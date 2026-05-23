Iστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Sporting: Οι Jari Matti Latvala-Tomiya Maekawa στην κορυφή

Το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησε το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, με τα 60 πληρώματα που διήλθαν από τη ράμπα της εκκίνησης που είχε στηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας να ρίχνονται στη μάχη με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα».

Για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, το οδόστρωμα παρέμεινε στεγνό, όμως μετά τη διέλευση των πρώτων πληρωμάτων η βροχή έκανε την εμφάνισή της, μεταβάλλοντας σημαντικά τις συνθήκες πρόσφυσης. Η νυχτερινή ειδική που διεξήχθη υπό το φως των προβολέων των αγωνιστικών, αποδείχτηκε απαιτητική για τα πληρώματα, κάποια εκ των οποίων αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Εκμεταλλευόμενος την τεράστια εμπειρία του, ο Φινλανδός Jari-Matti Latvala κινήθηκε εξαιρετικά από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα του αγώνα, καταφέρνοντας από νωρίς να χτίσει σημαντική διαφορά από τους διώκτες του. Με συνοδηγό στην Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) τον Ιάπωνα Tomiya Maekawa, το δίδυμο έδειξε από νωρίς τις άγριες διαθέσεις του, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση που το έφερε στην κορυφή της κατάταξης με χαρακτηριστική άνεση. Στη δεύτερη θέση γενικής και στην πρώτη της κατηγορίας 5 βρίσκονται οι Kristopher Rosenberger-Nicola Janusche Bleicher κάνοντας ένα απροβλημάτιστο πρώτο σκέλος με το Subaru Impreza 555, στην επιστροφή του Αυστριακού οδηγού στα Ελληνικά χώματα έπειτα από 32 χρόνια.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι πρώτοι Έλληνες και επικεφαλής του εγχώριου θεσμού, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα για προβλήματα ορατότητας, καθώς συνάντησαν τη σκόνη προπορευόμενου αυτοκινήτου στη διάρκεια της ειδικής. Το πλήρωμα της Lancia Delta Integrale βρίσκεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα πίσω από τους Αυστριακούς και αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό στη συνέχεια του αγώνα.

Μια λανθασμένη επιλογή ελαστικών κόστισε πολύτιμο χρόνο στους Αχιλλέα Χριστοδούλου-Κωνσταντίνο Σούκουλη, καθώς το Mitsubishi Lancer Evo VI γλιστρούσε αρκετά στη νυχτερινή ειδική, με το πλήρωμα να ολοκληρώνει την πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα στην τέταρτη θέση γενικής. Μια θέση πιο πίσω βρίσκεται ο παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων, Gregoire de Mevius, ο οποίος έχει στο δεξί μπάκετ του Nissan Sunny GTI-R τον Andre Leyh. Τους ακολουθούν οι συμπατριώτες τους, Βέλγοι, Christophe Jacob-Isabelle Regnier (Ford Escort RS1800 MKII), ένα πλήρωμα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων.

Έβδομοι γενικής είναι οι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου που έκαναν τα πρώτα τους αναγνωριστικά χιλιόμετρα με το Mitsubishi Lancer Evo VI και αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο υπόλοιπο του αγώνα. Λίγο πιο πίσω τους ακολουθούν οι Χρύσος Παντελή-Θωμάς Θεοφάνους στην επιστροφή του Κύπριου οδηγού στο τιμόνι ενός τετρακίνητου Mitsubishi Lancer Evo III. Οι Ιταλοί Andrea Succi – Fabio Graffieti στην πρώτη τους συμμετοχή σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις είναι στην ένατη θέση γενικής με την BMW M3 E30, με τους Nemo Mazza-Mauro Marchiori (Ford Escort RS1800 MKII) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Πιο πίσω είναι οι Τσέχοι Vojtech Stajf-Veronika Havelkova που έλυσαν στο βραδινό σέρβις το πρόβλημα με το ημιαξόνιο της Toyota Celica GT-Four ST165, στην πρώτη εμφάνιση του πληρώματος επί Ελληνικού εδάφους. Δεύτεροι για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων είναι οι Λαμιώτες Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας (Toyota Celica GT-Four ST165) που κινήθηκαν ταχύτατα στη νυχτερινή «Στίρφακα», καταλαμβάνοντας παράλληλα την πρώτη θέση στην κατηγορία 2.

Οι Georg Reitsperger-Herbert Knodl τους ακολουθούν στη γενική κατάταξη με το τετρακίνητο Ford Sierra RS Cosworth 4×4, με τους Αλέξανδρο Χριστοδούλου-Αθανάσιο Σαμαρά να είναι στην τρίτη θέση του αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με την εντυπωσιακή Lancia 037 Rally. Πιο πίσω στην κατάταξη βρίσκονται οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης με Volkswagen Golf II και οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσης Κολοτούρος με Toyota Corolla AE92. Οριστικά εκτός αγώνα τέθηκαν οι Ghislain de Mevius-Andre Leyh, καθώς ένα σπασμένο ρουλεμάν τροχού στο Subaru Impreza 555 τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν πρόωρα την προσπάθειά τους.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 ειδικές διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν νωρίς το πρωί από το Service Park και θα αγωνιστούν στην ειδική διαδρομή «Καλαμάκι», μήκους 12,99 χλμ., η οποία είναι γνωστή από παλαιότερες εκδόσεις του σύγχρονου Ράλλυ Ακρόπολις. Μνήμες από το παρελθόν θα αναβιώσει η τρίτη διαδρομή του αγώνα, «Μακρυράχη» (8,37 χλμ.), η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το Ράλλυ Ακρόπολις, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά», μήκους 13,45 αγωνιστικών χιλιομέτρων, πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Ανάβρα για το ενδιάμεσο σέρβις.

Έπειτα, θα επιστρέψουν στην ειδική «Μακρυράχη» για τη δεύτερη διέλευση από τη συγκεκριμένη διαδρομή και θα ακολουθήσει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά». Στη συνέχεια, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν σε μία ακόμη εμβληματική Ειδική Διαδρομή του αγώνα, τον «Ταρζάν», μήκους 15,05 χλμ., μια διαδρομή που έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο Ράλλυ Ακρόπολις. Ο «Ταρζάν» συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και απαιτητικές ειδικές του ελληνικού αγώνα, καθώς συνδυάζει γρήγορα τμήματα με τεχνικά και στενά κομμάτια μέσα στο δάσος της Οίτης, αποτελώντας διαχρονικά μια πραγματική δοκιμασία για τα πληρώματα. Η συγκεκριμένη διαδρομή εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του εθνικού μας αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αποκτώντας γρήγορα ξεχωριστή θέση στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μετά από απουσία 15 περίπου ετών, επέστρεψε στο προσκήνιο με την επάνοδο του Ράλλυ Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2021. Φέτος, ο «Ταρζάν» περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, προσφέροντας στα ιστορικά αυτοκίνητα την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες διαδρομές της χώρας. Το σκέλος του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα», συνολικού μήκους 12,07 χλμ. και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.