στον αγώνα και τους βαθμούς, ακολουθώντας φέτος όλο το θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Λάτρεις του χώματος και άκρως θεαματικοί οι Philip Thomas-Darren Davison (Ford Escort RS1800 MKII) δοκίμασαν τις τελευταίες ρυθμίσεις στο αγωνιστικό τους, ενώ με ένα εντυπωσιακό Nissan 240RS συμμετείχαν στη διαδικασία οι Θέμης Χαλκιάς- Μάριος Τσαούσογλου. Όταν ο οδηγός το “δάμασε”, κατέβηκαν και οι χρόνοι, αφού στα δύο πρώτα περάσματα το πλήρωμα είχε δύο τετακέ με το δύστροπο αγωνιστικό. Οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Κωνσταντίνος Βερυκάκης (Ford Escort RS2000 MKI) πραγματοποίησαν νωρίς τα περάσματα τους, πριν η διαδρομή “καθαρίσει” και στον αγώνα τους περιμένουμε σαφώς πιο ανταγωνιστικούς. Πολύ επιφυλακτικά, γνωρίζοντας τις παγίδες των ελληνικών χωματόδρομων, κινήθηκαν στο shakedown οι Αυστριακοί Georg Reitsperger- Herbert Knodl (Ford Sierra RS Cosworth 4X4), ενώ την πρώτη τους γνωριμία με τη χωμάτινη επιφάνεια είχαν οι «πρωτάρηδες» στο χώμα, Κλέων Τσέτης-Νίκος Παπαδήμας με Lada VAZ 2107 κάνοντας τέσσερα περάσματα από το shakedown.

Η συνέχεια του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 09:00 έως τις 15:30. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα στην «καρδιά» της Λαμίας. Η Πλατεία Ελευθερίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή. Με αναμμένους πλέον τους προβολείς στα αγωνιστικά τους, τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα» μήκους 12,07 χλμ. και θα επιστρέψουν για διανυκτέρευση στο Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Ο χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αποτελεί διαχρονικά το κέντρο των δραστηριοτήτων του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, προσφέροντας τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των ομάδων και της οργάνωσης. Στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης θα αναπτυχθεί το Service Park του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς επίσης και το αρχηγείο του αγώνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 Ειδικές Διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία και θα αγωνιστούν σε 5 Ειδικές Διαδρομές. Έπειτα από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα τερματίσουν στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) και στον Ηλεκτρονικό

Πίνακα Ανακοινώσεων (https://webapp.sportity.com/ event/SPO26HACROPOLIS/ 4d688753-3a47-4c32-a1be- c8ae3678e4d2), μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

