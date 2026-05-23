Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Sporting: Με άνεση στην κορυφή οι Latvala-Maekawa

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν το κύριο χαρακτηριστικό του δεύτερου σκέλους του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Πληρώματα και διοργανωτές κλήθηκαν να διαχειριστούν, μέχρι και την τελευταία στιγμή, τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών. Οι διοργανωτές προχώρησαν στην ακύρωση δύο ειδικών διαδρομών, καθώς η πολλή λάσπη δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των οχημάτων ασφαλείας. Οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με τη λάσπη να δυσκολεύει σημαντικά τα πληρώματα, τα οποία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και αρκετά γλιστρήματα στους θεατές που βρέθηκαν στα βουνά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Jari Matti Latvala-Tomiya Maekawa δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα του δεύτερου σκέλους, κερδίζοντας όλες τις ειδικές της ημέρας. Ο Φινλανδός οδηγός δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις νέες διαδρομές του αγώνα, οδήγησε αλάνθαστα την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) και οδεύει προς τη δεύτερη νίκη του σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και την τρίτη του επί Ελληνικού εδάφους. Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης παρέμειναν οι Kristopher Rosenberger–Nicola Januschke Bleicher με Subaru Impreza 555, με τον Αυστριακό οδηγό, στην επιστροφή του στα ελληνικά χώματα, να σκοπεύει να υπερασπιστεί τη θέση του στο τρίτο και τελευταίο σκέλος του αγώνα, καθώς η διαφορά από την κορυφή δεν του επιτρέπει να απειλήσει τους πρωτοπόρους.

Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκονται οι Αχιλλέας Χριστοδούλου–Κωνσταντίνος Σούκουλης, οι οποίοι, ειδική με ειδική, έδειξαν να προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στις λασπωμένες διαδρομές του αγώνα. Με το Mitsubishi Lancer Evo VI στα χέρια τους, θα επιδιώξουν την Κυριακή να υπερκαλύψουν τη διαφορά από το αυστριακό δίδυμο και να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Το σκέλος δεν κύλησε χωρίς προβλήματα για τους Μάριο Σταφυλοπάτη – Γιώργο Χατζηρήγα, οι οποίοι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, διατηρώντας παράλληλα την πρωτοπορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων των Κατηγοριών 1-4.

Το πλήρωμα της Lancia Delta Integrale ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, όμως μια λάθος επιλογή ελαστικών στον Ταρζάν του κόστισε περισσότερο από ένα λεπτό. Την Κυριακή αναμένεται να ανεβάσουν ρυθμό, με στόχο να διατηρηθούν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι Βέλγοι Gregoire de Mevius–Andre Leyh καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας πραγματοποιήσει ένα απροβλημάτιστο δεύτερο σκέλος με το Nissan Sunny GTI-R και θα έχουν ωραία μάχη με το ελληνικό δίδυμο των Σταφυλοπάτη-Χατζηρήγα.

Οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου ξεπέρασαν το πρόβλημα με την ανάρτηση του Mitsubishi Lancer Evo VI που αντιμετώπισαν στο πρώτο σκέλος και το Σάββατο ανέβασαν ρυθμό, παρά το πρόβλημα με το antilag. Στην πρώτη τους εμφάνιση με το συγκεκριμένο αγωνιστικό βρίσκονται στην έκτη θέση γενικής και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν θέσεις στην κατάταξη την Κυριακή. Με στόχο να συγκεντρώσουν πολύτιμους βαθμούς και να διατηρηθούν στην κορυφή της κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων ήρθαν στη χώρα μας οι Christophe Jacob-Isabelle Regnier με Ford Escort RS1800 MKII. Οι Βέλγοι είναι έβδομοι γενικής, τέταρτοι μεταξύ των πληρωμάτων που βαθμολογούνται στον Ευρωπαϊκό θεσμό και πρωτοπόροι στην Κατηγορία 3.

Παρά τα αρκετά μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους, οι Vojtech Stajf-Veronika Havelkova έφτασαν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας με την Toyota Celica GT-4, στην όγδοη θέση. Μία θέση πιο πίσω και δεύτεροι στην Κατηγορία 3, ακολουθούν οι θεαματικοί Nemo Mazza–Mauro Marchiori, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους με το Ford Escort RS1800 MKII. Στη δέκατη θέση της γενικής κατάταξης και παράλληλα στη δεύτερη θέση του αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βρίσκονται οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου – Αθανάσιος Σαμαράς με τη Lancia 037 Rally, οι οποίοι είναι εμπρός από τους Oldrich Kovarik Jr. – Marek Kapic.

Ο Τσέχος οδηγός του Skoda Favorit 136L, δείχνει να απολαμβάνει τις πανέμορφες ειδικές διαδρομές της φετινής διοργάνωσης. Παρά τη μικρή τους εμπειρία, οι Σπύρος Μουστάκας – Απόστολος Λακασάς κινούνται εντυπωσιακά με το Mazda 323 GT-R, ακολουθώντας το Τσέχικο δίδυμο στη γενική κατάταξη. Στη μάχη του βάθρου της Κατηγορίας 3 βρίσκονται οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής που είναι τρίτοι με το Fiat 131 Racing, έχοντας ωραία μάχη με τους Lukas Schindelegger-Helmut Schindelegger με Ford Escort RS1800 MKII που τους ακολουθούν 15 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Τους ακολουθούν οι Κυριάκος Βυτόγιαννης-Νικόλαος Βυτόγιαννης με Subaru Impreza. Έδειξαν να εξοικειώνονται με το Nissan 240RS οι Ευθύμιος Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου, οι οποίοι βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στο δεύτερο σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Πρώτοι στην Κατηγορία 2 και στα 1600 κ.εκ. του Ελληνικού πρωταθλήματος είναι οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας, παρά το πρόβλημα με τον συμπλέκτη που αντιμετώπισαν με την Toyota Celica TA22. Πιο πίσω στην κατάταξη είναι οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης με Volkswagen Golf II και οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης με Ford Sierra RS Cosworth 4×4. Πρώτοι στα 1300 κ.εκ. είναι οι Κωνσταντίνος Λαδιάς-Μιχάλης Πατρικούσης με Toyota Starlet που έχουν ωραία κόντρα με τους Κωνσταντίνο Αργυρίου-Σταμάτη Λάσκο (Toyota Starlet EP71), οι οποίοι βρίσκονται 4 δευτερόλεπτα πίσω τους. «Θύμα» των ευμετάβλητων καιρικών συνθηκών έπεσαν οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσης Κολοτούρος (Toyota Corolla AE92) που έχασαν αρκετές θέσεις στην δεύτερη διέλευση από την Αχλαδιά, ενώ οι Σωτήρης Σκαλτσάς-Λάμπρος Ζωγράφος αντιμετώπισαν πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων του Volkswagen Golf II και υποχώρησαν στην κατάταξη.

Εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και θα επιστρέψουν με τη διαδικασία Rally2 στο τρίτο σκέλος του αγώνα οι Δημήτρης Αμαξόπουλος-Ευάγγελος Μούκας (Toyota Corolla) από μηχανική βλάβη, οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Κώστας Βερυκάκης από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του Ford Escort MKI και οι Γιώργος Παραδείσης-Πλούταρχος Στεργίου (Ford Escort MKI) από ημιαξόνιο. Μια βλάβη στην αντλία βενζίνης έστειλε προσωρινά εκτός αγώνα τους Μιχάλη Ποσείδια-Πάμπο Λαό με Mitsubishi Lancer Evo IV. Oριστικά τέθηκαν εκτός αγώνα οι Χρύσος Παντελή-Θωμάς Θεοφάνους, από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του Mitsubishi Lancer Evo III.

Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία με προορισμό την πρώτη Ειδική Διαδρομή της ημέρας, την «Αμφίκλεια», μήκους 13,17 χλμ. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια» (11,65 χλμ.), η οποία είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και το 2025, ενώ θα ακολουθήσει η απαιτητική διαδρομή «Μαυρονέρι» (13,35 χλμ.), πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Αλίαρτο για το ενδιάμεσο σέρβις. Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται με την Ειδική Διαδρομή «Θήβα», μήκους 14,91 χλμ., ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με την τελευταία Ειδική Διαδρομή του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 15:34 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας και οι απονομές στον προαύλιο χώρο του μουσείου στις 18:30.

