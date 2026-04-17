NASCAR Euro Series 2026: Στη Βαλένθια για το ξεκίνημα της νέας σεζόν ο Θωμάς Κρασώνης

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τον Θωμά Κρασώνη. Ο Πρωταθλητής της κατηγορίας OPEN για το 2025 στο NASCAR Euro Series είναι πανέτοιμος για την πρεμιέρα της αγωνιστικής σεζόν του 2026, καθώς ήδη βρίσκεται στη Βαλένθια για το πρώτο αγωνιστικό διήμερο της σεζόν.

Οι V8 κινητήρες θα βρυχηθούν και πάλι και οι θεατές στις εξέδρες του Circuit Ricardo Tormo θα απολαύσουν μια συναρπαστική πρεμιέρα Πρωταθλήματος, γεμάτη συγκινήσεις και ανατροπές. Η πίστα μήκους 4.005 μέτρων αποτελείται από 14 στροφές και μία από τις μεγαλύτερες ευθείες, με μήκος 876 μέτρα, που θα αποτελέσουν το σκηνικό της δράσης σε αυτόν τον πρώτο γύρο του Πρωταθλήματος.

Έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στην OPEN κατά την περυσινή σεζόν, ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν θα συμμετάσχει την κατηγορία V8GP, η οποία μέχρι πέρυσι ονομαζόταν PRO, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport. Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πρώτες ελεύθερες της V8GP ξεκινούν στις 3 μ.μ., ενώ οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 5.15 μ.μ.. Το πρόγραμμα του Σαββάτου γι την V8GP ξεκινά με τις κατατακτήριες στις 11 π.μ. και κάθε οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο γρήγορους γύρους. Ο πρώτος αγώνας του διημέρου για την κορυφαία κατηγορία θα ξεκινήσει στις 3.30 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 18 γύρους ή 45’ συν έναν γύρο.

Τη Κυριακή υπάρχει προγραμματισμένο Warm Up στις 10 π.μ., ενώ η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της V8PG θα δοθεί στις 3.30 μ.μ., με διάρκεια 18 γύρους ή 45’ συν έναν γύρο. Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. Όπως συνέβη και πέρυσι, ο ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Το πρόγραμμα του 2026

Η αγωνιστική σεζόν ξεκινά το προσεχές Σαββατοκύριακο από το Circuit Ricardo Tormo της Βαλένθια, το οποίο θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Το NASCAR GP FRANCE θα είναι ο δεύτερος αγώνας της σεζόν, καθώς θα διεξαχθεί στην πίστα του Paul Ricard στις 23 και 24 Μαΐου. Η πίστα του Brands Hatch θα φιλοξενήσει το NASCAR GP UK στις 6 και 7 Ιουνίου, ενώ μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, η δράση θα συνεχιστεί στις 29 και 30 Αυγούστου στο Autodrom Most για την πέμπτη έκδοση του NASCAR GP CZECH REPUBLIC. Αυτό το συναρπαστικό Σαββατοκύριακο θα ολοκληρώσει την κανονική σεζόν και θα καθορίσει τις κατατάξεις πριν από την είσοδο στα Playoffs, αφού όλοι οι οδηγοί «πετάξουν» τα δύο χειρότερα αποτελέσματά τους. Το πρώτο αγωνιστικό διήμερο των play off θα διεξαχθεί στην Ιταλία και την πίστα της Vallelunga στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η σεζόν θα ολοκληρωθεί στο Βέλγιο και το Circuit Zolder στις 17 και 18 Οκτωβρίου.



Κρασώνης: «Είμαστε πανέτοιμοι!»

Μπορεί να πέρασαν σχεδόν έξι μήνες από το πέσιμο της αυλαίας της περασμένης σεζόν στο Zolder και τον θρίαμβο με την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία OPEN, εντούτοις ο Θωμάς Κρασώνης δεν χαλάρωσε καθόλου όλο αυτό το διάστημα. Η προετοιμασία στο γυμναστήριο υπό την καθοδήγηση του Πολ Τύμπα ήταν καθημερινή, προκειμένου να βρίσκεται στην ιδανική φυσική κατάσταση ενόψει της άκρως απαιτητικής σεζόν. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο ο Θωμάς Κρασώνης συμμετείχε σε αγώνες στην πίστα της New Smyrna στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει απέναντι σε κορυφαίους οδηγούς του NASCAR και να αποκομίσει τεράστια εμπειρία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. «Έχουμε κάνει αρκετές χειμερινές δοκιμές και πιστεύω ότι είμαστε πανέτοιμοι», τόνισε ο Θωμάς Κρασώνης, προσθέτοντας: «Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα συνεργαστούμε με την κορυφαία ομάδα του Πρωταθλήματος, την PK Carsport, γεγονός που με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και σιγουριά σε ό,τι έχει να κάνει με την άρτια προετοιμασία του αυτοκινήτου και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας».

Και συνέχισε: «Νιώθω έτοιμος από κάθε άποψη. Προφανώς κάθε αρχή αγωνιστικής σεζόν κρύβει δυσκολίες, όμως αυτό που κάνουμε είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι το πρωτάθλημα! Η πρεμιέρα είναι σημαντική, εντούτοις πιο μεγάλη σημασία έχουν οι βαθμοί του κάθε αγώνα. Μέχρι τα play off πρέπει να έχουμε αποκτήσει με το μεγαλύτερο δυνατό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων διεκδικητών του τίτλου στην V8GP. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον χορηγό μου, την Costamare Shipping Company, η οποία για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο πλευρό μου στηρίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε».