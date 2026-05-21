Με Ford Ranger ο πολύπειρος LeMan πλοηγός στο Historic Acropolis Rally 2026

Για τις ανάγκες του Historic Acropolis Rally 2026, δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, η Ford Car Center θα παρέχει στη διοργάνωση πέντε Ranger, εκ των οποίων τρία θα εκτελέσουν χρέη πλοηγών οχημάτων.

Με την ευγενική προσφορά της Ford Car Center, η Ford υποστηρίζει έμπρακτα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Historic Acropolis Rally, διαθέτοντας στη διοργάνωση πέντε Ford Ranger για τις ανάγκες του εμβληματικού αγώνα Ιστορικών Αυτοκινήτων – ο οποίος ξεκινά την προσεχή Παρασκευή 22 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 24 Μαΐου.

Με τους γνώριμους αριθμούς «000», «00» και «0» στις πόρτες τους, τρία από τα πέντε pick-up οχήματα της Ford Pro θα εκτελέσουν χρέη πλοηγών, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τις κορυφαίες ικανότητες του pick-up μοντέλου της Ford Pro στις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Ειδικά για το 2026, ο στόλος υποστήριξης περιλαμβάνει ένα Ranger Raptor, δύο Ranger Plug-In Hybrid Wildtrak και δύο πετρελαιοκίνητα Ranger Wildtrak. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το πανίσχυρο Ranger Raptor, το οποίο θα οδηγεί σε ρόλο τελευταίου πλοηγού ο Λεωνίδας Α. Μανιατόπουλος (LEMAN), διαχρονικά ο πλοηγός του εθνικού μας αγώνα.

Το Historic Acropolis Rally 2026 αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων συγκεντρώνοντας 21 πληρώματα από το εξωτερικό και συνολικά 63 στην κατηγορία Sporting. Ύστερα από συνολικά 13 ειδικές διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα που θα ξεκινήσουν τον φετινό αγώνα την Παρασκευή 22 Μαΐου από την περιοχή της Λαμίας θα τερματίσουν την Κυριακή 24 Μαΐου στην Αθήνα με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

