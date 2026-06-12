Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Sporting: Με όνομα βαρύ…

Όπως το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θεωρείται δεδομένο στο WRC, έτσι καθιερώνεται πλέον και η ιστορική εκδοχή του 73χρονου αγώνα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η πρόσφατη ακόμα φετινή διοργάνωση αποτέλεσε πιστοποιητικό ότι το ελληνικό motorsport εξελίσσεται από την ΟΜΑΕ με συνέπεια και όραμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Το Ράλλυ Ακρόπολις, στην ιστορική του έκφραση και σε εκδοχή Sporting και Regularity, λειτούργησε και ως καθρέπτης των δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, με την πολιτεία να αφήνει το αποτύπωμά της, όπως συμβαίνει και με τον αγώνα του WRC. Στο «Ιστορικό», έναν αγώνα που προσμετράται στο Ευρωπαϊκό και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι αστοχίες και οι ατυχίες αξιοποιήθηκαν ως πλεονέκτημα από τους δημιουργούς του.

Αποδείχθηκε ευφυέστατη επιλογή η μετακίνηση στη Λαμία, στα χνάρια του αγώνα του WRC, με την υποστήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου. Εργαλείο η δοκιμασμένη ΠΕΛ, όπου και το Service Park, ενώ ο «Ταρζάν» αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη σχεδίαση του αγώνα με τις δεκατρείς ε.δ. και όπου τα περισσότερα από τα εξήντα πληρώματα έζησαν για πρώτη φορά τη στιγμή. Και μάλιστα σε συνθήκες τόσο-όσο, ώστε να μη θίγεται η ιστορία αλλά και να μην καταστρέφονται περιουσίες ιδιωτών. Σε ένα κοκτέιλ όπου ο βράχος περιορίζει (;) το νεροφάγωμα, ενώ το καλντερίμι εκθέτει και τα Pirelli και τα Hankook.

Οι κακές καιρικές συνθήκες όλο το τριήμερο δοκίμασαν τα αντανακλαστικά του οργανωτή από το βράδυ της Παρασκευής, μετά την εκκίνηση από τη Λαμία, με λασπωμένη τη νυχτερινή ε.δ.-πρόλογο στη Στύρφακα, αλλά και την επομένη στην ε.δ. Καλαμάκι. Αμέσως ακυρώθηκαν και οι Μακρυράχη 1 και 2, επιλογές από στελέχη και κριτές επιπέδου WRC, με έμπειρους πλοηγούς στα θηρία pick-up της Ford, προσφορά του Car Center. Αντίστοιχα δοκιμάστηκε και η ποιότητα των αγωνιζομένων, όπως και των μηχανικών τους. Οι παθιασμένοι της ομάδας Q2 δίδαξαν αλλαγή κιβωτίου στο Golf GTI του Σ. Σκαλτσά σε 12 λεπτά, ενώ οι έμπειροι Κυρκαίοι διεκδικούν Όσκαρ για το πώς διαχειρίζεσαι τον απαιτητικό συνδυασμό Κουτσίκος-Ματαλιωτάκης-Sierra RS. Αριστούχοι και οι θεατές στη Φθιώτιδα, όπου ο ενθουσιασμός τους συνδυάζεται με εξαιρετικές γνώσεις. Ακριβώς ό,τι ισχύει και για την ομάδα ενημέρωσης του ΙΡΑ. Μακάρι ο τρόπος τους στα σόσιαλ μίντια να αποτελέσει πιλότο για τα σωματεία που υπηρετούν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ, ΠΟΙΟΣ;

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις το ερώτημα. Ο καθένας στο είδος του και για δεύτερη συνεχή φορά νικητής ο Λάτβαλα, που δεν απειλήθηκε από τον δεύτερο Ρόζενμπεργκερ με το Impreza. Δεν υπάρχει όμως και καμία αμφιβολία ότι σε έναν χρόνο θα έχει Έλληνα αντίπαλο: τον Αχιλλέα Α. Χριστοδούλου, που θα τον ανταγωνιστεί στα ίσια, αξιοποιώντας τον συνοδηγό του, Κώστα Σούκουλη, την ομάδα τους, το Car Center και ένα αυτοκίνητο αντίστοιχο με την εξαιρετική Celica ST185 του νικητή. Ο Αχιλλέας, με εξαιρετική αγωγή και σοβαρές σπουδές σε εξέλιξη, σεμνός και ταλαντούχος. Και αναζητούνται μιμητές, ευρύτερα στην κοινωνία μας. Εν δυνάμει νικητής και ο Γιώργος Χατζηρήγας, που απογειώνει ό,τι οδηγεί, σε κάθε επιφάνεια. Χωρίς σχόλιο η στιγμή τους την Κυριακή, που τους στοίχισε το βάθρο. Να είναι γερός ο κ. Μάριος Σταφυλοπάτης, να υποστηρίζει κορυφαίους σε κάθε διαδικασία. Στον ρυθμό τους ο Πέτρος Παντελή και, όταν το EVO VI εξελιχθεί, ο Κύπριος οδηγός θα έχει πολλά να πει στον δικό του αγώνα. Αντίπαλο ουσιαστικά δεν βρήκε στο Παγκόσμιο η Lancia 037, όπως η Martini των Α. Χριστοδούλου – Σαμαρά, αλλά και, στα δικά μας περί αγώνων τη δεκαετία του 1980, το Nissan 240 RS. Όπως αυτό των Θέμη Χαλκιά – Μάριου Τσαούσογλου, που υποστήριξαν τη συμμετοχή τους με εμπιστοσύνη στους μηχανικούς τους και σεβασμό στην ιστορία.

Παράδειγμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Νικόλας Παυλίδης, που συνδυάζεται με τον Δημήτρη Κουμπωτή και με τον EMC Κώστα Σπύρου. Το σεμινάριό τους αποτελεί προσφορά στην κουλτούρα του Έλληνα, με την επιλογή του Fiat 131 Racing. Μάθημα για την οδήγηση, την εξέλιξη και τη συντήρηση κοσμημάτων εποχής.

Αντίστοιχα, δεν θα μάθουμε ποτέ αν στη λάσπη θα έβρισκε αντίπαλο ο Κώστας Αργυρίου, άστοχος δύο ε.δ. πριν από το τέλος στη Θήβα. Στο «ποιος να συγκριθεί μαζί του», και πέρα από τα χρονόμετρα, κατατάσσεται και ο Άγγελος Ζήβας, που προσφέρει και αγωνιστικό ήθος, υποστηρίζοντας συναθλητές του.

Στα περίφημα 1.300 κ.εκ. και πέρα από το ρεσιτάλ του Κόβαρικ με το Skoda, η δυναμική της κλάσης Α5 πιστοποιείται από τη συμμετοχή δώδεκα Starlet. Καμία έκπληξη από τις επιδόσεις των Λαδιά – Πατρικούση με το Starlet, ενώ η προοπτική αφορά τους Μπερτσάτο και Χατζηγάκη. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος με το Yaris υπενθυμίζει ποιος είναι ο «βασιλιάς» στο ελληνικό motorsport.

Περί αγωνιστικών Toyota, και η δίλιτρη Celica σε ανεπανάληπτο κρεσέντο, όποτε λειτουργεί, από τους Μυλωνά – Παραπέρα. Συνδυασμός που δεν αφήνει χώρο στα Escort με οκτώ βαλβίδες, ενώ είναι λεπτομέρεια η εγκατάλειψη του Γιώργου Παραδείση, που ζωγράφιζε με το 16βάλβιδο MK1, εξελιγμένο από τα χέρια του Δημήτρη Γιαλούρη, με υποστήριξη από τον Σταμάτη Παντιέρα. Μάχη μεταξύ Golf δεν προέκυψε, με τους σοβαρούς Δελαπόρτα – Παναγιωτούνη να αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ οι Σ. Σκαλτσάς – Ζωγράφος ταλαιπωρήθηκαν πριν εγκαταλείψουν. Μάχη που δεν έγινε και στα 1.600 κ.εκ. μεταξύ των Γιάννη Παράβαλου και Δημήτρη Αμαξόπουλου, με το ερώτημα περί της επιτυχημένης μετάδοσης να μην έχει απαντηθεί. Ο Δημήτρης, με την κίνηση στον πίσω άξονα, εγκατέλειψε το Σάββατο, ενώ ο Γιάννης, που αντιμετώπισε προβλήματα, γνωρίζει μέχρι πού φτάνει η προσθιοκίνητη Corolla με τα Hankook.

Αστοχία την Κυριακή, αλλά και διάκριση. Η απόδειξη ότι ένα Group N εποχής μπορεί να διακριθεί. Όπως από τους έμπειρους Βυτόγιαννη με το Impreza, μέχρι τη στιγμή τους, αλλά και εύστοχα, με επίδοση γενικής, από τους Μουστάκα – Λακασά με το 323 GTX του Νομικού. Με πλεονέκτημα την εμπειρία τους, όντας κορυφαίοι στα Regularity games. Καθένας στο είδος του. Αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται το πάθος του Βοτζάκη να οδηγήσει την Berlina στον τερματισμό, ενώ οι Παλαπανόγλου – Γκλιάτης αποτελούν την πεμπτουσία του ερασιτέχνη σε έναν δύσκολο αγώνα. Με ανταγωνιστές σε αυτόν τον άτυπο χαρακτηρισμό τους Καλαμαρά – Λαμπράκη με το Starlet.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από την Ακρόπολη στη Θήβα «βρέθηκε» ο τερματισμός και αναζητείται ο Ιερός Βράχος, που πλέον χρησιμοποιείται ως «χορηγός» ονόματος, όπως και στο WRC. Η μετακίνηση στη Βοιωτία αποτέλεσε επιλογή-οπισθοδρόμηση, με άλλοθι τις κυκλοφοριακές συνθήκες λόγω του Final Four στο ΟΑΚΑ. Αντίστοιχα, και χωρίς την παραμικρή διάθεση να τσαλακωθεί ένα εγχείρημα που συγκλονίζει, κρίνεται αδιανόητο να έχουμε τρεις διεθνείς αγώνες σε έναν μήνα, μαζί με το Baja στη χώρα μας, όπου ο Σεπτέμβριος είναι περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο, ενώ αναζητάς ικανά στελέχη, όπως και τρόπους επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των Μέσων.