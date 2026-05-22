Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 : Στη Θήβα ο τερματισμός του αγώνα

H πόλη της Λαμίας κινείται ήδη στους ρυθμούς του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. Το shakedown ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου και ήδη τα πληρώματα ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο. Η επίσημη έναρξη του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου στην «καρδιά» της Λαμίας, μιας πόλης που φέτος αποτελεί το κέντρο του αγώνα. Λόγοι ανωτέρας βίας ανάγκασαν την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αλλάξει την τοποθεσία του τερματισμού. Έπειτα από 13 Ειδικές Διαδρομές, τα πληρώματα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις θα τερματίσουν την Κυριακή 24 Μαΐου στη Θήβα, εμπρός από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών στις 15:35. Η απονομή των επάθλων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ο τερματισμός του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις στη Θήβα δίνει έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα στη φετινή διοργάνωση, καθώς η πόλη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Ελλάδας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά μουσεία της χώρας, φιλοξενώντας εκθέματα που καλύπτουν τη μακραίωνη ιστορία της Βοιωτίας, από τη μυκηναϊκή εποχή έως και τα βυζαντινά χρόνια. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του και ο περιβάλλων χώρος δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό για τον τερματισμό και τις απονομές του αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση των 13 Ειδικών Διαδρομών, τα πληρώματα θα φτάσουν στη Θήβα το μεσημέρι της Κυριακής, όπου φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και κάτοικοι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχουν «γράψει» τη δική τους ιστορία στο χώρο των αγώνων.

Η φετινή διοργάνωση διατηρεί τον έντονα διεθνή της χαρακτήρα, καθώς αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, συγκεντρώνοντας 63 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα προσμετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα και στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.