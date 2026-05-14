Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με 63 συμμετοχές η κατηγορία Sporting

Η κατηγορία Sporting του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις καταγράφει φέτος ρεκόρ συμμετοχών στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού, με 63 πληρώματα να ετοιμάζονται να δώσουν τη δική τους μάχη από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στις 13 απαιτητικές Ειδικές Διαδρομές του αγώνα.

Η φετινή διοργάνωση διατηρεί αναλλοίωτο τον διεθνή της χαρακτήρα, καθώς αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, ενός νέου θεσμού που καθιέρωσε φέτος η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), διαχωρίζοντας το μέχρι πρότινος ενιαίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλλυ. Συνολικά 21 από τα 63 πληρώματα έρχονται από το εξωτερικό και θα ταξιδέψουν στη χώρα μας για να αγωνιστούν στις εμβληματικές ελληνικές χωμάτινες διαδρομές, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις στο ευρωπαϊκό αγωνιστικό στερέωμα. Παράλληλα, ο αγώνας προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος με συντελεστή 3 με όλους τους πρωταγωνιστές του θεσμού να δηλώνουν παρών στον σημαντικότερο αγώνα Ιστορικών αυτοκινήτων της χώρας μας με στόχο την «περιπέτεια» και τη συγκομιδή βαθμών για τον εγχώριο θεσμό.

Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα που ξεχωρίζουν είναι εκείνο του Jari-Matti Latvala, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά χώματα έπειτα από την περσινή του νίκη, έχοντας αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις από τη διοργάνωση. Ο 41χρονος Φινλανδός, που εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων εκκινήσεων στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ και νικητής στο Ράλλυ Ακρόπολις το 2013, πραγματοποιεί φέτος την πρώτη του εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Στόχος του είναι να επαναλάβει τον περσινό θρίαμβο, έχοντας αυτή τη φορά στο δεξί μπάκετ της Toyota Celica Turbo 4WD ST185, τον Ιάπωνα Tomiya Maekawa. Με στόχο να αφήσουν πίσω τους τις ατυχίες των δύο προηγούμενων ετών, οι Ghislain de Mevius-Johan Jalet επιστρέφουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, αυτή τη φορά με ένα Subaru Impreza 555. Το βελγικό πλήρωμα έχει ήδη αποδείξει ότι έχει την ταχύτητα στις ελληνικές χωμάτινες διαδρομές, καθώς το 2024 βρέθηκε επικεφαλής του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε άδοξα, ενώ και στην περσινή διοργάνωση δεν κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό. Φέτος, επιστρέφει αποφασισμένο να διεκδικήσει τη νίκη.

Τα μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer Evo VI θα μοιραστούν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης. Τρίτος στη διοργάνωση του 2025 και νικητής της κατηγορίας Legends στον αγώνα του 2024, ο 21χρονος οδηγός παρουσιάζει αγωνιστική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στο βάθρο του αγώνα, απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξουν και οι Kristopher Rosenberger – Nicola Janusche Bleicher, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ταχύτητά τους στο δεύτερο σκέλος στον αγώνα της Πορτογαλίας τον προηγούμενο μήνα. Αυτή, μάλιστα θα είναι η δεύτερη παρουσία του οδηγού στα ελληνικά χώματα, καθώς ο Αυστριακός είχε αγωνιστεί στο Ράλλυ Ακρόπολις το μακρινό 1994. Την πρώτη τους εμφάνιση στον θεσμό θα πραγματοποιήσουν φέτος οι Τσέχοι Vojtěch Štajf-Veronika Havelkova, οι οποίοι θα αγωνιστούν με μία Toyota Celica GT-Four ST165, έχοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα και την κατάκτηση των πρώτων τους βαθμών στο πρωτάθλημα. Το έμπειρο δίδυμο θα επιδιώξει να προσαρμοστεί γρήγορα στις ελληνικές χωμάτινες διαδρομές και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρθενική του συμμετοχή στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Γνωστός στους Έλληνες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τις συμμετοχές του στα Ράλλυ Ακρόπολις της δεκαετίας του ’90, ο Grégoire de Mevius επιστρέφει στη χώρα μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Βέλγος οδηγός θα μοιραστεί τα μπάκετ ενός Nissan Sunny GTI-R με τον Andre Leyh, με το πλήρωμα να αφήνει θετικές εντυπώσεις στην περσινή του παρουσία στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Από εκεί και πέρα, σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα βρίσκονται οι επικεφαλής της κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος Ιστορικών Αυτοκινήτων των τελευταίων δύο ετών, οι οποίοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του αγώνα πέρυσι, επιστρέφουν φέτος με στόχο να διεκδικήσουν εκ νέου μία θέση στο βάθρο οδηγώντας μία Lancia Delta Integrale. Παράλληλα, ευελπιστούν να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατή συγκομιδή βαθμών για τον εγχώριο θεσμό, αποτέλεσμα που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση ενός ακόμη πανελλήνιου τίτλου. Προερχόμενοι από τη δεύτερη θέση στο πρόσφατο πρωταθληματικό Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με σύμμαχο την εμπειρία τους θα διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα και παράλληλα μια θέση ψηλά στη γενική κατάταξη του αγώνα.

Το πλήρωμα που θα βρεθεί στα μπάκετ μιας εντυπωσιακής Lancia 037 Rally, τερμάτισε στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης το 2024. Οι επικεφαλής της βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων και νικητές της πρεμιέρας του θεσμού, Christophe Jacob-Isabelle Regnier, γνωρίζουν πως στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ ισχυρότερο ανταγωνισμό. Το βελγικό πλήρωμα του Ford Escort MKII στη δεύτερη συμμετοχή του στον αγώνα, καλείται να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα απαιτητικές ελληνικές χωμάτινες διαδρομές, έχοντας ως βασικό στόχο τη συλλογή πολύτιμων βαθμών για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στην τέταρτη χρονιά ενασχόλησής του με τους αγώνες, ο Nemo Mazza ακολουθεί φέτος τον ευρωπαϊκό θεσμό, έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο οδηγός από το Σαν Μαρίνο θα βρεθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, συμμετέχοντας στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με Ford Escort MKII και συνοδηγό τον Ιταλό Mauro Marchiori. Το πλήρωμα θα επιδιώξει μια ανταγωνιστική εμφάνιση στις απαιτητικές ελληνικές χωμάτινες διαδρομές, συνεχίζοντας τη θετική του πορεία στον ευρωπαϊκό θεσμό. Θεαματικοί και γρήγοροι αναμένεται να είναι οι Darryn Snooks–Steuart Snooks, ένα πλήρωμα που ταξιδεύει από τη μακρινή Αυστραλία για να συμμετάσχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, με ένα Ford Escort MKII.

Ο Πρωταθλητής Κύπρου το 2019 και νικητής της κατηγορίας Rally3 στο πρόσφατο πρωταθληματικό Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, Πέτρος Παντελή, θα αγωνιστεί στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Mitsubishi Lancer Evo VI, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Αντώνη Χρυσοστόμου. Το κυπριακό πλήρωμα επιστρέφει στη χώρα μας με υψηλές φιλοδοξίες, προερχόμενο από την έβδομη θέση που κατέκτησε στην περσινή διοργάνωση, και δείχνει έτοιμο να διεκδικήσει ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Δυναμική επιστροφή στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις για τους Θέμη Χαλκιά-Μάριο Τσαούσογλου, οι οποίοι θα βρεθούν στα μπάκετ ενός εντυπωσιακού Nissan 240 RS. Συμπληρώνοντας 30 χρόνια εμπλοκής στους αγώνες, ο έμπειρος οδηγός έχει πλούσιο ενεργητικό, ενώ στην τελευταία του εμφάνιση στον αγώνα το 2022, τερμάτισε στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Άλλο ένα πλήρωμα από την Κύπρο θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, με τους Μιχάλη Ποσείδια-Πάμπο Λαό να μοιράζονται τα μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer τέταρτης γενιάς. Με σημαντικές διακρίσεις στη χώρα τους, θα αγωνιστούν για δεύτερη φορά επί Ελληνικού εδάφους και για πρώτη φορά στην Ιστορική εκδοχή του Ράλλυ Ακρόπολις. Από την άλλη, οι Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής (Porsche 911) δεν έχουν ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική χρονιά, καθώς εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους στους δύο πρώτους χωμάτινους αγώνες της σεζόν. Στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, το πλήρωμα θα επιδιώξει να βάλει τέλος στο αρνητικό αυτό σερί και να φτάσει στον τερματισμό χωρίς προβλήματα.

Με χιλιάδες αγωνιστικά χιλιόμετρα στο πλούσιο παλμαρέ του, ο Σωτήρης Σκαλτσάς επιστρέφει στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα, με συνοδηγό στο Volkswagen Golf II GTI τον Λάμπρο Ζωγράφο. Γνωστοί από τη συμμετοχή τους και την εντυπωσιακή εμφάνιση στον αγώνα το 2023 όπου κατέλαβαν στην πέμπτη θέση, οι Τσέχοι Oldrich Kovarik jnr–Marek Kapic θα βρεθούν ξανά στα Ελληνικά χώματα με το Skoda Favorit 136L/A. Το θεσμό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων ακολουθεί ο Νίκος Παυλίδης, ο οποίος θα οδηγήσει ένα Fiat 131 Racing, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Κουμποτή. Ο Βορειοελλαδίτης οδηγός θέλει να συγκεντρώσει τους πρώτους του βαθμούς στο θεσμό, καθώς στην πρεμιέρα στην Πορτογαλία δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Την πρώτη του απόπειρα στην κατηγορία των Ιστορικών θα κάνει ο πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία F2 το 2024, Χρύσος Παντελή, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo III, έχοντας δίπλα του τον Θωμά Θεοφάνους. Σε αποτέλεσμα ανάλογο με το περσινό όπου είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση μεταξύ των Ελληνικών πληρωμάτων στοχεύει ο Γιώργος Δελαπόρτας, ένας οδηγός με αρκετές διακρίσεις στην κατηγορία Regularity και ο οποίος μεταπήδησε στη Sporting στις αρχές του 2023. Στο δεξί μπάκετ του Volkswagen Golf II που θα οδηγεί, θα βρίσκεται ο Ηλίας Παναγιωτούνης. Με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή των Ιταλών Andrea Succi–Fabio Graffieti με BMW M3 E30. Το πλήρωμα έχει ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο στο χωμάτινο πρωτάθλημα Ιστορικών αυτοκινήτων, ωστόσο αυτή θα είναι η πρώτη του αναγνωριστική επαφή με τα ελληνικά χώματα. Ενθουσιασμένοι από τις ειδικές διαδρομές του αγώνα δήλωσαν πέρυσι οι Αυστραλοί Philip Thomas–Darren Davison, οι οποίοι επιστρέφουν φέτος με Ford Escort MKII με στόχο να φτάσουν και πάλι στον τερματισμό κάτω από τον επιβλητικό βράχο της Ακρόπολης. Από ελληνικής πλευράς, ο Γιώργος Παραδείσης αναμένεται να διεκδικήσει ένα υψηλό πλασάρισμα στη γενική κατάταξη. Με «παράσημο» την τρίτη θέση στη διοργάνωση του 2022, στην έκτη συμμετοχή στον αγώνα, θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Ford Escort MKI, με συνοδηγό τον Πλούταρχο Στεργίου.

Άλλα δύο πληρώματα από την Αυστρία θα ταξιδέψουν στη χώρα μας για τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων. Ανάμεσά τους ο «φιλέλληνας» Georg Reitsperger, ο οποίος έχει λάβει τέσσερις φορές εκκίνηση στο σύγχρονο και άλλες τόσες στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στα ελληνικά χώματα, επιστρέφει πίσω από το τιμόνι ενός Ford Sierra RS Cosworth 4×4, με συνοδηγό τον Herbert Knodl. Από την άλλη, οι πατήρ και υιός Lukas και Helmut Schindelegger μπορεί να είναι άγνωστοι στο ελληνικό κοινό, ωστόσο μόνο απαρατήρητοι δεν περνούν. Έχοντας κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο των Πρωταθλητών Αυστρίας στα Ιστορικά, έρχονται στην Ελλάδα με στόχο να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στις απαιτητικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές με ένα Ford Escort MKII. Έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από την ασφάλτινη επιφάνεια, ο Δημήτρης Αμαξόπουλος μεταπήδησε στο χώμα σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία των Ιστορικών. Στην τέταρτή του απόπειρα στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις θα βρεθεί στο τιμόνι μιας Toyota Corolla, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Βαγγέλη Μούκα.

Σταθερή παρουσία στον αγώνα έχουν και οι Γερμανοί Siegfried Mayr-Renate Mayr (Volvo 240), οι οποίοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις το 2023 και έκτοτε δίνουν ανελλιπώς το «παρών». Με δύο βάθρα στους ισάριθμους πρώτους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών, οι Τάκης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης έχουν πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν. Το πλήρωμα θα αγωνιστεί με ένα Ford Sierra RS Cosworth 4×4, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει ξανά στην κατηγορία των Ιστορικών, ενώ οι Thomas Kubler–Marco Macedo έρχονται και φέτος στη χώρα μας με μία Mercedes-Benz 500 SL. Βελτιωμένοι οδηγικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσιος Κολοτούρος ανυπομονούν να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο. Το πλήρωμα, που δίνει ανελλιπώς το «παρών» κάθε χρόνο στον διεθνή αγώνα, θα βρεθεί στα μπάκετ μιας Toyota Corolla AE92, με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα. Γνώριμοι από τη συμμετοχή τους στον αγώνα το 2024, οι Πολωνοί Piotr Gadomski–Bartlomiej Meka ακολουθούν φέτος τον νεοσύστατο Ευρωπαϊκό θεσμό και επιστρέφουν στη χώρα μας, αυτή τη φορά με ένα Volvo 142 GL. Παρά τη μικρή του εμπειρία ως οδηγός, ο Δημήτρης Τρίκαρδος δείχνει συνεχή αγωνιστική βελτίωση στους τελευταίους αγώνες και στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις θα συμμετάσχει με τον Κωνσταντίνο Βερυκάκη στο δεξί μπάκετ ενός Ford Escort MKI. «Θαύματα» κάνει με το Toyota Starlet EP71 στα χέρια του ο Κωνσταντίνος Αργυρίου, ο οποίος επιστρέφει στον αγώνα έχοντας στο πλευρό του τον Σταμάτη Λάσκο. Πρόκειται για ένα πλήρωμα που το 2023 είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Οι Άγγελος Ζήβας-Γρηγόρης Πιερρουτσάκος επιστρέφουν στον αγώνα τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους παρουσία, ενώ θα βρεθούν για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια στα μπάκετ ενός Toyota Starlet EP81.

Με Toyota Starlet KP61 θα συμμετάσχουν οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, ένα πλήρωμα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την προσπάθειά του και στις τρεις προηγούμενες συμμετοχές του στον αγώνα. Άλλη μια επιστροφή στον αγώνα, έπειτα από διάλειμμα ενός έτους, καθώς οι Βασίλης Μπατής-Μίνωας Μιχελάκης θα φορέσουν και πάλι ζώνη και κράνος και θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Toyota Starlet EP71. Με μία Alfa Romeo 2000 Berlina θα εκκινήσουν οι Παύλος Βοτζάκης-Αντώνης Ρέκκας, ενώ ένα Nissan Pulsar θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Ντόντος που θα λάβει μέρος για τέταρτη φορά στον αγώνα, έχοντας τον Νίκο Ιντζόγλου δίπλα του. Δέκα χρόνια πέρασαν από την τελευταία συμμετοχή του Χρήστου Οικονόμου σε αγώνα ράλλθ, με τον Βορειοελλαδίτη οδηγό να ρίχνεται στη μάχη με το χρονόμετρο με τον Αντώνη Γαρυφαλή στο δεξί μπάκετ ενός Renault 19. Τον πρώτο του τερματισμό στο φετινό πρωτάθλημα Ιστορικών θα «κυνηγήσει» ο Πρωταθλητής Ελλάδος στα Ιστορικά του 2014, Γιώργος Κασιδόπουλος (Toyota Corolla AE86), έχοντας την πολύτιμη καθοδήγηση του Νικόλαου Κωτσαδάμ, ενώ τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο πρωταθλητής Ελλάδος της κατηγορίας Ν το 1997, Βασίλης Χαλκιάς επιστρέφει στον αγώνα, αυτή τη φορά με ένα Nissan Sunny GTI-R και τον Χρήστο Μαλισσόβα δίπλα του. Πιστοί στο ραντεβού τους με τον διεθνή αγώνα δηλώνουν για ακόμη μία χρονιά οι Παντελής Αντωνόπουλος-Μάιρα Καλλίτση. Με Ford Escort MKII, το πλήρωμα συνεχίζει την αδιάκοπη παρουσία του στη διοργάνωση, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις εκδόσεις του αγώνα από το 2015 και έπειτα, ενώ από την Τσεχία θα έρθουν στη χώρα μας οι Oldrich Kovarik senior–Karel Jiratko με ένα σπάνιο Skoda Octavia Super. Με ένα λευκό Subaru Impreza WRX θα συμμετάσχουν οι Στέλιος Γιαμαλάκης-Νίκος Σάμιος, φιλοδοξώντας να φτάσουν χωρίς προβλήματα στον τερματισμό του αγώνα. Η ταχύτητα, πάντως, δεν απουσιάζει ούτε από τους Λαμιώτες Κωνσταντίνο Μυλωνά-Νικόλαο Παραπέρα, ένα πλήρωμα που το 2024 είχε πραγματοποιήσει αξιόλογη εμφάνιση, τερματίζοντας στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Subaru Impreza GT Turbo τον γιο του, Νικόλαο Βυτόγιαννη, ο Κυριάκος Βυτόγιαννης δίνει και φέτος το «παρών» στον αγώνα, συνεχίζοντας την οικογενειακή παρουσία στη διοργάνωση. Με νέο αυτοκίνητο θα ριχτούν στη μάχη των 13 Ειδικών Διαδρομών οι Τρικαλινοί Γιώργος Χατζηγάκης-Ιωάννης Τόλιας, οι οποίοι θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Toyota Starlet. Επέστρεψε στην ενεργό δράση στο πρόσφατο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, ο Μιχάλης Νομικός και στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις οδηγήσει ένα Toyota Starlet, έχοντας στο πλευρό του τον Ιωάννη Γιώτη. Με στόχο έναν απροβλημάτιστο αγώνα θα «κατηφορίσει» στη Λαμία ο Άκης Λαδιάς, έχοντας την καθοδήγηση του πολύπειρου Μιχάλη Πατρικούση, ο οποίος θα διαβάζει τις σημειώσεις στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet, ενώ με Toyota Starlet διαφορετικής γενιάς θα αγωνιστούν οι Γιώργος Μπερτσάτος-Κώστας Κόντος στην τέταρτη χρονιά εμπλοκής του οδηγού με το χώρο των αγώνων. Άλλο ένα πλήρωμα από τη Βόρεια Ελλάδα θα δώσει το «παρών» στον διεθνή αγώνα, με τους Αντώνη Γκάνο-Πέτρο Κώνστα να συμμετέχουν με μία Mercedes-Benz 190E στην τέταρτη παρουσία τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Από την άλλη, την πρώτη του εμφάνιση ως οδηγός στον «μαραθώνιο» αγώνα θα κάνει ο Ιπποκράτης Παλαπάνογλου, έχοντας στο δεξί μπάκετ μίας Toyota Corolla TE30 τον Παναγιώτη Γκλιάτη, ενώ με νέο συνοδηγό, τον Ιωάννη Τζόγια θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Κοφινάς με Toyota Corolla AE86. Η διοργάνωση του 2022 αποτέλεσε την αφορμή για να «πατήσει» χώμα ο Ιωάννης Καλαϊτζιάν, ο οποίος έκτοτε δίνει μόνιμα το παρών στον αγώνα. Συνοδηγός στο Fiat Ritmo 125 TC θα είναι η «Μαριάννα Καλογηράτου». Πέντε χρόνια πέρασαν από την τελευταία συμμετοχή του Πάνου Κωνσταντάκου, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση, αυτή τη φορά με ένα Toyota Starlet EP81 και τον Ιωάννη Ραβάνη δίπλα του, με τους Σπύρο Μουστάκα-Απόστολο Λακασά να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους στην κατηγορία Sporting του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Mazda 323. Στον πρώτο αγώνα ράλλυ της ζωής του θα συμμετάσχει ο 23χρονος Αλέξανδρος Γκάνος, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet EP81 την Ράνια Κυρλαγκίτση. Εντός έδρας θα αγωνιστούν οι Φάνης Ραχούτης-Ανδρέας Γρηγορόπουλος με ίδιο αυτοκίνητο, ενώ τα μπάκετ ενός Toyota Starlet θα μοιραστούν οι Αλέξανδρος Παπανδρέου-Δημήτριος Ριζόπουλος. Παντός εδάφους, οι Πάτροκλος Κανσός-Αχιλλέας Λαδάς θα δώσουν το παρών με μία BMW 320/6 ενώ το ντεμπούτο τους στη χωμάτινη επιφάνεια θα κάνουν οι Κλέων Τσέτης-Νικόλαος Παπαδήμας με ένα Lada VAZ 2107. Λάτρεις του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, οι Ilkka Kalmanlehto–Janna Salopuro έρχονται για άλλη μια χρονιά στη χώρα μας με ένα Datsun 160J. Ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος με τεράστια εμπειρία από το χώρο, καθώς ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα τη δεκαετία του ’70 θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Toyota Yaris, με την καθοδήγηση του Σπύρου Μπόγδανου.

Η ανανεωμένη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια διαδρομή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις διέρχεται από εμβληματικές ειδικές διαδρομές, οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις. Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα στην «καρδιά» της Λαμίας. Η Πλατεία Ελευθερίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή. Με αναμμένους πλέον τους προβολείς στα αγωνιστικά τους, τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα» μήκους 12,07 χλμ. και θα επιστρέψουν για διανυκτέρευση στο Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ο χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αποτελεί διαχρονικά το κέντρο των δραστηριοτήτων του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, προσφέροντας τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των ομάδων και της οργάνωσης. Στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης θα αναπτυχθεί το Service Park του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς επίσης και το αρχηγείο του αγώνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 ειδικές διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν νωρίς το πρωί από το Service Park και θα αγωνιστούν στην ειδική διαδρομή «Καλαμάκι», μήκους 12,99 χλμ., η οποία είναι γνωστή από παλαιότερες εκδόσεις του σύγχρονου Ράλλυ Ακρόπολις. Μνήμες από το παρελθόν θα αναβιώσει η τρίτη διαδρομή του αγώνα, «Μακρυράχη» (8,37 χλμ.), η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το Ράλλυ Ακρόπολις, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά», μήκους 13,45 αγωνιστικών χιλιομέτρων, πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Ανάβρα για το ενδιάμεσο σέρβις.

Έπειτα, θα επιστρέψουν στην ειδική «Μακρυράχη» για τη δεύτερη διέλευση από τη συγκεκριμένη διαδρομή και θα ακολουθήσει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά». Στη συνέχεια, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν σε μία ακόμη εμβληματική Ειδική Διαδρομή του αγώνα, τον «Ταρζάν», μήκους 15,05 χλμ., μια διαδρομή που έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο Ράλλυ Ακρόπολις. Ο «Ταρζάν» συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και απαιτητικές ειδικές του ελληνικού αγώνα, καθώς συνδυάζει γρήγορα τμήματα με τεχνικά και στενά κομμάτια μέσα στο δάσος της Οίτης, αποτελώντας διαχρονικά μια πραγματική δοκιμασία για τα πληρώματα. Η συγκεκριμένη διαδρομή εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του εθνικού μας αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αποκτώντας γρήγορα ξεχωριστή θέση στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μετά από απουσία 15 περίπου ετών, επέστρεψε στο προσκήνιο με την επάνοδο του Ράλλυ Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2021. Φέτος, ο «Ταρζάν» περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, προσφέροντας στα ιστορικά αυτοκίνητα την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες διαδρομές της χώρας. Το σκέλος του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα», συνολικού μήκους 12,07 χλμ. και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία με προορισμό την πρώτη Ειδική Διαδρομή της ημέρας, την «Αμφίκλεια», μήκους 13,17 χλμ. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια» (11,65 χλμ.), η οποία είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και το 2025, ενώ θα ακολουθήσει η απαιτητική διαδρομή «Μαυρονέρι» (13,35 χλμ.), πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Αλίαρτο για το ενδιάμεσο σέρβις. Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται με την Ειδική Διαδρομή «Θήβα», μήκους 14,91 χλμ., ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με την τελευταία Ειδική Διαδρομή του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Έπειτα από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα τερματίσουν στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) και στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων (https://webapp.sportity.com/event/SPO26HACROPOLIS/4d688753-3a47-4c32-a1be-c8ae3678e4d2), μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

