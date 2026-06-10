NASCAR Euro Series 2026: Κέρδη σε βαθμούς για τον Θωμά Κρασώνη στο Brands Hatch

Σημαντικούς βαθμούς συγκέντρωσε ο Θωμάς Κρασώνης στο Nascar GP UK, τον τρίτο διπλό αγώνα της φετινής σεζόν, ο οποίος διεξήχθη στην πίστα του Brands Hatch.

Το τριήμερο ξεκίνησε πολύ δυνατά για τον Πρωταθλητή του 2025 στην OPEN, καθώς στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ σε στεγνό οδόστρωμα για την πίστα του Brands Hatch (48’’.285). Το Σάββατο ο καιρός δυσκόλεψε πολύ τους αγωνιζόμενους, καθώς οι συνθήκες ήταν μικτές, με βροχή ανά διαστήματα, ενώ κάποιες στιγμές σταματούσε να βρέχει και η πίστα στέγνωνε.

Οι κατατακτήριες έγιναν υπό βροχή, γεγονός που επηρέασε τον Κρασώνη, καθώς το set up του αυτοκινήτου δεν ήταν το ιδανικό. Ωστόσο κατάφερε να μπει στην διαδικασία της superpole, όπου πέντε οδηγοί έδωσαν μεγάλη μάχη με τους χρόνους τους να είναι μέσα στο ίδιο δέκατο! Εν τέλει ο Θωμάς έκανε τον έβδομο χρόνο.

Ο αγώνας του Σαββάτου ταλαιπώρησε εξίσου τον Έλληνα οδηγό, καθώς η έντονη βροχή που όλοι περίμεναν δεν ήρθε ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν οι ήδη υψηλές πιέσεις που είχε επιλέξει η ομάδα για τα ελαστικά του αυτοκινήτου του Κρασώνη να αυξηθούν περαιτέρω. Έτσι, ενώ μετά από την εκκίνηση κέρδισε αρκετές θέσεις και βρέθηκε τέταρτος, τα ελαστικά υπερθερμάνθηκαν και η απόδοσή τους έπεσε κατακόρυφα. Έτσι τερμάτισε στην 7η θέση, όμως μετά από τον αποκλεισμό του Ercoli, κέρδισε μία θέση στα οριστικά αποτελέσματα του αγώνα του Σαββάτου.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε το Σάββατο να κάνει καλό χρόνο λόγω των πιέσεων των ελαστικών, ο Θωμάς εκκίνησε από την 12η θέση στον αγώνα της Κυριακής. Όμως έκανε πολύ καλή εκκίνηση κι εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του στο στεγνό οδόστρωμα, έφτασε μέχρι την 6η θέση. Έπειτα από την εγκατάλειψη του Ercoli, όμως, κέρδισε ακόμα μία θέση κι εν τέλει κατετάγη 5ος. Ο αγώνας, πάντως, ήταν εξαιρετικά δύσκολος, με πολλές επαφές, εξαιτίας των οποίων το αυτοκίνητου του Θωμά υπέστη αρκετές ζημιές σε ό,τι έχει να κάνει με τα αεροδυναμικά βοηθήματα, με την απόδοση να πέφτει και πάλι στους τελευταίους γύρους. Έπειτα από το τρίτο αγωνιστικό διήμερο, ο Θωμάς Κρασώνης βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας της κατηγορίας V8GP με 166 βαθμούς.

Ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετέχει την κατηγορία V8GP, η οποία μέχρι πέρυσι ονομαζόταν PRO, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport. Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company.

Κρασώνης: «Σημαντικοί βαθμοί για τη συνέχεια»

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στους δύο αγώνες επί βρετανικού εδάφους, ο Θωμάς Κρασώνης αισθάνεται ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα στο Brands Hatch. «Το τριήμερο ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες για εμάς, έπειτα από το ρεκόρ που έκανα την Παρασκευή. Ο καιρός δεν ήταν με το… μέρος μας το Σάββατο και σε συνδυασμό με κάποιες λανθασμένες επιλογές σε ό,τι αφορά στις πιέσεις των ελαστικών, δεν μπορέσαμε να δείξουμε πιο ανταγωνιστικοί» τόνισε αρχικά ο Πρωταθλητής της OPEN για το 2025.

«Την Κυριακή ο αγώνας ήταν πολύ απαιτητικός, με πολλά ακουμπήματα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δυστυχώς κάποιες από αυτές τις επαφές μας δημιούργησαν αρκετά μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο, η απόδοση του οποίου έπεσε κατακόρυφα στους τελευταίους γύρους. Ωστόσο δεν το βάλαμε κάτω, πιέσαμε όσο μας επέτρεπα η κατάσταση του αυτοκινήτου κι εν τέλει φύγαμε από την Αγγλία με σημαντικούς βαθμούς για το Πρωτάθλημα» προσέθεσε. Και ολοκλήρωσε: «Φτάνοντας στη θερινή διακοπή του Πρωταθλήματος, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Η προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα ξεκινά άμεσα, και θα είμαστε πανέτοιμοι με την επανέναρξη του Πρωταθλήματος για να τα δώσουμε όλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον χορηγό μου, την Costamare Shipping Company, η οποία για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο πλευρό μου στηρίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε, τον Alon Day και τον Πολ Τύμπα για την πολύτιμη συνεισφορά τους, καθώς και την οικογένειά μου».