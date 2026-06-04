NASCAR Euro Series 2026: Στο Brands Hatch ο Θωμάς Κρασώνης

Δεν χωρά αμφιβολία ότι πρόκειται για τον αγώνα με το περισσότερο και φανατικότερο κοινό μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το πρόγραμμα του NASCAR Euro Series. Ο λόγος για το NASCAR GP UK, τον τρίτο αγώνα της σεζόν, ο οποίος θα διεξαχθεί παραδοσιακά στην πίστα του Brands Hatch.

Πανέτοιμος για να τα δώσει όλα στην αγαπημένη του πίστα, στο Brands Hatch, είναι ο Θωμάς Κρασώνης. Ο Πρωταθλητής της κατηγορίας OPEN για το 2025 στο NASCAR Euro Series βρίσκεται ήδη στην Αγγλία για το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο του 2026, σε μια πίστα από την οποία έχει πάρα πολλές ευχάριστες αναμνήσεις. Το τριήμερο στη Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνει πολλές δράσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις «ρίζες» του NASCAR.

Η πίστα, η οποία κατασκευάστηκε το 1950, χαρακτηρίζεται από τις πολλές και τεχνικές καμπές. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού διημέρου στις εξέδρες θα βρεθούν περισσότεροι από 60.000 θεατές.

Έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στην OPEN κατά την περυσινή σεζόν, ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετέχει στην κατηγορία V8GP, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport. Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πρώτες ελεύθερες της V8GP ξεκινούν στις 2 μ.μ., ενώ οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 4.50 μ.μ..

Το πρόγραμμα του Σαββάτου γι την V8GP ξεκινά με τις κατατακτήριες στις 10 π.μ. και κάθε οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο γρήγορους γύρους. Ο πρώτος αγώνας του διημέρου για την κορυφαία κατηγορία θα ξεκινήσει στις 2.30 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 38 γύρους ή 45’ συν έναν γύρο.

Την Κυριακή υπάρχει προγραμματισμένο Warm Up στις 11 π.μ., ενώ η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της V8PG θα δοθεί στις 2.35 μ.μ., με διάρκεια 38 γύρους ή 45’ συν έναν γύρο. Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. Όπως συνέβη και πέρυσι, ο ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά. Παράλληλα, θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιστροφή του σε μια πίστα που αγαπά και έχει πολύ καλές αναμνήσεις από τη συμμετοχή του σε αγώνες εκεί, είναι ο Θωμάς Κρασώνης. «Το Brands Hatch, δίχως υπερβολή, είναι η αγαπημένη μου πίστα απ’ αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του NASCAR Euro Series. Μπορεί να είναι μια μικρή σε μήκος πίστα, όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δεν σου επιτρέπει να χαλαρώσεις δευτερόλεπτο, μιας και οι γύροι είναι πολύ γρήγοροι. Πάντα μου άρεσε να οδηγώ στο Brands Hatch και ανυπομονώ για να βρεθώ και πάλι στην πίστα» τονίζει ο Έλληνας οδηγός».

Και προσέθεσε: «Δυστυχώς στα δύο πρώτα αγωνιστικά τριήμερα οι σαββατιάτικοι αγώνες δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε, με ευθύνη άλλων αγωνιζόμενων, τα λάθη των οποίων μας κόστισαν σημαντικούς βαθμούς. Όμως οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Με τους ανθρώπους της ομάδας συζητήσαμε και ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο στόχος παραμένει ξεκάθαρος και θα κάνουμε ό,τι απαιτείται μέσα στην πίστα, για να πάρουμε τα αποτελέσματα που θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στην επίτευξή του». Κατέληξε, δε, λέγοντας: «Είμαι πανέτοιμος και θα κάνω αυτό που πρέπει, προκειμένου να έρθει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην Αγγλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά μου, πάνω απ’ όλα την Costamare που είναι πάντα δίπλα μου, τον προπονητή μου Alon Day, τον γυμναστή μου, Πολ Τύμπα, και φυσικά την οικογένεια και τους φίλους μου».