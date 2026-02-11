Nasser Al Attiyah: H έρημος του ανήκει…

Έκτη νίκη για τον Nasser Al Attiyah στο ράλλυ Ντακάρ, με το Dacia Sandrider αυτή τη φορά. Στον απόηχο αυτής της επιτυχίας, ανακαλύπτεις πως η έρημος, τελικά, του ανήκει.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο νικητής του 48ου Ράλλυ Ντακάρ Nasser Al Attiyah μας απέδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι ένας πολύ πειθαρχημένος αθλητής (αυτή είναι η ιδιότητα που ο ίδιος δίνει στον εαυτό του), ικανός ακόμη και να διαχειρίζεται δύο διαφορετικά σπορ, πρωταγωνιστώντας σε κορυφαίο επίπεδο και στα δύο. Αυτό έχει αποδείξει τόσο ως Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή (4ος στην Αθήνα, χάλκινος στο Λονδίνο), όσο και ως εξάκις νικητής στο πιο σημαντικό rally-raid του κόσμου.

Αρχής γενομένης το 2011, έχει κερδίσει τον αγώνα με τέσσερα διαφορετικά αυτοκίνητα (VW Touareg, Mini All4 Racing, Toyota Hilux, Dacia Sandrider) σε δύο διαφορετικά τερέν (Αργεντινή-Χιλή και Σαουδική Αραβία). Mε τη νίκη του 2026, την έκτη, βρίσκεται πλέον πίσω μόνο από τον Stephane Peterhansel (8) στη σχετική λίστα. Ο Γάλλος βέβαια, τον οποίο ισοφάρισε σε τερματισμούς στο βάθρο (12), έχει και άλλες 6 νίκες με μοτοσικλέτες, καθώς από αυτές ξεκίνησε να χτίζει τον δικό του μύθο στο Ντακάρ.

O αθλητής από το Κατάρ έφτασε επίσης τις συνολικά 50 νίκες σε ημερήσιες διαδρομές, ισοφαρίζοντας σε αυτή τη σημαντική γωνιά της στατιστικής τους Ari Vatanen και Stephane Peterhansel.

Στην Dacia μπορούν να είναι ευχαριστημένοι, αφού στη Σαουδική Αραβία κέρδισαν το Ντακάρ μόλις στη δεύτερη χρονιά συμμετοχής τους στον αγώνα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διεθνή αγωνιστική επιτυχία στην ιστορία του εργοστασίου. Το Sandrider, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Ράλλυ του Μαρόκο το 2024 και αναπτύχθηκε από την Prodrive σε συνεργασία με τη Renault-Alpine και την Dacia, δικαίωσε τις προσδοκίες τους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για τα Ford Raptor, αφού ολοκλήρωσαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση, με τους Nani Roma και Mattias Ekstrom αντίστοιχα. Ο Sebastian Loeb έφερε το δικό του Sandrider στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής του WRC προσπάθησε μέχρι το τέλος για μια θέση στο βάθρο. Ο έτερος πρωταθλητής του WRC και τέσσερις φορές νικητής του Ντακάρ, o Carlos Sainz, ολοκλήρωσε τον αγώνα με το Ford Raptor στην πέμπτη θέση. Tο πρώτο Toyota Hilux τερμάτισε στην έκτη θέση, αποτέλεσμα που προέκυψε και από την ατυχία του ταχύτατου Henk Lategan, η οποία τον εμπόδισε να διεκδικήσει το απόλυτο. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ισάριθμους τερματισμούς, ο Βασίλης Μπούδρος εκπροσώπησε επάξια τα ελληνικά χρώματα στον αγώνα των μοτοσικλετών. Με τον τερματισμό του στην 50ή θέση της γενικής κατάταξης, σημείωσε και το καλύτερο μέχρι τώρα αποτέλεσμά του εκεί. Και, προφανώς, έπεται συνέχεια…