Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (Οι πρωταγωνιστές) – Γρηγόρης Πιερουτσάκος: Αλλαγή ρόλων

Από το μπάκετ του οδηγού σε αυτό του συνοδηγού, μετακίνηση με υπεραξία από τον παλιό πρωταθλητή, παραδοσιακά της Γαλλικής σχολής, που συνάντησε στο κόκπιτ του προσθιοκίνητου 12βάλβιδου Toyota Starlet, τον φίλο του Άγγελο Ζήβα.

Ο Πλοηγός του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, σε ρόλο «προετοιμαστή» και οδηγού που του ταιριάζει, με τι άλλο από Toyota γενικώς και ειδικότερα με ένα από τα δώδεκα Starlet, που ο ίδιος φρόντισε να βελτιώσει σε χρόνους ρεκόρ, για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Με συνοδηγό του, το φίλο του Γρηγόρη Πιερουτσάκο, συνδυασμός πρώτη είδηση σε άλλη χώρα με διαφορετική κουλτούρα. Από την πλευρά μας, δεν αφήνουμε την ευκαιρία χαμένη για τη συζήτηση με τον Πιερουτσάκο, ένα φίλο από τα παλιά, ακριβώς την επόμενη ημέρα μετά το HAR. Στο αγαπημένο μας Μελχιόρ καφέ η συνάντηση, όπως άλλωστε σχεδόν κάθε Δευτέρα τα τελευταία χρόνια και κυρίως όταν την Κυριακή έχει προηγηθεί αγώνας.

Από το δεξί μπάκετ: Γρηγόρης Πιερουτσάκος

«Προετοιμάσαμε το Peugeot 205 Rally, ώστε να συμμετέχουμε σε ένα ακόμα ΙΡΑ και μάλιστα, με εξαιρετική διάθεση, Όμως, λόγω συγκεκριμένων δυσκολιών δεν λυνόταν η εξίσωση και προκειμένου να προκύψουν προβλήματα, επέλεξα την τελευταία στιγμή να μη συμμετέχω. αφού στο μεταξύ είχε αυξηθεί το άγχος, εκμηδενίζοντας τη χαρά της προετοιμασίας.

Ακριβώς την ημέρα της λήξης των συμμετοχών, επικοινωνήσαμε με τον Άγγελο Ζήβα και μεταξύ αστείου και σοβαρού, πρότεινε να πάμε μαζί στον αγώνα και δέχτηκα αμέσως, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Η χαρά ήταν μεγάλη για τη συμμετοχή σε ένα ακόμα Ιστορικό ΡΑ.

Ήταν και μια πρόσκληση-πρόκληση να συμμετέχω ως συνοδηγός ενός κορυφαίου οδηγού και φίλου μου.

Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα να καταφέρω να ανταποκριθώ και υπολογίστε ότι είχα να καθίσω στο δεξί μπάκετ του συνοδηγού από το 1984 όταν ξεκίνησα την αγωνιστική μου διαδρομή.

Στις περιορισμένες στην περίπτωση μας αναγνωρίσεις όπου οριακά καταφέραμε να δραστηριοποιηθούμε, έφυγε το άγχος και είναι γεγονός πως στον αγώνα αυτή η ειδική σχέση εξελίχθηκε σε απόλαυση. Προέκυψε μια εξαιρετική συνεργασία του πληρώματος και το κυριότερο, είχα την ευκαιρία, να απολαύσω τον Άγγελο Ζήβα σε ρεσιτάλ οδήγησης κάτω από δύσκολες συνθήκες, με τη λάσπη, ακόμα και να επιβραδύνει μεταξύ άλλων το μικρό Ιαπωνικό χάτσμπακ.

Ο ενθουσιασμός μου δεν κρύφτηκε και είναι εντυπωσιακό το πώς ο Άγγελος χειρίζεται το πηδάλιο, εμπνέοντας απόλυτη ασφάλεια. Κάποιες στιγμές είχα την αίσθηση ότι οδηγώ, θαυμάζοντας τον Άγγελο να προσαρμόζει την οδήγηση του στις συνθήκες με τη χαρακτηριστική του άνεση. Με πείσμα στην ανηφόρα ώστε να μη χαθεί χρόνος και με έναν εξαιρετικό τρόπο που δύσκολα περιγράφεται, στα κατηφορικά λασπωμένα κομμάτια, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο.

Για το Starlet, τι να σας πω; Δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας, αλλά σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα 80 ίππων, χωρίς κλειστές σχέσεις στο κιβώτιο και χωρίς μπλοκέ διαφορικό, τη διαφορά την κάνει ο οδηγός αξιοποιώντας το στήσιμο του.

Γεγονός πως σύγκριση με το Peugeot δεν προκύπτει, ειδικά με δικό μας το 205 R που είναι εξελιγμένο σε επίπεδο γκρουπ A και δεν κρύβεται ότι πολλές φορές το μνημόνευσα. Η σωστή σύγκριση, όταν και το Στάρλετ αποκτήσει τα σχετικά καλούδια.

Χαρά μας ότι συμμετείχαμε σε ένα εξαιρετικό αγώνα, με εκπληκτικές ε.δ. όπου η ξαφνική κακοκαιρία ανέβασε τον πήχη δυσκολίας για τα πληρώματα και τους μηχανικούς, ενώ οι πολλοί θεατές παρακολούθησαν ένα σημαντικό Ράλλυ, σε συνθήκες RAC. Ήταν ένα πραγματικό ραλλυ ακρόπολις, με προσεγμένο, άριστα δομημένο SP όπου στην περίπτωση μας δεχτήκαμε τη βοήθεια φίλων, μια οικογενειακή υπόθεση, ενώ καταγράφηκε από όλους η εξαιρετική επικοινωνία, με σημείο αναφοράς το χαμόγελο των στελεχών και των κριτών του αγώνα, που χαρακτηρίζεται και από ένα πραγματικά ζεστό κλίμα μεταξύ των αγωνιζομένων.

Πικρή γεύση…

Μόνο Ράλλυ και όταν όλα φαίνονται «οκ» προκύπτει η ατυχία και με πληγωμένη την αντλία του νερού, επιλέξαμε να εγκαταλείψουμε προστατεύοντας τον κινητήρα, μόλις δύο ε,δ πριν τον τερματισμό.

H επόμενη ημέρα

Το μυαλό ήδη στο HAR του 2027 και μέχρι τότε συμμετοχή στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με την ομάδα των πλοηγών, διαθέσιμος για κάθε ρόλο. Στη συνέχεια διακοπές και το Σεπτέμβριο επιστροφή στο μπάκετ».

Εμείς τι να προσθέσουμε;

Να δούμε τον Γρηγόρη με το Peugeot vs Starlet και τον Άγγελο με εξελιγμένο Starlet vs τα πυραυλάκια του Νομικού με την κίνηση πίσω.

Ο Άγγελος Ζήβας, που με τη συμπεριφορά του δίδαξε αγωνιστικό ήθος, επιλέγοντας να υποστηριχθούν και συναθλητές του, αντί να αποδειχθεί ένας ακόμα εγωιστής σε χώρο που κρυβόμαστε πίσω από συναισθήματα, συχνά μάλιστα σε δήθεν διάσταση.

Κακά τα ψέματα : Vive Le Sport._ΣΧ

